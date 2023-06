El base canadiense Trae Bell-Haynes ya es nuevo jugador de Casademont Zaragoza. El de Toronto regresa a la liga ACB, en la que brilló hace dos temporadas en las filas del Breogán, tras haber sido clave en la consecución del último título del Buducnost VOLI.

Porfirio Fisac tenía el fichaje de Bell-Haynes, que no ocupará plaza de extranjero al tener pasaporte cotonou, entre sus prioridades: “Desde el principio estamos buscando jugadores que conozcan la liga. En el caso de Haynes no solo conoce la liga sino también la competición europea. Es un jugador que tiene ambición, que viene con mucha ilusión", destaca el entrenador segoviano, que tiene claro que el canadiense "nos va a dar la capacidad de poder jugar con los dos bases juntos porque buscamos poder tener también ese equilibrio. Para nosotros es un fichaje importante porque es un jugador vertical, que tiene capacidad para anotar, capacidad para dirigir… es un muy buen jugador de equipo que, además, no rehúsa para nada asumir tiros importantes” concluyó el técnico muy satisfecho por la primera de las incorporaciones para la próxima campaña.

En España, Bell-Haynes protagonizó una campaña espectacular en las filas del Río Breogán con el que firmó un promedio de 12’9 puntos y 4 asistencias. En nuevo jugador de Casademont Zaragoza está demostrando, según el club rojillo, "una continua evolución en su juego, fruto del hambre por crecer y seguir mejorando. Del combo anotador en su etapa universitaria en Vermont no ha perdido nada, pero ha sido capaz de ir incorporando cada vez más características a su juego". En este sentido, el Casademont subraya que "a sus penetraciones endiablas ha sumado la mejora constante en el porcentaje de tres puntos. Su capacidad como director de juego se traduce en un promedio que habitualmente se sitúa por encima de las 4 asistencias por partido y su capacidad para sacar faltas personales, unido a un consolidado 85% en el tiro libre, le convierte en un mal enemigo para los minutos finales.

"La visión de juego también le acompaña en defensa: su atención constante a la línea de pase le trae alegrías con un robo por partido como promedio. Se trata de un refuerzo excepcional para consolidar la posición de base. Con experiencia en nuestra liga, en Eurocup y con la selección canadiense Bell-Haynes llega para ser un miembro destacado del club de la rasmia", añade el Casademont.