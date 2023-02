El sistema Viogén por el que las diferentes policías locales refuerzan la labor de protección de la Guardia Civil y la Policía Nacional hacia las víctimas de la violencia machista se puso en marcha en 2007. Después de todo este tiempo la capital aragonesa sigue sin adherirse. Los diferentes gobiernos municipales alegaban falta de agentes para su implantación y ahora el principal problema radica en cómo aplicarlo. El pasado septiembre hubo un gran avance con una reunión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que se establecieron las líneas básicas, pero cuatro meses después el acuerdo ha vuelto a encallar por el borrador recibido en la casa consistorial pues, según critican, añadiría un número de víctimas y una serie de funciones que no podrían asumir inicialmente. No obstante, desde el organismo estatal inciden en que ese punto de discordia es "salvable" y que el deseo es "aprobarlo lo antes posible".

La concejala delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para denunciar que este par de "convenios distintos" que recibieron el 17 de enero "no responden a lo pactado en cuanto a los niveles de protección". En este sentido, ha explicado que el primero de los convenios está destinado al área metropolitana de Zaragoza donde opera la Guardia Civil y en el que los agentes municipales asistirían los casos considerados como de nivel de riesgo no apreciado o bajo. El problema es con el que concierne "a la ciudad consolidada donde presta la protección la Policía Nacional" y donde a los otros niveles se añade la alerta de tipo medio.

Este último nivel trae consigo otra serie de medidas obligatorias que no se incluyen en el riesgo bajo, como, por ejemplo, la vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima o el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo cuando se considere que pueda existir algún tipo de riesgo. Entre estas labores que compete a la Policía Viogén en el riesgo medio, también se incluye una entrevista personal con la víctima y la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales a la entrada y salida de los centros escolares de los hijos.

Un obstáculo "salvable"

Precisamente, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, recibió ayer la visita de Cavero en la sede de la Subdelegación, donde la concejala le trasladó "algunos aspectos de disconformidad". Estas "disparidades" han llegado esta mañana a la mesa de Beltrán en forma de contrapropuesta dentro de la vía negociadora que permanece abierta entre ambas instituciones; una contrapropuesta que se va a someter a "revisión por parte de Subdelegación". Ahora, explica Beltrán, es el momento de "sentarse a ver qué es asumible" y, aunque dicha contrapropuesta debe contar con el visto bueno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el subdelegado cree que la nota discordante del riesgo medio atribuido en uno de los documentos es "salvable".

La redacción de esta propuesta se ha llevado a cabo "en relación con lo que hay en otras ciudades" y ha contado con la dificultad añadida de que en el término municipal de Zaragoza "hay que suscribir también el convenio con la Guardia Civil por los barrios rurales". Todo comenzó, añade Beltrán, con un documento concreto de 50 ítems sobre las funciones que puede adoptar cada cuerpo policial y los efectivos que puede destinar. "Ha sido flexible, adaptable y revisable", ha explicado.

Los dos convenios remitidos por parte de la Subdelegación llegaron a la mesa del Gobierno PP-Cs "con el ánimo de que lo revisaran", es decir, "lo que se hace habitualmente en un proceso de negociación". El objetivo para el subdelegado no es otro que la Policía Local de Zaragoza se incorpore "lo antes posible" y "a la mayor brevedad posible" al sistema Viogén en consonancia con el requerimiento de Cavero a "solucionarlo" la próxima semana. Eso sí, ha aclarado la edila, la propuesta debe ser "en igualdad de condiciones" que otros municipios de la comunidad, "no a costa de que la Policía Local adquiera la máxima responsabilidad" y el proceso, sobre todo, debe ser "progresivo" en alusión a las próximas convocatorias para ampliar la plantilla policial.

Una Policía Local que cuenta en la actualidad con 987 agentes operativos en una plantilla que llegó a tener 1.305. Desde 2019 se han incorporado 43 agentes -en mayo de 2022-, hay 36 en prácticas y están convocadas otras 115 plazas. Tan solo se habían convocado 17 plazas desde el año 2008, concretamente, durante el mandato de Zaragoza en Común. "Unas deficiencias de efectivos de Policía Local" que, explica Beltrán, ya abarcaron en esa última reunión de septiembre.

Cavero ha incidido en que la adhesión de la capital aragonesa a esta unidad policial especializada es "uno de los puntos fundamentales de las 50 medidas de acuerdo del equipo de Gobierno PP-Cs". "El Ayuntamiento de Zaragoza va a entrar en el sistema Viogén. Estamos en disposición, si se respetan los acuerdos, de firmar el protocolo que así lo ratifique. Llevamos meses trabajando para ello y no vamos a consentir que nos boicoteen el proyecto", ha zanjado.

No obstante, la realidad del Viogén es muy diferente y la falta de agentes hace que la Unidad de la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón no preste en Zaragoza todos los servicios para lo que fue creada. La plantilla está cubierta por 22 agentes que se reparten, mitad y mitad, la investigación y la protección de las víctimas. Estos últimos once policías cuidan de media a un centenar de mujeres, si bien hay uno, en la actualidad, que está al frente de nada menos que 115 mujeres en los diferentes escalafones de riesgo. Desde uno calificado como no apreciado, cuyo seguimiento es igual al que se realiza a cualquier víctima de un hecho delictivo, a un extremo, que es cuando el agente no se separa ni un minuto de la mujer. Dan cobertura a más de 1.800 mujeres.

Con la propuesta actual de la Subdelegación del Gobierno de España en Zaragoza, el ayuntamiento asumiría unas 500 víctimas de la violencia machista que en la actualidad protege una estresada, según los sindicatos, UFAM.