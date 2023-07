@soycamarero lo ha vuelto a hacer. El tuitero de referencia en lo que respecta a las situaciones más bochornosas y surrealistas que se viven dentro del sector de la hostelería ha viralizado una publicación que ha alcanzado el millón de visualizaciones.

Se trata de una captura de pantalla de una reseña tan curiosa como ilógica que arremete contra un bar. Incluso califica el local con la mínima puntuación, una estrella. @soycamarero acompaña la imagen con un texto que da a entender cuál es su postura sobre lo ocurrido.

La falta de empatía que muestra el autor de la crítica ha revuelto la red social. Los usuarios han dejado más de 500 comentarios y 14.500 'me gusta' en el tuit, y algunos brillan por su nivel de sarcasmo. Y, como muchos de los sucesos en la época estival, tiene bastante que ver con el calor y el fuego.

Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas... pic.twitter.com/nGs5cImWer — Soy Camarero (@soycamarero) 7 de julio de 2023

El turno de comidas y el de cenas son franjas de hora punta para los trabajadores de la hostelería. Al bar en cuestión acuden ocho comensales bien hambrientos una noche de verano. Escogen una mesa donde sentarse, se les toma nota y se beben unas cervezas mientras esperan sus platos.

Pero quién les iba a decir que la demora sería más larga de lo previsto. El cabreo y la indignación de este grupo no tienen ni pies ni cabeza, considerando que el bar comenzaba a llenarse de humo. La comida que habían pedido nunca salió de la barra porque, inesperadamente, la cocina del local se estaba incendiando.

Sin importarle en absoluto la que podría haber sido una situación muy seria tanto para los consumidores como para los hosteleros, el autor de la reseña no hace más que recalcar que tras esperar treinta minutos no había recibido su cena, que la mala suerte era suya -y no de los propietarios del bar- y que encima no les habían dado solución para saciar su hambre a las once de la noche. Todo un drama.

Los camareros, que se vieron obligados a desalojar el lugar, dejaron sobre la mesa de los ocho afortunados la cuenta que debían pagar por las bebidas consumidas, otro de los aspectos que parece indignarles demasiado, con la justificación de que se han ido sin comer nada.

Las respuestas de Twitter

En Twitter se propagó con rapidez la reseña compartida por @soycamarero, así que los comentarios fueron muy numerosos a la vez que sarcásticos. El primero es el del propio dueño del perfil, quien compartió la crítica del "representante" de los ocho "afectados": "Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas...".

El resto de cuentas que interactúan no se quedan cortas: "Qué mala baba, no dar de cenar a la gente porque se ha quemado la cocina... Con la de opciones que hay en un restaurante para llevarse algo a la boca el comensal, como por ejemplo una patada". "Empatía nivel olímpico", describe concisamente un usuario.

"Igual una barbacoa o un pulpo a la brasa...", propone un internauta como alternativa a los indignados. "Que raro que no se quejaran del calor", se mofa otro. Y tampoco faltan los consejos: "A las 8 y media es muy buena hora para cenar!! Que siempre tenéis que venir cuando estamos recogiendo, copón".