El jueves a primera hora aseguró en los micrófonos de la SER lo siguiente: "Las cosas no se arreglan sin estar en las organizaciones, en las que quiera cada uno, hay para elegir; pero en la calle y en el bar no se arregla nada". Horas después no fue en un bar, sino en dependencias oficiales de la DGA donde improvisó un cambio en su agenda para recibir a una representación de los miles de agricultores y ganaderos aragoneses que llevan casi toda la semana con protestas espontáneas, a los que consideró "interlocutores válidos". Este viernes, un paso más allá, tampoco ha sido en "la calle", pero sí en plena carretera donde ha protagonizado una esperpéntica escena rodeado de agricultores y paraguas. Escena que una mano inocente ha inmortalizado grabando un vídeo con el móvil.

El protagonista de este pequeño serial es Ángel Samper, consejero de Agricultura de Aragón. Es decir, el ocupante de uno de los dos sillones que Vox tiene en el Consejo de Gobierno que preside Jorge Azcón. En la agenda oficial de este viernes de Samper figuraban distintas visitas en las localidades de Valderrobres, Mazaleón y Maella, entre las que destacaba por ejemplo su presencia en las instalaciones del Grupo Arco Iris o de la Oficina Comarcal Agroambiental del Matarraña. Sin embargo, nada se decía de una arenga a pie de carretera a la altura de Valdealgorfa. "Hay que ir a piñón. Creo que hay que ir a piñón", espeta el consejero a los agricultores que le hacen corro solo unos instantes de quejarse porque la prensa dice de él que "alimenta que se salga a las calles".

La grabación tiene una duración de un minuto y 26 segundos, suficiente para que Samper cargue lo mismo contra los medios de comunicación que contra Bruselas. Muchas de sus expresiones son inconexas cuando no inabacadas, pero el espíritu de su enfado se percibe con claridad. "El consejero está donde ha estado siempre, con los ganaderos y los agricultores. Quien me conoce lo sabe", dice en una de las frases esta vez sí bien construida. "Formamos un equipo para intentar cambiar todo lo que no está bien. Y cambiarán cosas en estos cuatro años. Tenemos serias dificultades, serias dificultades, pero cambiarán cosas en estos cuatro años. Os lo puedo asegurar", añade después.

"Europa está esperando, como esperan los políticos. Y yo no me siento político"

El que fuera hasta hace tan solo unos meses secretario general de Asaja, una de las principales organizaciones agrarias, ha aprovechado para cargar una vez más contra las políticas comunitarias. Precisamente la próxima semana los cuatro consejeros del campo que tiene Vox en gobiernos autonómicos -Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura- viajarán a Bruselas para entrevistarse con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y presentarle las principales reivindicaciones del sector primario español. "Vamos a ir a Bruselas a reivindicar la indecencia de lo que está pasando --ha dicho Samper este viernes--, y eso no va a cambiar porque estemos ahora en la carretera y mañana tengamos que ir a echar abono y marchemos y nos olvidemos. Eso no va a cambiar".

En la parte final del vídeo se escucha cómo Samper vuelve a defenderse de lo que él considera ataques de la prensa. Al parecer está ofendido porque los medios le han señalado como instigador de las protestas; y ha creído conveniente desmentir esa idea desde una cuneta, por la vía de la arenga y al grito de "hay que ir a piñón".

En su defensa, textualmente, dice esto: "Yo no estoy alimentando que se salga a las calles. Los medios de comunicación…. este consejero alimenta… que no alimento que se salga a las calles (...) Este consejero no alimenta nada sino la defensa de lo que está pasando, la denuncia de lo que está pasando. Porque Europa, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, o mantenemos el tipo o Europa no va a doblar la rodilla". Dentro del mismo mensaje y justo antes de que la grabación termine, el consejero concluye refiriéndose a los responsables comunitarios: "Europa está esperando, como esperan los políticos. Y yo no me siento político". Cualquier persona ajena que en ese momento hubiera pasado a su lado le habría dado la razón.