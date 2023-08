Convivir en una comunidad de vecinos a veces se convierte en una tarea complicada. Poner un cartel en las zonas comunes como el ascensor o el rellano se ha vuelto una tradición en toda España para poder quejarse de forma anónima sobre las rutinas y actitudes del resto de propietarios o alquilados. Con más de 100.000 seguidores en Twitter, la cuenta 'Líos de Vecinos' se ha convertido en un altavoz generalizado de este tipo de reclamaciones que no tardan en hacerse virales por las excéntricas peticiones de la gente.

Cuarte de Huerva celebró durante las últimas dos semanas de julio las fiestas de Santa Ana que suelen atraer cientos de jóvenes de las localidades cercanas como María de Huerva, Cadrete o la propia Zaragoza. La población cuartana ha sido una de las afectadas por el boom de los carteles de vecinos tal como ha hecho saber la cuenta mencionada.

Y es que una vecina de Cuarte decidió colocar un papel en una zona común quejándose de la actitud de otras personas de la comunidad. En las primeras líneas, la afectada explica educadamente la situación por la que no se siente cómoda relacionada directamente con el verano. "Se recuerda que para estas fechas, muchos vecinos dormimos con las ventanas abiertas, así que se agradecería evitar los gritos y portazos a partir de las 23.00 horas ya que dificultan un poco el descanso de los demás".

Seguramente, muchas personas que todavía tienen que trabajar durante todo agosto se sientan identificadas con la queja de la vecina ya que tener las ventanas abiertas es el único método para sobrevivir al calor del valle del Ebro.

Sin embargo, la reclamación no terminó ahí ya que la mujer criticó el ruido generado por una pareja mientras mantenían relaciones sexuales el sábado por la mañana tras una más que posible noche de fiesta: "Al igual que los gritos sexuales a primera hora como el sábado". Por último, la vecina quiso despedirse de forma educada. "Un saludo y a pasar buen día".

Te puede interesar: FIESTAS DE LOS PUEBLOS Así es el disfraz de la "Peña el Gallinero" de Pastriz que está dando la vuelta al mundo

Las reacciones a favor del ruido realizado por los amantes no tardaron en llegar a la publicación de 'Líos de Vecinos'. "Tiene más pinta de envidia que de otra cosa. Y no será más fácil que cierres la ventana", le sugirió @MesaCastellano. Mientras, otro usuario no entendió la queja de la vecina. "Ya ni disfrutar se va a poder. Si es que...".