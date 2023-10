La diseñadora aragonesa Pilar Sicilia es la cuarta protagonista de la serie de conversaciones entre el sumiller Raúl Igual y figuras destacadas de la comunidad que impulsa la Denominación de Origen Cariñena bajo el título ¿Quién quiere ser uno más? Una tierra de inconformistas.

Raúl Igual: Quiero que sepas que tenía muchísimas ganas de conocerte. Cuando he empezado a ver tu trabajo, la cantidad de sitios en los que has estado y todo el talento que tienes, he pensado que eres una auténtica joya. ¿Cómo estás, Pilar?

Pilar Sicilia: Muy buenas tardes. Pues ahora que estoy tan bien acompañada y con esas palabras, no me puedo quejar, la verdad.

R.I.: Te lo digo con total sinceridad. He visto que diseñas, que das clase..., ¿cómo te da la vida para todo?

P.S.: No lo sé, la verdad. Vengo ahora de dar clases, o sea, que vengo un poco saturada mentalmente, pero yo creo que, al hacer tantas cosas, es mucho más fácil llevarlas bien, porque desconectas de una yéndote hacia la otra. Quizás, es esa la manera de que me dé para todo.

R.I.: ¿Tienes capacidad para desconectar o el trabajo es tu desconexión?

P.S.: Más bien lo segundo, creo yo. El trabajo hace que me sienta realizada. No lo percibo como trabajo muchas veces, sino que de una cosa que me gusta, paso a otra que también me satisface. De esa forma, se hace fácil.

R.I.: ¡Qué bonito! ¿Cómo empiezas en el diseño? ¿Lo tenías claro desde pequeña o fue porque no querías estudiar otra cosa?

P.S.: No lo tenía claro. Me interesaban muchas cosas. Me interesaba la escritura, la biología, los animales..., pero siempre he dibujado. Desde pequeña estaba siempre con proyectos creativos en la cabeza y con un pincel en la mano. Así que estudiar diseño de moda fue el curso natural. No obstante, me hace gracia cuando me preguntan cómo empecé porque yo siento que aún estoy empezando, que ni siquiera estoy posicionada todavía.

R.I.: Me gusta haceros la misma pregunta a todos... ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que probaste el vino? ¿Quién te lo dio?

P.S.: No estoy segura, pero puede que fuera mi padre, porque recuerdo ese comentario de ‘Pruébalo, mójate los labios, ya verás como te gusta’. Sé que ahora empiezan a beber mucho antes, pero yo me tomé mi primera copa sobre los 18 o 19, y lo más probable es que fuera con mi padre.

"El color del vino me parece tan estético y tan bello, extrapolar el mundo de los sabores a la moda sería interesantísimo” Pilar Sicilia - Diseñadora de moda

R.I.: ¿Se bebía vino en casa?

P.S.: En ocasiones especiales.

R.I.: ¿Qué vino se elegía en tu casa? Es una curiosidad...

P.S.: No lo recuerdo bien. Se bebía tinto, blanco, rosado..., de todo. Esto es para matarme pero es que, últimamente, como vengo del mundo del diseño, me fijo mucho en la etiqueta. Y si hay poesía en la etiqueta…, ese es el vino que voy a tomar.

R.I.: Háblame de esto. ¿Qué te llama la atención en una etiqueta de vino? ¿Eres clásica o prefieres algo más moderno?

P.S.: A mí me gusta que me sorprendan. Las tipografías, cómo están ordenados los elementos o si tienen alguna frase o poema relacionado con el mundo de la literatura…; esas cosas me conquistan. Lo reconozco, me dejo mucho embaucar por la estética del ‘packaging’ y etiquetado en general, no solo del vino.

R.I.: Cuando pruebo una copa de vino trato de mirar más allá, de buscar quién es la persona que lo ha hecho y qué ha querido expresar. Ahora que estoy con una diseñadora, trato de meterme en tu cabeza para saber cómo se crea una obra desde cero. En tus trabajos, ¿qué tratas de representar? ¿En qué te inspiras?

P.S.: Depende un poco del momento, pero muchas veces viene de lo que estoy viviendo o de lo que la sociedad me está incitando a pensar o a reflexionar. Cuando ves algún elemento en la naturaleza o en el arte que te cuenta algo, que te hace cuestionarte cosas, ahí es cuando empiezas a hacer un proyecto.

R.I.: ¿El vino te ha inspirado alguna vez?

P.S.: El vino me inspira. Muchas ideas vienen acompañadas del vino. Recuerdo por ejemplo estar en un pueblecito del norte, famoso por estar un poco embrujado, y cuando acabamos la comida, mi pareja y yo sacamos un cuaderno pequeño que siempre llevamos con nosotros en el que apuntamos ideas, dibujamos, escribimos, jugamos… Se nos derramó un poco de vino y se nos ocurrió utilizar la base de la copa como un tampón para dibujar en la libreta. Luego empezamos a imaginar y a escribir. Así que sí, el vino puede ser una herramienta para crear, incluso literalmente.

R.I.: ¿Has pensado alguna vez en crear una colección en torno al vino, a una tierra, a una región o a una zona?

P.S.: No se me había ocurrido, pero últimamente pienso mucho en los sabores, y el color del vino me parece tan estético y tan bello..., me recuerda un poco a esas leyendas de vampiros. Es que, como dicen ahora mis alumnos, soy un poco ‘dark’. Así que no lo descartaría. Además, creo que ver si se puede extrapolar el mundo de los sabores a la moda sería interesantísimo.

R.I.: ¡Leyendas de vampiros! No sé si sabes que en la novela de Bram Stoker, hay un momento en el que Drácula le ofrece a su invitado una copa de vino, y este le dice ‘¿Usted no me acompaña? ¿No bebe?’, a lo que él le contesta ‘Yo nunca bebo vino’. Volviendo a ti, ¿quién es más crítica con tu trabajo: tu madre, tu pareja, tus alumnos, tú misma...?

P.S.: Yo misma, no me lo pienso. Con mi madre siempre hay discusiones, sobre todo cuando llega el momento de hacer patronajes, me dice que eso no se hace así, que hay que hacerlo de esta otra forma…, aunque al final siempre llegamos a un consenso. Pero, sin duda, la más crítica suelo ser yo. De hecho, siempre tengo un momento, casi hacia el final de acabar cualquier proyecto, en el que me pongo un poco difícil, pienso que todo lo que he hecho tienen fallos y empiezo a ver problemas. Intento un poco sabotearme, pero es un momento que se pasa, y ahora que soy consciente, es más fácil identificarlo y atajarlo.

R.I.: Eres perfeccionista, crítica contigo misma, inconformista…, te veo en un momento rebelde también. ¿Bebes vino rebelde?

P.S.: Siempre he sido rebelde. Pero el momento del vino es el momento de reflexionar, de parar a ver qué he hecho, de contemplar la situación y valorarla.

R.I.: Es genial que seas inconformista pero, a la vez, tengas esa capacidad de frenar y reflexionar cuando estás sola con una copa de vino. A mí también me pasa. Es muy bonito. Para mí, el vino también es un elemento de compartir, de pensar...

“El vino es un elemento de compartir, de pensar y, si es acompañado, mejor. Al tomar una copa con otros creadores han surgido ideas bonitas” Pilar Sicilia - Diseñadora de moda

P.S.: Sí, y como dices tú, si es acompañado, mejor. Yo he encontrado un grupo de personas, que llevan muchos años conmigo ya, con el que es muy fácil hacer esto. Son muy creativos, cada uno en su campo o en su vida y, al juntarnos con una copa de vino a observar lo que hemos hecho y a hablar entre nosotros, surgen cosas bonitas y ves que, quizás, puedes hacer las cosas distintas. Es exactamente como lo describes, sí.

R.I.: Estás subiendo como la espuma, ¿hacia dónde quieres dirigirte?

P.S.: Me dejo un poco llevar. He aprendido a dejar que las cosas sigan su curso natural, aunque ahora mismo lo que más me interesa es la dirección de vestuario y arte en el mundo del cine.

R.I.: ¿Por qué el cine?

P.S.: Me empezó a interesar porque me parecía relevante. Cuanto más estudiaba moda y más trabajaba, más veía un lado oscuro en la moda comercial. Lo que pasaba en las fábricas, cómo era la dinámica…; me parecía terrorífico. Quería hacer moda que tuviese un fin un poco más humano. Y creo que el cine contribuye a eso. No quiero dejar la moda, pero me gusta el tema conceptual, la moda como un vehículo y no tanto como producto final.

R.I.: Y, ¿cómo surgió lo de trabajar en películas? Tuvo que ser un salto brutal para ti, ¿no?

P.S.: Había estado en algún trabajo muy gris, deprimente, y me di cuenta de que ese no era mi sitio, no era donde debía estar. Admiraba a Jesús Boqued, que es el director de arte de Paula Ortiz. Un día, coincidimos, me acerqué a él y le dije: ‘Oye Jesús, yo quiero ser como tú, ¿qué tengo que hacer?’, y me dijo ‘¡Pues vamos a tomarnos un vino y hablamos’. Desde entonces somos amigos, es como mi hermano mayor. Posteriormente, hice una colección que, casualmente, vio Paula Ortiz, y empecé a trabajar con ella como ayudante en el departamento de arte para un videoclip de Amaral. A partir de ahí, te vas buscando la vida, te vas sacando las castañas del fuego, vas haciendo tus proyectos...

R.I.: Qué bueno, Pilar. Quiero darte personalmente las gracias, por permitirme conocerte, me ha encantado. Gracias sobre todo por lo que dice nuestro lema, porque creemos que lo transmites perfectamente, porque no quieres ser una más, sino que quieres ser una inconformista, una luchadora; por tu tierra, por tu trabajo, por tu pasión y por tu ilusión.

P.S.: Gracias a ti, me vas a sacar los colores.

Pilar Sicilia: Joven e innovador valor en el mundo de la moda, el arte y el cine La joven diseñadora Pilar Sicilia (Zaragoza, 1993) es uno de los mejores valores en la moda y el arte con sus originales propuestas, que rompen las claves asumidas del estilo de vestir y a que cada uno encuentre su forma de expresarse. La ciencia ficción, los temas escabrosos son la base de sus diseños. Destaca su colección ‘Silenzio’, en la que ahondó en la sordera de Goya con texturas, colores y materiales. Pasó tres días sin ningún sonido y el trabajo le valió el premio Aguja Goyesca a la Mejor Colección Profesional en 2018. También en ‘Aquelarre’ se inspiró en el pintor. Partió de la representación de Goya de la brujería añadiendo connotaciones positivas, y volvió a ser finalista a la Aguja Goyesca. Ha sido responsable del vestuario en videoclips como ‘Mares igual que tú’ de Amaral, y ‘Rotos’ de María José Hernández, y audiovisuales como ‘Novocaine for the should’ de Soho Producciones y ‘Goya 3D’ de Carlos Saura. Su trabajo en ‘Fallout: Wasteland survival guide’ fue nominado a Mejor Vestuario en los Fan Film Awards de la Academia de Cine de Los Ángeles. También colabora como directora creativa, estilista y backstage manager en eventos con Agatha Ruiz de la Prada, Roberto Verino, María Escoté… Imparte clases de patronaje experimental en HAC_R Creativo, el Centro Superior de Diseño de Zaragoza donde se graduó.