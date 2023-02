Con la máxima ilusión para afrontar la máxima dificultad. Así viaja este miércoles el Casademont Zaragoza a Francia para medirse mañana a un «equipo en mayúsculas» en la ida de los cuartos de final de la Eurocup Women. El Villeneuve d’Ascq será una dura piedra de toque, pero las aragonesas no renuncian a nada. «Estamos muy motivadas, vienen dos semanas históricas y esperamos seguir construyendo nuestra propia historia», indicó el técnico.

Ganar un título no es el objetivo pero sí el sueño. «Nos gustaría. No es el objetivo pero sí una ambición y una motivación. No estamos a nivel real de poder ganar un título, pero lo hemos visto en la Copa del Rey y por qué no. Para eso trabajamos, tenemos deseo, la motivación pero dentro de la realidad. Ganar un trofeo no está en nuestra realidad pero no nos negamos a luchar por ello. Si podemos ir a por ello nos lo creeremos e iremos. Si vemos una oportunidad estaremos allí para cogerla pero sabemos que es difícil. Si se da, la intentaremos coger. Si no, seguiremos disfrutando del camino», reflexionó Cantero.

El objetivo para este jueves en Villeneuve d’Ascq, al norte de Francia, es «volver vivas» en una eliminatoria que se decidirá en el Príncipe Felipe una semana después. No será sencillo, pues el rival tiene «una plantilla de Euroliga», un grupo amplio de jugadoras con capacidad anotadora y llega en «un estado de forma tremendo, ganando por bastante sus últimos partidos». Por eso Cantero advirtió de que «ganarles un partido es difícil, una eliminatoria es el doble de complicado», aunque cree que las rivales pueden decir lo mismo del Casademont.

«Es un equipo en mayúsculas. No solo tiene un buen quinteto sino que destacan ocho o nueve jugadoras. Cuentan además con jugadores muy físicas y de las mejores jóvenes de Francia», señaló el preparador aragonés, quien destacó también su experiencia internacional y su bagaje en competiciones europeas. Por eso consideró que en esta ocasión «el factor cancha no lo es tanto».

La defensa

Además, el conjunto galo destaca por su alta capacidad de anotación, algo que al Casademont no le viene bien. «Anotan mucho y eso no nos beneficia. No creo que sea lo más positivo un partido a muchos puntos. Es más fácil para nosotras ir a un partido de baja anotación que intentar igualar su ritmo anotador. Si se van a 85-90 puntos va a ser muy difícil», indicó Cantero, añadiendo que al menos la mitad de los puntos del Villeneuve d’Ascq llegan en transiciones y contraataques, por lo que será importante el balance defensivo de su equipo.

La clave para el Casademont estará, como tantas otras veces, atrás. «Somos un equipo que primamos la defensa sobre el ataque», destacó el técnico, que pretende que sus jugadoras estén muy atentas para frenar sus llegadas en transición, pero también a sus tiradoras, a sus posteadoras-tiradoras... «Tienen muchas armas para anotar», resumió Cantero. El otro factor importante será intentar controlar el rebote «para no conceder segundas opciones». Todo con el objetivo de «volver vivas» de Francia, «con un resultado que mantenga la eliminatoria abierta o, por qué no, ganando» y seguir escribiendo la historia.