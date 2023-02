Los alcaldes de Zuera, La Muela, Utebo y Pedrola coincidieron en la «gran oportunidad» que les brinda su privilegiada situación en el área metropolitana de Zaragoza para captar nuevas inversiones y potenciar sectores estratégicos como la logística, la automoción, la agroalimentación o las energías renovables, a la vez que reivindicaron el papel fundamental que ejercen los ayuntamientos como la administración «más cercana al ciudadano». Durante la primera mesa del II Foro de Municipalismo de la provincia de Zaragoza organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y moderada por el periodista Ignacio Martín, los primeros ediles abordaron proyectos de futuro, pero también manifestaron las dificultades a las que deben enfrentarse cada día y las competencias que deben asumir como regidores de sus municipios.

Para Luis Zubieta, alcalde de Zuera, «Zaragoza, como capital, nos genera oportunidades al resto de municipios del entorno» y apeló a «la implicación y la colaboración» para «atraer inversiones» y «ser atractivos». También Manuela Berges invitó desde Pedrola a «sumar y no competir» en este «corredor estratégico y vital» que vertebra el Cantábrico con el Mediterráneo para que las «grandes dificultades» se conviertan en «grandes oportunidades».

"La plataforma logístico-industrial de Zuera nos pondrá en el mapa y debemos ser capaces de ver cómo puede beneficiar al entorno y al resto de Aragón" Luis Zubieta - Alcalde de Zuera

Para Gema Gutiérrez, la cercanía de Utebo con la capital aragonesa supone un «motor innegable», pero también un «arma de doble filo», con privilegios e inconvenientes. «Debemos poner en valor lo que es vivir en un municipio a 20 minutos del centro de Zaragoza, pero a lo mejor por eso no hemos podido crecer más», admitió Berges, que vislumbró un «futuro brillante» y la necesidad de ir «todos de la mano» para potenciar el entorno de Zaragoza como «centro neurálgico y estratégico que vertebra toda España y la salida a Europa». «Debemos aprovechar este impulso y que no solo afecte a los municipios de su alrededor. Es un reto fuerte, pero también una oportunidad para todo Aragón», recalcó Adrián Tello, alcalde de La Muela.

Berges invitó a aprovechar futuros proyectos como el de la Autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, la interacción de la industria con las empresas de energía para abaratar costes, la presencia de empresas de economía circular –como en Pedrola, Sphere y Scanmetals– y la importancia de diversificar la actividad industrial, una apuesta esta «fundamental para dar servicios y fijar población». Y, a continuación, introdujo uno de los principales problemas que sufren hoy los municipios, la vivienda. «Tenemos dificultades para construir vivienda nueva y los centros urbanos son viejos, están muy desestructurados y son difíciles de acometer». Zubieta insistió en la necesidad de resolver este problema para poder atraer inversiones y recordó el «poco mercado de la vivienda de alquiler» que existe.

"Los municipios de entre 8.000 y 20.000 habitantes nos hemos quedado fuera de los fondos europeos y esto debe cambiar y revertirse en los próximos años" Gema Gutiérrez - Alcaldesa de Utebo

«En Utebo, la vivienda de alquiler es un verdadero problema porque la oferta es escasa y la que hay es muy cara. Es un gran hándicap para la gente joven que quiere formar su familia y asentarse. Hay entidades financieras que compraron viviendas y una opción sería adquirirlas para ponerlas a la venta o en alquiler, pero muchos ayuntamientos no tienen capacidad para realizar ese fuerte desembolso y mantener la gestión posterior del parque inmobiliario», expresó Gutiérrez. «En Pedrola vamos a intentar desarrollar suelo, pero los jóvenes tienen mayores dificultades y por eso hay mayor demanda en el alquiler. Sin embargo, los municipios pequeños no tenemos ese músculo económico, falta dinero. Podría haber acuerdos con las entidades financieras para sacar adelante el parque de viviendas que está parado, pero luego es necesario acondicionarlas y gestionar su mantenimiento», añadió Berges.

Proyectos estratégicos

Además, los alcaldes de Zuera, La Muela, Utebo y Pedrola aprovecharon el coloquio para dar a conocer sus principales proyectos de futuro.

En el caso de Zuera, la creación de la nueva plataforma logístico-industrial de 1,5 millones de metros cuadrados supondrá un salto cualitativo para esta localidad con pasado agrícola que ha vivido una transformación hacia los sectores agroalimentario e industrial y que, una vez esté operativa, pasará por allí la apuesta logística de la comunidad. «Para Zuera es una gran oportunidad. El corredor norte Zaragoza-Huesca debe desarrollarse y nuestra situación geoestratégica es fundamental. La disponibilidad de suelo y ubicación, junto a la estación del tren y la A-23, es nuestra mayor fortaleza», reconoció Zubieta. Para el alcalde, este enclave logístico «nos va a poner en el mapa no solo a Zuera sino también a Zaragoza y al resto de Aragón», pero para ello «deberemos ser capaces de ver cómo se puede expandir al resto de la comunidad para que pueda beneficiarse».

"La Muela atraviesa un buen momento con un aluvión de proyectos sobre la mesa, aunque existen dificultades para poder gestionarlos todos" Adrián Tello - Alcalde de La Muela

En Utebo, uno de los proyectos estrella será la conversión de la N-232 en un paseo ciudadano, un cambio radical que dejará atrás esta cicatriz urbana. «Tenemos un tramo que parte Utebo en dos, entre una zona residencial y una industrial. El Ministerio de Transportes va a poner en marcha una obra de renaturalización que transformará esta zona y supondrá una mejora medioambiental, en accesibilidad y en seguridad», destacó la alcaldesa. El proyecto incluye la pacificación del tráfico, la eliminación de las pasarelas elevadas y la incorporación de varias rotondas, carril bici y árboles a lo largo de casi dos kilómetros hasta la conexión con la A-68.

También Berges reivindicó el desdoblamiento de la N-232 como un proyecto «esencial». «Este es un punto negro en las carreteras y esperamos que cuando finalice el tramo de Mallén estemos conectados con el norte para volver a posicionarnos y se ponga el foco en nuestros municipios», subrayó.

Por su parte, Tello remarcó el buen momento que atraviesa La Muela con el «aluvión de proyectos» que tiene el consistorio sobre la mesa, pese a las «dificultades para poder gestionarlos todos». Destacó la apertura de Amazon en el polígono Centrovía, la ampliación de Plaza en el término municipal, la instalación de TXT y el estudio de detalle para que se instalen nuevas empresas, entre las próximas actuaciones. «La Muela no para de crecer y hay que aprovechar el momento», dijo.

Los alcaldes situaron el problema de la vivienda como el gran reto para fijar población y captar inversiones

Además, el Ayuntamiento de La Muela es una de las administraciones locales en Aragón que han apostado por la creación de una comunidad energética con la participación de los ciudadanos. «Pensamos que esta iniciativa era más viable en municipios más pequeños, pero se hizo un estudio técnico y lo estamos llevando adelante. El objetivo es que se instalen placas fotovoltaicas en edificios y terrenos municipales y sea gestionada como una cooperativa. Una medida que redundará en la factura de la luz de nuestros vecinos», señaló Tello.

Durante la mesa redonda, el alcalde de La Muela no dejó pasar por alto las dificultades que tienen los alcaldes para sacar adelante ideas y proyectos debido al «sobreesfuerzo de técnicos» y «meses de espera en los trámites administrativos», que hacen que algunos no vean la luz en «uno o varios años» o «una o dos legislaturas». «Los vecinos tienen que saber que los alcaldes somos muy perseverantes y persistentes porque al final muchos temas salen adelante por tozudez y perseverancia, ya que no nos lo ponen fácil», apuntó el alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

"Los ayuntamientos ya somos mayores para decidir cómo queremos crecer, pero hay administraciones que retroceden proyectos en los que hemos invertido tiempo y dinero" Manuela Berges - Alcaldesa de Pedrola

Mayor independencia

La presencia de los alcaldes sirvió para poner de manifiesto la labor que desempeñan en los municipios. «Nos toca asumir muchas decisiones, pero no todo nos compete y sí nos incumbe. Es necesario que dejemos ser los hermanos pequeños de la Administración y haya un plan nacional donde los ayuntamientos nos pongan en igualdad de condiciones porque al final acabamos asumiendo competencias que no son nuestras», recordó Zubieta. En la misma línea, apuntó Gema Gutiérrez: «Somos la Administración más cercana y a la que los ciudadanos recurren independientemente de si somos competentes o no. Es un privilegio pero también una responsabilidad», subrayó. Sin embargo, los regidores coincidieron en que los ayuntamientos deben ser tenidos más en cuenta a la hora de poder organizar sus territorios y dar luz a sus proyectos.

Los primeros ediles coincidieron en la diversificación de sectores y proyectos comunes

Al hablar de energía, Manuela Berges criticó «el montón de proyectos eólicos y fotovoltaicos que se han caído en Aragón», en un momento en el que, dijo, «la comunidad tiene una buena disposición para ser puntera y abanderada en energías limpias». «Existe algún tipo de disfunción entre las distintas administraciones. No estamos siguiendo las directrices que marcan las normativas europeas. Los ayuntamientos ya somos mayores para poder decidir cómo queremos crecer, pero hay una serie de administraciones que nos hacen retroceder en proyectos en los que invertimos tiempo y dinero y que pueden ser muy importantes para la vertebración del territorio. Tenemos que hacer un frente común en Aragón para ver qué ha pasado en los últimos días», reivindicó.

Respecto a las comunidades energéticas, Gutiérrez lamentó que las ayudas de los fondos europeos solo lleguen a localidades de menos de 8.000 y más de 20.000 habitantes. «Los municipios medianos nos hemos quedado fuera, en tierra de nadie. O ponemos fondos propios para invertir en sostenibilidad y medio ambiente o no podremos poner instalaciones. Esto debe cambiar y revertirse en los próximos años, como se puso de manifiesto en la Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes», expuso.