Apenas han transcurrido 34 días desde que Natalia Chiguachi asesinara a cuchilladas a su novio en la avenida Madrid de Zaragoza. El homicidio se consumó el pasado 5 de febrero y a este crimen le han seguido otros dos apuñalamientos: un segundo en la calle Delicias y un tercero en el entorno de la calle Graus y la calle Pedro de Luna. No obstante, desde la Asociación de Vecinos del barrio Delicias de Zaragoza consideran que son «casos lamentables» pero «hechos aislados», por lo que no se plantean alzar la voz y solicitar la instalación de cámaras de videovigilancia como así se ha hecho ya en otras zonas calientes de la capital aragonesa como El Gancho, el barrio Oliver o el entorno de Doctor Cerrada. Así lo manifestó ayer a este diario el presidente de la asociación, José Luis Zúñiga, quien admitió que se trata de «una sensación subjetiva».

«Según con quién hablas, lo que pasa en el Bronx no es nada comparable con lo que pasa en Delicias. Los comerciantes no ven más que delitos por todos lados», confesó Zúñiga, concretando que «mayoritariamente no es un conflicto violento».

El presidente de la asociación de vecinos de este barrio recuerda que hace diez años ya solicitaron a la Junta de Distrito la instalación de este tipo de cámaras en la plaza del Jardín Vertical, pero fue denegada. La solicitud fue presentada en una «época de gamberrismo» en dicho emplazamiento, el cual utilizaban «para esconder la droga». Ahora admite que la videovigilancia es un tema que «siempre llevamos en la cabeza», pero insiste en que las bandas «no son tan violentas como hace años» y no se trata de un conflicto violento.

Un cuarto apuñalamiento en agosto

Habría que remontarse al pasado 22 de agosto para encontrar un cuarto acuchillamiento en este mismo barrio. Los hechos tuvieron lugar sobre las 06.30 horas, cuando un vecino de la calle San Antonio Abad de Zaragoza salió de su vivienda en ropa interior envuelto en sangre mientras pedía ayuda. A la llegada de varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, los agentes se encontraron a la víctima con cuatro heridas importantes de arma blanca en brazos y espalda, destacando una de ellas por su proximidad a la carótida.

Apenas dos días más tarde, el Grupo de Homicidios detuvo a la víctima ya que el agresor declaró a los agentes que había sido drogado, retenido en este domicilio y, finalmente, agredido sexualmente. Esperó a que se durmiera para escapar del piso y, al ser descubierto en su intento, le clavó el cuchillo varias veces.