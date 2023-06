El área de Paritorios del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha cambiado de imagen. Y lo ha hecho gracias a una intervención artística llevada a cabo por Laura Gracia y Ruth Barranco a través de la ONG zaragoza Believe in Art y el programa #PinturasQueDanVida. Entre las dos artistas han pintado y decorado la entrada, el pasillo y las cuatro salas de dilatación con las que cuenta la Unidad. Flores que quieren ser una metáfora entre la maternidad y la primavera como renacimiento de la vida, y colores cálidos y bellos para que la mujer que va a dar a luz se sienta lo más cómoda posible, protagonizan ahora estos espacios por los que cada año pasan unas 1.800 mujeres.

Los trabajos se han desarrollado en esta primera parte del año y este jueves se ha celebrado un acto de presentación en el hospital, en el que el director del centro, Joaquín Costán, ha agradecido "la colaboración de cada eslabón de la cadena que lo ha hecho posible", desde las promotoras de la iniciativa, a la ONG, las artistas y los trabajadores del servicio.

El Clínico ha sido el primero en ver su zona de partos llena de arte, pero no va a ser el único en Aragón. “Nuestro objetivo es llenar de arte contemporáneo los paritorios de todos los hospitales de la red de salud pública aragonesa”, explican desde Believe in Art. “Queremos hacer actuaciones integrales que llenen de color todos los espacios que acogen a cientos de mujeres en esta experiencia, reciben a familiares y amigos, y envuelven a todo el personal sanitario implicado día a día”, añaden.

Esta iniciativa nació dentro de la segunda edición del Programa de Desarrollo Directivo de Mujeres de Alto Potencial de la Escuela de Organización Industrial. Sus 22 participantes -directivas del tejido empresarial aragonés- debían elaborar un proyecto de Desarrollo Social Corporativo a favor de una ONG. Para lo primero crearon el programa #PinturasQueDanVida; para lo segundo, eligieron a Believe in Art, una organización que persigue humanizar los espacios hospitalarios a través del arte. Y para arrancar con todo ello contaron con el hospital Clínico , con cuyos trabajadores han colaborado para llenar de arte esta zona de su cuarta planta.