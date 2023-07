El PP vuelve a gobernar la Diputación de Teruel, ¿qué supone?

Primero, una gran responsabilidad, un orgullo y trabajo para cumplir los objetivos que nos hemos marcado. Sobre todo, que lleguen los servicios a los 236 municipios. Intentar mejorar las infraestructuras y los servicios, atender las necesidades de los ayuntamientos, alcaldes y concejales.

¿Qué va a cambiar en la gestión?

Sobre todo la transparencia. Vamos a intentar que la diputación sea una Administración prestigiada. Que sea transparente, que atienda a todos los alcaldes, independientemente de sus siglas y que se busque una mejor gestión de los fondos públicos.

¿No era transparente?

Ha habido mucho clientelismo. Llevo desde 1991 en el ayuntamiento de mi pueblo, Lidón, y muchas veces hemos sufrido no ser del partido que gobierna. Vamos a intentar que eso no pase.

¿Cuáles son sus prioridades?

Como decía, optimizar los recursos, que llegue dinero a los ayuntamientos y en tiempo y forma. En estos cuatro años ha habido muchos problemas de gestión. Y queremos que ser una Administración reivindicativa para intentar conseguir aquellas infraestructuras que la provincia necesita. Aunque no sean en temas de nuestra competencia, podemos hacer de interlocución.

¿Algún proyecto concreto?

En ese catálogo que hemos firmado con Teruel Existe hablamos del Museo Etnográfico, la ampliación del Museo Provincial, infraestructuras, el tema sanitario... Nos preocupa el tema de las ambulancias. Vamos a intentar ser la voz de la provincia y de los ayuntamientos.

Pero la DPT no tiene competencia en Sanidad.

No las tenemos en esto ni en otras muchas cosas, pero sí tenemos competencia de trasladar esas necesidades a quien corresponda. Podremos influir en favor de la provincia.

¿Cuáles son los principales problemas de Teruel?

Son muchos. La falta de inversión en infraestructuras viarias, que frena el desarrollo de cualquier actividad. Y_el tema de la banda ancha, que no acaba de llegar a todos los municipios ahora que muchos jóvenes pueden teletrabajar en un pueblo. Es necesario también un plan ambicioso de vivienda en el medio rural.

El Fite, las ayudas al funcionamiento... ¿cabe el victimismo?

No. La provincia tiene muchas fortalezas que hay que trabajar o explotar. Es una tierra de oportunidades, lo hemos dicho siempre. No se parece en nada en lo que era hace 40 o 45 años, pero hay que seguir mejorando. Lo que veo es que a algunas medidas se les ha dado mucha publicidad pero luego no son para tanto. Las ayudas al funcionamiento podían llegar al 20% pero se han implementado al 1%, algo irrisorio. El Fite muchas veces se ha utilizado en la DGA para ahorrar dinero de su presupuesto ordinario.

La provincia creció en población y natalidad el año pasado, ¿Esperanza o es un espejismo?

Esta cambiando un poco la percepción del medio rural. Hace unos cuantos años era difícil que la gente joven se quedase. Todo empujaba a irse. Pero la población de nuestros municipios está muy envejecida. Necesitamos repoblar con jóvenes y que se arraiguen o no se vayan. Tenemos 97 municipios con menos de 100 habitantes.

Las renovables han sido motivo de conflicto en la provincia, ¿cuál es su posición?

La diputación tampoco tiene competencias en renovables, pero apostamos por una ordenación. El tren de las renovables no lo podemos perder pero hay que hacerlo con orden. Puede generar oportunidades en algunas comarcas, pero no puede ser que perjudiquen a otras con actividades que funcionan, como el turismo o la agroalimentación. No tiene sentido poner renovables en Albarracín. Lo mismo en el Matarraña y el Maestrazgo. En los últimos cuatro años ha habido un desarrollo desbocado sin orden ni concierto. A eso hay que darle una pensada.

¿Está decidido quién ocupará la segunda vicepresidencia?

Todavía no. Las áreas y delegaciones próximamente las intentaremos encajar. Tenemos un mes para cerrar la organización de la DPT. Hay que ver lo que mejor sabe hacer cada diputado.

Teruel Existe la reclama.

Si hubiéramos pactado solo con Teruel Existe podría haber sido así. Somos tres formaciones y entre todos hay que distribuirlo.

¿El PAR entrará entonces en el equipo de gobierno?

Creo que sí. Nos han apoyado en la DPT y evidentemente pueden tener unas áreas.

Aunque Vox no está en la DPT, ¿cómo valora los pactos del PP con este partido?

Al final hay que buscar la estabilidad y la centralidad. Es lo que nos va a dar mejores frutos.

¿Los de Abascal deben entonces entre en el Gobierno de Azcón?

No me corresponde a mí esa cuestión. Quienes están en las negociaciones sabrán. Al final hay que conformar una mayoría. No hay otra. Y entre las distintas opciones llegar a la mejor.