Milagros, pero no tantos en el Casademont Zaragoza

El deporte es uno de los pocos espacios de la vida donde todo es posible, victorias inesperadas, remontadas imposibles, pequeños que se hacen grandes. Milagros más o menos importantes que, sin embargo, no ocurren todos los días y, menos, al mismo equipo. El Casademont Zaragoza ha protagonizado este curso un par de prodigios remontando nada menos que 20 y 17 puntos para ganar al Tenerife y al Bilbao, respectivamente, pero eso no es lo habitual. En 13 de los 20 partidos que ha disputado en la Liga Endesa ha ido perdiendo por diez o más puntos de diferencia y solo ha remontado esos dos, perdiendo por tanto los once restantes.

Volvió a sucederle en Bilbao este sábado, donde una deficiente primera parte acabó condenándole a la derrota. Se marchó trece puntos abajo al descanso (45-32) y llegó a estar a 14 de distancia. Aunque logró ponerse a un solo punto de diferencia, no pudo culminar la remontada. Una estructura de partido similar al del Príncipe Felipe frente al mismo rival, el choque más loco de la temporada hasta la fecha. Porque entonces el equipo de Jaume Ponsarnau dominaba al descanso (25-37) y llegó a tener 17 puntos de ventaja, pero en una magnífica segunda parte el Casademont le dio la vuelta y hasta el punto opuesto y tener también 17 puntos de ventaja para acabar ganando (77-63). Fue el partido más extraordinario en cuanto a oscilación en el marcador, aunque la mayor remontada se produjo en Tenerife. El Lenovo se impuso claramente en la primera parte (41-27) y el partido parecía terminado con los 20 puntos de diferencia que llegó a amasar el conjunto de Txus Vidorreta, pero el Casademont ganó la segunda mitad con esa misma diferencia (23-43) para terminar imponiéndose (64-70). Estos han sido los dos únicos milagros en la Liga Endesa esta temporada. En la FIBA Europe Cup han sido cinco los partidos en los que ha ido perdiendo por diez o más puntos y consiguió darle la vuelta en tres, remontando 14 al Nymburk, 12 al Kalev y 11 al Pardubice. Sin embargo, cuatro días antes de Bilbao, no pudo darle la vuelta a los 11 de diferencia que llegó a tener el Nymburk. En las otras once jornadas en las que ha tenido una desventaja importante, el Casademont Zaragoza no ha podido sacar nada positivo. Con la excepción del choque ante el Valencia, en el que los -10 llegaron solo al final tras dominar el Casademont los primeros 35 minutos, generalmente el conjunto aragonés ha perdido cuando ha llegado por debajo en el marcador al descanso. Sobre todo le ha ocurrido en las últimas cinco jornadas, en las que solo ha ganado un partido. Ese triunfo, ante el Girona, fue de dominio aragonés casi de principio a fin, solo estuvo un punto por debajo. En Badalona acabó perdiendo por once puntos (95-84), casi como al descanso (50-38) después de hacerlo por 18. Contra el Andorra, en casa, caía por 25-31 al intermedio y llegó a ir diez por debajo para acabar 72-76. En las cuatro victorias consecutivas solo en el mencionado partido de Tenerife llegó a tener más de diez puntos de desventaja. Por 15 llegó a caer en la pista del Breogán, y acabó perdiendo (82-77), por 12 le superó en algún momento el Gran Canaria y no pudo recuperarse (94-101), ambos después de esa remontada loca ante el Bilbao. Antes, por 14 mandaba el Granada, que también acabó imponiéndose (78-70), por 17 el Baskonia en una derrota más apurada de lo que parecía (80-85), por 19 el Manresa, que no perdonó (81-75), por 17 el Obradoiro, al que tampoco se le escapó (80-72) y por 37 llegó a mandar el Real Madrid en la primera jornada (10170).