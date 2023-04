Pedro Sas, de Aragón Plataforma Logística: «Nos quitan el suelo de las manos pero no queremos vender por vender»

Tras 25 años de experiencia en la empresa privada, en los ámbitos inmobiliario y financiero, Pedro Sas Llusá (Huesca, 1972) dio el salto al sector público hace un año. En febrero de 2022 fue elegido como director gerente de Aragón Plataforma Logística (APL), la sociedad del Ejecutivo autonómico surgida hace cinco años de la absorción de las plataformas Plaza, Platea y Plhus. También está al frente de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial.

¿Con qué se encontró cuando accedió al cargo?

Una empresa a pleno rendimiento y con la maquinaría perfectamente engrasada. Múltiples peticiones de clientes y gente muy profesional. Lo único que se necesitaba era ordenar las cosas para que fueran saliendo al ritmo que tienen que salir, como así ha sido.

¿Cómo ha sido su primer año de gestión?

Intenso. Hay que tener en cuenta que entro en el final de la legislatura. No es lo mismo en una empresa pública hacerlo cuando tienes cuatro años por delante. Además, APL no había tenido gerente durante algún tiempo anterior, con lo cual no hubo un traspaso directo, pero estaba perfectamente gestionada.

Viene del sector privado, ¿la Administración es tan lenta como se dice?

No. Las cosas si se toman con la suficiente antelación y se hacen ordenadamente, van saliendo sin mayores problemas. La lentitud de la Administración yo no la he visto, más bien al contrario. La experiencia por parte del Gobierno de Aragón ha sido muy favorable. Entre otras razones porque tiene herramientas para agilizar los tiempos como los PIGAS. La gente de dentro es ágil. Lo que me he encontrado es una agilidad máxima para los proyectos. Y no lo digo yo, sino todos los clientes que vienen de fuera. Cuando llega un proyecto, las puertas de la DGA se abren de par en par y no se escapa. Lo he visto y me he sorprendido.

Plaza no deja de dar buenas noticias, ¿cuáles son los retos de futuro?

Está a un 95% de ocupación. Eso es como decir que está al 100%, como pasa con el concepto del pleno empleo. Los retos pasan por mejorar la plataforma y ampliarla. En el primer caso a través de diversos proyectos estratégicos. Uno de ellos, como ya anunció hace un tiempo el presidente Javier Lambán y de la mano de la Cámara de Comercio, es poner en marcha una zona franca y nos lo estamos tomando muy en serio. También se están estudiando proyectos como el hub del cereal o el de los hidrocarburos a través del transporte de ferrocarril. Otro proyecto clave es la autopista ferroviaria con Algeciras, que consiste ensacar los camiones de la carretera. Y lógicamente están los retos de digitalización y eficiencia energética.

¿En qué momento está el proyecto de ampliación Plaza 4.0?

El PIGA ya está en marcha y la idea es que esté aprobado para junio o julio. La pretensión es que las obras de urbanización comiencen en el primer semestre de 2024. Esto permitiría, si hubiera algún cliente interesado, hacer estos trabajos de forma simultánea con los de ejecución de naves para una posible implantación y así adelantar los plazos.

¿Qué empresas se instalarán en los nuevos suelos?

Las implantaciones previstas son para parcelas XXL, que son las que nos pedían nuestros clientes y que ahora no podemos cubrir. Por eso se hace la ampliación. Todo el que va a este tipo de suelos tiene que mover grandes volúmenes y eso se hace en retail, alimentación, distribución o textil. Estamos teniendo contactos, evidentemente hay empresas interesadas, pero no podemos decir nada hasta esté cerrado.

«Aragón no tiene techo en logística, todo es susceptible de mejorar en sostenibilidad, digitalización y multimodaliad, sobre todo con el tren»

En el pasado, la imagen de Plaza se vio ensombrecida por la corrupción, ¿qué queda de aquello?

Creo que absolutamente nada. De hecho, este año hemos cerrado el capítulo del laudo arbitral que teníamos pendiente con Acciona. Esa herida abierta ha quedado cerrada definitivamente. Hablo de una cuestión meramente económica. Con la creación hace cinco años de APL ya se dio un giro de 180 grados. Respecto al presente, hay datos objetivos que nos avalan como los premios que se han recibido y el hecho de que todo el mundo quiere venir aquí.

Aliexpress ha sonado con fuerza en varias ocasiones.

No tengo conocimiento. Y si lo tuviera no lo diría.

¿Qué empresas llaman a su puerta?

De todo tipo. Los que más nos llaman son los patrimonialistas, que hacen naves a riesgo o para clientes. Pero APL no se hace para ganar dinero, tampoco para perderlo, sino para generar riqueza y empleo a medio y largo plazo. Podríamos vender más suelo incluso, pero queremos que venga la implantación. Ahora mismo nos lo quitan de las manos pero no se trata de vender por vender. Lo importante es el valor que aportan, que exista un objetivo superior.

Aragón vive una época dorada en logística, ¿dónde está el techo?

No lo tiene porque todo es susceptible de mejorar, ya sea en digitalización, sostenibilidad o multimodalidad, sobre todo el ferrocarril. El tren es ahora lo más importante por lo que supone para el medio ambiente, la generación de empleo y riqueza, el ahorro en costes... El futuro va por ahí. Por eso es tan importante la autopista ferroviaria con Algeciras, que está encarrilada y Adif ha empezado a licitar las obras. Esperamos que sea una realidad a finales de 2024. La sociedad que va a operar esta línea, en la que está Marcotran, ha comprado ya locomotoras.

Hay proyectos que no han salido bien como el centro comercial Plaza Imperial. Los propietarios actuales quieren reconvertir en logística parte de los suelos. ¿Es posible?

Todo es posible en la vida. Depende de los proyectos finales. No digo ni sí ni no. Me debo a mi consejo de administración. Ahora mismo tiene un uso comercial. Podría tener sentido un cambio logístico si viene un proyecto con cara y ojos. Por ahora eso no ha ocurrido. No se puede reclasificar los suelos si no hay un proyecto y que no se hace a la carta.

Este complejo es ahora una galería fantasma, ¿Algo se hizo mal?

O no. Al final son apuestas. Tampoco tengo claro que cosas que ahora funcionan, lo sigan haciendo dentro de 15 años. Sin duda salió fatal el proyecto. Tuvo su momento y luego apareció otro centro comercial que se ha comido lo que había a su alrededor.

¿Es realista la ambición de crear una zona franca?

Hablamos en todo momento de zona franca o figura aduanera o fiscal equivalente. Como brazo ejecutor en logística del Gobierno de Aragón, nos ha dicho que ahí que tirar por ahí. Se están haciendo avances. El tema está encaminando.

«Hasta hace poco las ventas de suelo de APL no cubrían lo invertido pero las que se están haciendo ahora suponen ya generar beneficios»

¿En qué momento está la futura plataforma de Zuera?

Es un proyecto de 1,5 millones de metros cuadrados y el Grupo Jorge ya ha comprometido 350.000. Ya se licitó la redacción del PIGA que es complejo, que lleva mucha enjundia. Se adjudicó definitivamente hace una semana y estamos pendientes de la firma del contrato para su redacción. Está en marcha a todo tren porque hemos ido muy deprisa. El inicio de las obras será en un año y medio. La expropiación está casi culminada. La mayoría de los suelos están ya en nuestro poder.

¿Veremos una fábrica de baterías en esta ubicación?

No lo sé. Eso son proyectos estratégicos del Gobierno de Aragón. Salvo que caigan en alguna de nuestras plataformas, no los llevo yo.

El de Tata apuntaba a Zuera.

No sé qué requerimiento tienen ni si encajaría en Zuera.

Su anterior trabajo fue de director del Área de Riesgos de la Caja Rural de Aragón. ¿Cómo están las cuentas de APL?

A día de hoy muy bien. Saneadas. En el pasado estábamos malitos, pero la línea se ha enderezado. Es más, hasta hace poco las ventas podían suponer no recuperar lo invertido en el pasado porque veníamos de otras épocas. Pero las que se están haciendo ahora suponen ya generar beneficios. Se le ha dado la vuelta a la situación. Si aparte de lograr los objetivos generales de la empresa, no nos cuesta dinero, todavía mejor. El cambio es claro. Estar saneados es una gran ventaja e implica muchas cosas: tener liquidez, capacidad para devolver el prestamos a la matriz...

«Estamos estudiando proyecto para la Torre del Agua, dándole vueltas, pero aún no hay nada con cara y ojos»

¿Aragón corre el riesgo de morir de éxito con la logística si no dispone de mano de obra suficiente para cubrir tanta demanda de empleo?

De lo que se trata es de atraer talento, que es algo fundamental para el Gobierno de Aragón, que han presentado recientemente el proyecto del Centro Aragonés del Talento, que estará en el recinto de la Expo. Pero sí. Uno de los grandes focos de acción de APL es la formación, en la fase de la FP a través del CIFPA; en la universitaria, con la cátedra que tenemos con la Universidad de Zaragoza; en y las posuniversitaria con el Zaragoza Logistics Center (ZLC).

¿Cómo va Expo Empresarial?

Como un tiro. De 140.000 metros, nos quedan libres solo 14.000. El nivel de ocupación supera el 90% con empresas de todos los colores, internacionales y locales, y administraciones públicas.

¿Y la Torre del Agua?

Estamos estudiando proyectos, dándole vueltas... Puede valer para temas formativas, evento... Hablamos con gente pero no hay nada con cara y ojos. Es un edificio más complejo aún que el Pabellón Puente. Es de las cosas que tengo marcadas como prioritarias, pero es responsabilidad de todos poner en marcha edificio emblemáticos que tenemos aquí.