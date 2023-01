Poco pudo decir Porfirio Fisac después de la derrota en Valencia del Casademont Zaragoza. «Ha sido un partido donde creo que hemos aguantado un poquito el nivel físico que nos han impuesto, el nivel de ritmo que nos han marcado. A partir del primer cuarto ya no hemos sido capaces más que de controlarlo en momentos muy determinados a través de situaciones defensivas pero nunca hemos estado moviendo bien el balón, jugando con cierto criterio, que nos permitiría como mínimo competir este partido. Su superioridad ha sido física pero ha sido también a nivel de acierto y no hemos podido para nada estar metidos en el partido», resumió el preparador aragonés.

Además, el Valencia tenía una motivación extra por estar en la Copa, aunque Fisac cree que no fue lo determinante. «Nosotros nos estamos jugando tantas cosas en cada partido que solo podemos pensar en lo que nos pasa. Es verdad que su grado de motivación, de expectativas de poder disputar un torneo bonito a mitad de temporada hace que estés más concentrado que un día normal cuando no tienes tanto en juego. Esto es lógico, pero creo que nosotros no hemos podido llegar a ese nivel sobre todo a nivel físico y de anotación que ellos han tenido», insistió el preparador segoviano del Casademont Zaragoza.