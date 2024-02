Tal ha sido la repercusión de la protesta de los agricultores de todo Aragón que todos los partidos políticos han reaccionado ante una movilización de la que se conoce el inicio, pero todavía no el final. Eso sí, también ante unas reivindicaciones tan claras como las del sector primario en estas manifestaciones, unos partidos y otros aprovechan para lanzarse reproches entre sí y ver la solución en el tejado de enfrente.

Desde el Partido Popular y Vox señalaron a Pedro Sánchez, sus "políticas ecorradicales" y al "fanatismo climático". Desde el PSOE, sin embargo, denunciaron que el Gobierno de Aragón no puededar lecciones y reclamaron que "cumplieran su palabra" con las ayudas directas a los agricultores y ganaderos que anunciaron durante la campaña electoral. El conflicto del campo se ha colado en la agenda política y espera unas soluciones todavía inciertas.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha mostrado su apoyo y respaldo a las reivindicaciones del sector agrícola y responsabilizó al presidente Pedro Sánchez y a sus políticas "ecorradicales" de las protestas. Así, Ledesma ha denunciado el "abandono" del Gobierno de España al sector desde hace cinco años, y ha recordado que el PP no votó a favor de la reforma de la PAC del ministro Luis Planas, "que tantas críticas está recibiendo" por su excesiva burocracia, por lo que dijo que los populares apoyan "totalmente" las reivindicaciones.

Desde el grupo parlamentario de Vox y el vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de la formación de extrema derecha, Alejandro Nolasco, han mostrado su apoyo a las "legítimas" concentraciones que, en su caso, relacionan con el rechazo al "fanatismo climático" de la Agenda 2030.

Así lo ha señalado Nolasco, que ha aprovechado las protestas de los agricultores para reivindicar la ideología del partido de extrema derecha, negacionista del cambio climático y de las políticas que intentan paliarlo. Según Nolasco, la gente del campo "se está dando cuenta de lo nociva que es la Agenda 2030 y que los burócratas de Bruselas manden sobre la soberanía de los pueblos". "Yo creo que este fanatismo climático, esta Agenda 2030, lo que está haciendo es destruir el campo", ha zanjado Nolasco, en la misma línea que su portavoz parlamentario, Santiago Morón. Este volvió a criticar la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien según él, "promueve la apertura de los mercados europeos al Mercosur, sin proteger los intereses del campo español".

La oposición mira al Gobierno de Aragón

Los partidos de izquierda hacen una lectura bien distinta de la situación. La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, también ha apoyado las reivindicaciones del sector primario, pero pone el foco en las políticas del Ejecutivo aragonés y asegura que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero del ramo, Ángel Samper, "están deslegitimados tras mentir a los agricultores y ganaderos aragoneses e incumplir su promesa de ayudas directas".

Pérez ha subrayado el apoyo del PSOE al sector primario aragonés y se ha comprometido a "escuchar y canalizar sus reivindicaciones" y acusó al Ejecutivo de Azcón de "abandonar a los agricultores y ganaderos" en una situación difícil por el incremento de los costes y la sequía.

"Estamos viendo a un Ejecutivo superado, a un Departamento de Agricultura colapsado por la falta de liderazgo", ha dicho la portavoz socialista, quien insistió en que Azcón y Samper están "deslegitimados para dar lecciones tras mentir a todo el sector primario". "Azcón prometía muchas cosas cuando era el líder de la oposición y ahora abandona a nuestros agricultores y ganaderos", ha denunciado Pérez, preguntándose "dónde están" las ayudas directas a la sequía que sí han dado otras comunidades autónomas.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha expresado su apoyo a las movilizaciones y reivindicaciones de los sindicatos agrícolas y ganaderos en Aragón e instó a las administraciones a atenderlas.

Palacín ha apostado por lograr el apoyo del Ministerio de Agricultura para mejorar la aplicación de la PAC sin olvidar que el Gobierno de Aragón tiene también que adoptar las decisiones políticas que sean necesarias para poder agilizar los trámites del sector, articular las ayudas directas y tomar medidas para impulsar el relevo generacional.

Por su parte, Izquierda Unida Aragón ha apoyado las movilizaciones de las organizaciones agrarias convocadas por una situación que no es igual para el conjunto del sector agrario sino que la sufren especialmente los que se dedican al modelo social, profesional y familiar, "el que lleva viviendo una crisis recurrente de muchas décadas, agravada ahora por la escasez de recursos, de agua y por las políticas ultraliberales de los tratados de libre comercio y los procesos especulativos que les expulsan de sus tierras", ha manifestado su coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.

Para Sanz, "es imperioso garantizar que no haya especulación en la conformación de los precios". En su opinión, "el problema no es la Agenda 2030, sino el capitalismo y si no regulamos, tendremos una agricultura sin agricultores, ni agricultoras".