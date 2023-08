Bajo la única petición de "un colegio seguro", alrededor de cien personas se han manifestado este domingo en Parque Venecia para lanzar un mensaje claro un mes después de la tormenta que asoló al barrio y arrasó con el centro María Zambrano: "No vamos a parar y vamos a demostrar que estamos más unidos que nunca", han señalado las familias.

Silbatos, panderetas, castañuelas y altavoces. Todo ha sido válido para participar en una manifestación, organizada por un grupo de padres y madres, que ha partido desde el propio colegio, ha subido por la avenida de la Policía y ha vuelto por la avenida Tiziano para terminar otra vez en el centro. No solo han acudido padres a la protesta, también abuelos y alumnos del centro.

"Hoy hace un mes de uno de los días más tristes de nuestras vidas. Aquel 6 de julio la suerte estuvo de nuestro lado", ha señalado un padre en un manifiesto. "Que no decaiga el ánimo y sigamos reivindicando para que esto les haga reflexionar y pensar (a la clase política) a la hora de tomar sus decisiones porque está en juego la vida de nuestros hijos", han continuado.

"Vamos a revisar cualquier informe y cualquier decisión que no nos parezca bien. Vamos a estar muy encima de todo y a demostrar que 400 padres son mejor que cualquier riada", han indicado. "Tenemos que hacernos oir y demostrar que estamos unidos todos en un mismo fin", han señalado.

Kevin Martínez, Pablo Oriol y Sergio Cuartero son los tres padres del colegio María Zambrano que han encabezado la movilización. Dos de ellos estaban trabajando hace un mes, cuando se produjo la tormenta, mientras que Martínez estaba en su casa. "Vimos como el agua se llevaba todo, coches incluidos, pero al ver pasar el mobiliario del colegio nos dimos cuenta de que ahí también había entrado el agua", apuntaba.

Los tres han insistido, tal y como recogió este diario a mediados del mes de julio, que las familias "no sabían nada" sobre si la ubicación del centro era o no peligrosa. Quieren "esperar" a ver qué dicen los informes técnicos que se están preparando, pero apuntan que la opción de trasladar el colegio a otro lugar sigue encima de la mesa. "A ver qué dice la documentación, lo vamos a estudiar todo al detalle, pero claro que es una opción pedir un traslado", señalaban.

Las clases tienen que empezar dentro de un mes (antes llega el equipo directivo) y las familias están "preocupadas" por cómo será el inicio del curso. "No queda nada, aquí siguen con las obras de la parte de Primaria y a ver la reforma que plantean de la parte afectada. Estamos a la expectativa", aseguraban.

Además, han criticado que "el barranco está peor que antes de la tormenta" porque, según aseguran estos padres, "no se ha limpiado" y todo los sedimentos que arrastró el agua se han quedado ahí. "Ya no es tan hondo, por lo que si hubiera otra riada se favorecería que cogiera más caudal", han dicho.