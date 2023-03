Porfirio Fisac ha comparecido ante los medios de comunicación en el Príncipe Felipe dejando titulares interesantes, especialmente al hablar de Aday Mara, quien acaba de irrumpir en el primer equipo con actuaciones fabulosas. El entrenador segoviano reconoce que Mara tiene las condiciones necesarias para llegar muy lejos, pero que tiene que calmar sus emociones para evitar distracciones durante los partidos: «En el aspecto del juego, él va creciendo y no necesita de una ayuda excesiva de entrenadores, pero sí en cuanto a la forma de actuar en el campo y de hablar con los árbitros».

Entre estas cosas por pulir, para Fisac, entra el hecho de hablar demasiado con los árbitros o salirse del partido si hay una falta que no le pitan, mostrándose especialmente crítico con el trato verbal del pívot a los árbitros: «Son pequeños detalles que son lógicos, pero no me gustan en nadie y menos me gusta que un chaval joven sea capaz de chillar a un árbitro de ACB. ¿Tú qué coño tienes que hablar con un árbitro de ACB? Con un árbitro de ACB hablan los veteranos y habla quien tiene que hablar porque tienen un nivel exagerado».

Eso sí, para el preparador, el pívot «está creciendo, es un chaval extraordinario y trabaja con una entereza y actitud importante», tratándose meramente de detalles que Mara debe pulir para sacar su máximo nivel en la pista. «No todo es “lo que digan alrededor de mí” sino lo que tú haces contigo mismo», ha argumentado el técnico.

Aday Mara forma parte de una interesante generación de talentos de la fábrica del Casademont Zaragoza en la que también se incluye Lucas Langarita, del que Fisac reconoce que «está llamando a las puertas demasiado rápido y demasiado fuerte». El segoviano se ha mostrado contento con su irrupción en el primer equipo, donde pretende que Langarita se mantenga: «Tengo la necesidad, porque estoy viendo su crecimiento, de buscarle hueco, algo que a veces cuesta».

Porfirio Fisac cuenta ahora con 14 jugadores disponibles contando a Mara y Langarita, algo que favorecerá la competitividad por el puesto y también que puede perjudicar a algún jugador ya establecido en la plantilla, tal y como afirma: «Tengo overbooking de jugadores en puestos determinados y tengo que decidir, y alguno no va a poder jugar. De hecho, habrá jugadores que no van a poder ni estar convocados que pueden ser séniors, no van a ser siempre los júniors».