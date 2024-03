Un camarero estalla al conocer el pícaro motivo por el que la gente suele sentarse en la mesa sucia

La hostelería es un sector crítico para algunos trabajadores que demuestran diariamente su paciencia frente a la actitud de los clientes. Y es que hay situaciones completamente incomprensibles que se repiten una y otra vez en bares y restaurantes de toda España cada día.

Las redes sociales se han convertido en el altavoz de muchos camareros que quieren denunciar públicamente los problemas que el resto del mundo desconocen por simple ignorancia. Este es el caso de @SoyCamarero, la cuenta viral gestionada por Jesús Soriano, que ha ganado popularidad dando a conocer experiencias personales de la restauración.

Siguiendo este ejemplo, The Bingo Boy (@the_bingo_boy) ha descubierto de forma involuntaria el motivo por el que los clientes de un restaurante o bar eligen muchas veces la mesa que todavía estar por limpiar para sentarse. "Así nacen los clientes tóxicos", se titula el vídeo en el que relata su experiencia personal.

¿Da igual la mesa libre?

"Estoy en la terraza de un bar tomando un café cuando aparece un hombre con su hijo de 12 o 13 años y mira un poco la zona donde había 5 o 6 mesas libres antes de darle un consejo", explica The Bingo Boy, acostumbrado ya a crear contenido de este tipo siempre de forma satírica.

"Hijo, cuando vayas a un bar tienes que observar las mesas y en esa que veas algo sucio... un vaso o un plato es donde te tienes que sentar", escuchó en la conversación. El motivo por el que se debe elegir la mesa sucia sorprenderá a todos. "El camarero saldrá a recoger lo que está sucio y así te tiene que tomar nota", concluye el tiktoker antes de cargar contra los clientes de ese tipo. "No le enseñéis eso a vuestros hijos porque os convertís en el perfil de cliente que más se odia en el gremio de la hostelería".

Tiene parte de razón

Muchos usuarios quisieron también dar su opinión al respecto en un tema tan polémico. "La teórica de la mesa sucia, soy camarera y odio que hagan eso", explica una joven mientras que otro daba la razón a la recomendación del padre. "Pues tiene una parte de razón.... yo me he sentado en mesas limpias y he tenido que esperar a que recoja las otras hasta que me han atendido", escribe.