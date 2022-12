Fisac: "Ya no hay excusas, los partidos en casa son vitales"

Las dos derrotas consecutivas ante Bilbao y Unicaja han devuelto los nubarrones sobre un Casademont Zaragoza que recibe al Granada con la obligación de ganar para no caer de nuevo en barrena. Así lo cree también Porfi Fisac, técnico rojillo, que advierte de la imperiosa necesidad del triunfo. “Ya no hay excusas. Los jugadores ya me conocen y ya no vale si uno está más o menos triste o lo que sea. Ya no podemos esperar más. En casa nos jugamos siempre la vida y da igual el rival. Ahora se precisa mentalidad de gente fuerte y que trabaja al cien por cien. Ese esfuerzo lo tenemos que dar porque cada partido en casa ya es vital”, asegura.

Con los problemas físicos de los bases (molestias en un tobillo de Wright y en la espalda de Ponitka), el Casademont afronta un duelo clave en sus aspiraciones de salvación ante un Granada que está completando un gran inicio de temporada con tres victorias más que los aragoneses. “El Granada lo está haciendo francamente bien, con un gran feeling entre los bases y Felicio. Es un equipo muy compacto y muy bien hecho y con españoles que le están dando solvencia y tranquilidad”, subraya Fisac, que no concede especial relevancia a la ausencia de Maye por lesión. “Lo haría si jugaran con cuatro, pero no va a ser el caso”. Lo que sí impone el técnico es dejar atrás el mal partido en Málaga, donde el Casademont salió vapuleado por Unicaja. “Si juegas el partido anterior durante mucho tiempo cometes el mayor error de un profesional. Lo que acaba de suceder ya está demasiado lejos, hay que centrarse en lo que viene”, afirma.