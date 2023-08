Ante las olas de calor que nos trae el verano año tras año, y sobre todo si no se cuenta con una piscina o playa a disposición, hay que buscar maneras de combatir el sudor y el 'bochorno' en las horas puntas. Esta semana en Zaragoza y otras zonas de la comunidad los mercurios van a mostrar un incremento, por lo que todo lo que se pueda hacer para refrescarse será bienvenido.

Los hay quienes prefieren quedarse a cubierto en sus casas con el aire acondicionado o el ventilador a su merced o quienes sólo aprovechan para salir cuando el sol no es tan potente, como a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde.

Pero hay más opciones. Por ejemplo, tomar frutas y verduras frescas y mantenernos siempre muy hidratados con la botella de agua en mano. O bien, se puede recurrir a fuentes y hacer en ellas un 'cooling break', vestirnos con prendas ligeras o incluso prescindir de llevar camiseta. ¿Está permitido en la capital aragonesa?

¿Pueden multarme si voy sin camiseta?

Cada ayuntamiento tiene el poder de decidir si tomar o no esta medida. De hecho, en varios municipios de España esta práctica puede acarrear multas, pero no es nuestro caso. No existe una Ordenanza Municipal de Potestad Sancionadora del Ayuntamiento de Zaragoza en torno a pasear por las calles sin camiseta.

Ni siquiera hay una norma que establezca si está permitido salir sin ropa, ya que esto no se considera un delito de exhibicionismo, siempre y cuando, según señala la Policía Local de la ciudad, no se haga un acto obsceno delante de menores.

Los lugares en los que es más habitual ver a viandantes sin camiseta o tomando el sol son la ribera del Ebro -donde algunos aprovechan también para bañarse-, los parques y las zonas verdes. A veces, también en pleno paseo de la Independencia y en otras calles céntricas, pero ni es muy frecuente ni lo mejor visto por algunos ciudadanos.

A pesar de que todos somos libres de tener nuestra opinión sobre el tema, el Ayuntamiento de Zaragoza lo tiene claro: no podrán ser motivo de multa prácticas como prescindir del uso de la camiseta, tomar el sol o hacer toples en vías públicas.