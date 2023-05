En plena sequía y con el caudal del río Ebro bajo mínimos, los candidatos del PAR se han concentrado esta tarde en Zaragoza para reafirmar la oposición de la formación aragonesista al trasvase. En el transcurso del acto reivindicativo, los aragonesistas han exhibido una pancarta junto al Club Náutico en el que se leía: «Trasvase Nunca».

Jesús Martín, candidato número dos de la lista del PAR al Ayuntamiento de Zaragoza, ha advertido que mientras «haya un solo metro cuadrado en Aragón que necesite agua , un solo negocio, un solo comercio, una sola industria, una sola persona, el PAR estará ahí para defender nuestro mayor recurso, que es el agua». Para el candidato, «eso es aragonesismo. Se hace aquí defendiendo nuestra tierra a pie de calle. dejándonos la piel y ahí siempre estaremos que Aragón lo necesite».

El agua es vida

En el acto reinvidicativo protagonizado por la formación aragonesista que ha hecho del trasvase del Ebro una de sus principales banderas electorales, también ha estado presente Ramiro Domínguez, candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza. «El agua es vida . Vamos hacia la tercera revolución. Fue el oro, el petróleo y ahora es el agua, que es fundamental».

El ex diputado de Ciudadanos y ahora en la Plataforma Liberal Aragonesa, socio electoral del PAR, ha dejado claro que «mientras que no se cumpla el Pacto del Agua en Aragón, de aquí no va a salir ni un solo trasvase de las aguas del Ebro. Eso está clarísimo».

Ramiro Domínguez también ha querido clarificar que en Aragón, a lo largo de los meses verano hay más de cien pueblos con necesidades de agua.

«Tenemos en estos momentos un Pacto del Agua sin cumplir, tenemos que hacer muchas infraestructuras hidráulicas que están pendientes», ha subrayado el cabeza de lista al Parlamento aragonés. Y ha añadido: «Desde luego, el agua en Aragón no se toca. Cuando tengamos nuestras necesidades cubiertas, seremos solidarios. Mientras tanto, jamás este río no se va a tocar porque los primeros somos nosotros».

El nuevo Pacto del Agua

El Parlamento aragonés ha aprobado recientemente un nuevo Pacto del Agua que modifica el que fuera aprobado en 1992 y que contemplaba 31 actuaciones hidráulicas. De ellas, ocho están en explotación, dos se encuentran en obras, cuatro han sido desechadas y 17 están pendientes de ejecución, la mayor parte en la margen derecha del Ebro . En el texto hidráulico, se advierte que el cambio climático está afectando ya la cuenca del Ebro.

Las previsiones de los expertos la Ponencia de Cambio Climático y Agua en Aragón, que por encargo de la Comisión del Agua, se constituyó en 2016 para analizar las principales repercusiones del cambio climático en la gestión del agua en la Comunidad, auguran que en el 2050 habrá una significativa reducción de hasta el 15% de los caudales procedentes de la lluvia y la nieve. La ponencia advierte que la reserva de agua no debe superar los 6.222 hm3, es decir 300 hm3 menos de los 6.550 que fija el Estatuto de Autonomía. Esta reserva se estableció en su día para evitar la tentación de trasvases por parte del Gobierno central de turno.