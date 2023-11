El Casademont Zaragoza no deja de sorprender. Incluso al propio Casademont Zaragoza. «Margen de mejora siempre hay, si no qué aburrido sería. Pero sí es una sorpresa, no me esperaba ser segundas de la Liga Femenina Endesa y terceras de la Euroliga y con la solidez que estamos ganando algunos partidos. Las expectativas eran altas pero nosotras teníamos el pie en el suelo. Seguramente vendrán las vacas flacas y ahí es donde más necesitaremos el apoyo de todo el mundo», reflexionaba Vega Gimeno en la previa del partido del domingo pero todavía con la remontada del miércoles en la mente.

«Fue un partido súper complicado, ya visteis todos cómo empezamos, pero nos supimos reponer, que es una de las señas de identidad. Estamos muy contentas porque hemos ganado a un equipo de Final Four de Euroliga», destacaba. Ahora deben centrarse en el duelo frente al Gernika de mañana porque una victoria «nos va a situar arriba de cara a la Copa» pero avisa: «en esta Liga cualquiera te puede ganar y no somos intratables». Para hacerlo, la valenciana ve imprescindible que el equipo mueva bien el balón en ataque y muestre su solidez habitual atrás. La capitana habló de dos nombres propios, los de Mikayla Pivec y Christelle Diallo. «No fichar no se iba a notar en los primeros partidos pero sí a largo plazo, era algo necesario. Es un fichaje muy acertado, el perfil que necesitábamos. La he visto en la Liga y me gustaba mucho», dice de su nueva compañera. Y sobre la pívot, defendió su gran trabajo con independencia de los números. «A Christelle se le ficha por el equipo que hay, a lo mejor el año pasado no hubiera encajado tan bien. Es muy buena jugadora, una cinco que lee muy bien el juego, pasa bien, es generosa y hay que darle tiempo. No puede ser que falle un tiro y se oigan murmullos. Ha habido partidos que no ha destacado a nivel estadístico y he leído algunas cosas en redes... me sorprende que os sorprenda, tiene mi apoyo por todo lo que ha podido leer. Está porque tiene que estar en el equipo y cuadra al 100%», defiende Vega.