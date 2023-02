La indignación y el malestar de los usuarios por la deficiente atención que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a la hora de realizar gestiones básicas es compartido por los funcionarios del organismo estatal. Cerca de un centenar de personas se han concentrado este jueves a las puertas de la oficina situada en la céntrica calle Doctor Cerrada, convocados por CSIF, CCOO y UGT, para denunciar la "caótica" situación que se vive y el "deterioro del servicio público", que atribuyen principalmente a la falta de personal. "Vamos camino del siniestro total", afirman.

'En defensa de la Seguridad Social. Por el cumplimiento de leyes y acuerdo. Es lo mínimo'. Este fue el título de la pancarta tras la que se colocaron los manifestantes. La mayor parte de los trabajadores de esta sede, donde se encuentra ubicada la dirección provincial del INSS, salieron a la calle para sumarse a la movilización, que se ha repetido en las últimas semanas en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

"La cosa se ha ido de madre, Para determinadas prestaciones se tarda dos, tres o más meses en concederla. Todo va empeorando progresivamente, es un horror que también sufrimos los trabajadores", afirmó Inmaculada Pueyo, que lleva casi 38 años como funcionaria del organismo y pertenece a CSIF. Es la única empleada pública que se atreve a hablar en público.

"No estoy en atención al público, pero es tremendo el perjuicio que se está haciendo a la atención a la ciudadanía. La gente viene cabreada y lo paga con el que le atiende", se lamenta, al tiempo que señala que existe "un problema con las citas previas" por la falta de personal. "Los funcionarios somos cada vez menos y más mayores. hemos perdido personal de una manera espantosa y más que se va a perder con las jubilaciones", advierte. "Hace unos años el INSS era un referente de buena atención al público y las prestaciones se otorgaban en poco tiempo, todo eso se ha perdido", asevera.

Un "colapso" vaticinado hace años

Otra trabajadora, que prefiere no revelar su nombre, critica que las comisiones de servicio en Zaragoza "se están dando todas a dedo". "Tienes que ser del grupo de amiguetes y de los palmeros para que te las den. Es una vergüenza", comenta.

"Venimos denunciando desde hace muchos años la situación de colapso que se iba a producir en los servicios públicos del Estado y, sobre todo, en aquellos más básicos como la Seguridad Social", denuncia Paco Domínguez, responsable de Administración General del Estado en CSIF Aragón. "La pandemia aceleró este proceso", agrega.

El sindicalista se muestra muy crítico también con el sistema de cita previa. "La aplicación no está preparada para dirigir toda la demanda de manera digital y los ciudadanos tampoco. Hace falta que se nos dote de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender a nuestra ciudadanía como se merece". sostiene. "Es evidente que algo falla, lo que debería hacer la Administración es analizar el problema y corregirlo, sin echar balones fuera", agrega.

El diagnóstico es compartido por Martín Lanzas Gironés, coordinador nacional de UGT en la Seguridad Social, que ha venido desde Madrid para apoyar la protesta. "Está ocurriendo lo que venimos denunciando desde hace años y que era previsible que pasara. Ha habido un progresivo deterioro, un incumplimiento de las recomendaciones de los Pactos de Toledo para reestructurar el sistema y al final hemos llegado al colapso de gestión", explica.

"El propio ministro --José Luis Escrivá-- reconoce que se ha perdido la cuarta parte de la plantilla y que hay un incremento de la carga de trabajo, pero no se aporta ningún tipo de solución", opina el dirigente ugetista, A su juicio, es cierto que es "en parte" un problema heredado del anterior ejecutivo del popular Mariano Rajoy,, pero "el Gobierno actual lleva un número de años suficiente como para haber adoptado medidas que no ha adoptado". "Lo único que ha hecho es dejar caer el sistema".

La Seguridad Social "se muere"

"Queremos dar un buen servicio público al ciudadano. Una personas que se pasa 30 o 40 años cotizando no le podemos despachar en 10 minutos para una jubilación, es un trámite complicado que requiere su tiempo", señala Ignacio Galán, secretario general de la Sección Sindical de la Seguridad Social de CCOO, que acusa al ministerio, al igual que el resto de sindicatos, de "incumplir" la ley que mandataba a crear una agencia que integre las entidades gestoras del organismo en una estructura única, así como el acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2018 y la orden ministerial que regula el trabajo a distancia en toda Administración General de Estado. "Que se sienten a negociar de buena fe y cumplan lo que han firmado", asevera.

Sobre los problemas con la cita previa, es partidario de que se utilice este sistema para "reordenar" a los usuarios puede acuden a las oficinas pero "no para expulsarles del sistema". "No solo hace falta más empleo, también una racionalización en la organización del servicio. Estamos funcionando con una estructura que tiene 30 años", concluye. "La situación es de siniestro total. Y como dice la canción, lo que hace falta es saber si 'estamos solos en la galaxia o acompañados'. Si el Gobierno no pone medios para solucionarlo, la Seguridad Social se muere", sentencia el representante de CCOO.