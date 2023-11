La decisión de la NCAA de declarar elegible a Aday Mara para jugar la competición universitaria con UCLA desde este mismo lunes no ha cambiado el paso del Casademont Zaragoza. "Como Basket Zaragoza esta decisión no afecta a la judicialización del caso elegida por sus asesores y que está pendiente del correspondiente juicio", resume el director general del club, José Antonio Artigas. El Casademont Zaragoza presentó una demanda contra el jugador por incumplimiento de contrato y está a la espera de que se señale el juicio. La NCAA es una competición privada y al margen de la FIBA, por lo que Aday Mara no necesita el transfer que está en posesión del club zaragozano.

Con esta decisión a escasos días del comienzo de la Liga, Aday Mara podrá debutar este próximo lunes frente a Saint Francis, después de no haber disputado ni la gira española ni el último amistoso de UCLA por sus problemas de elegibilidad. La universidad californiana ha trabajado intensamente en los últimos días para conseguir el permiso del jugador. "Desde el club deseamos a Aday Mara, como jugador formado en Basket Zaragoza, lo mejor en su nueva etapa, lo que no está reñido en que defendamos los derechos contractuales que tenemos derivados de un contrato firmado libremente por él y sus tutores legales con el asesoramiento de sus agentes", añade Artigas. El club aragonés se mantiene firme en la defensa del contrato firmado con el jugador el 1 de septiembre de 2020. Ese contrato establecía unas cláusulas de salida, de 500.000 euros mientras el jugador fuera menor de edad y 700.000 a partir de los 18 años (en cualquier caso, el 20% de esas cantidades serían para el propio Mara), y eso es lo que reclama el Casademont Zaragoza. Mara comunicó en una carta fechada el 13 de abril de 2023 su decisión de resolver ese contrato al final de la temporada pero sin abonar ninguna compensación por ello. Por ese motivo, el club entiende que el contrato sigue en vigor y reclamó la presencia del jugador para iniciar la nueva temporada. Al no producirse, llegó la demanda y el caso entró en la vía judicial. Ahora Aday podrá disputar la temporada NCAA y, si lo desea, presentarse al draft de la NBA de 2024, el primero al que puede acudir porque es necesario tener los 19 años el año de la elección. Pero para disputar la mejor Liga del mundo sí que necesitaría el transfer que solo puede facilitarle el Basket Zaragoza y ahí entrarán en juego los plazos, porque podría suceder que para entonces no esté señalado todavía el juicio o este no se haya resuelto y, por tanto, el jugador no disponga de ese documento. El caso supone también un problema para la FIBA en un momento en el que son ya muchas las competiciones al margen de este organismo que atraen a muchos jugadores, puede afectar a las selecciones nacionales y puede sentar un precedente que obligue a muchos clubs a replantearse el trabajo con la cantera si después los jugadores pueden marcharse sin ninguna compensación tras años de trabajo en su formación. De momento, el caso Aday Mara continúa su curso por la vía judicial mientras el jugador puede disputar la NCAA con UCLA tras una decisión tomada tres días antes del inicio de la temporada.