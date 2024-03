Porfirio Fisac: "No voy a perder la perspectiva de lo que somos ni por lo que luchamos"

Porfirio Fisac ha comparecido este martes en la previa del partido de FIBA Europe Cup de mañana ante el Chemnitz alemán (19.00 horas). El técnico del Casademont Zaragoza ve la eliminatoria prácticamente sentenciada, pero se siente orgulloso del paso del equipo por la competición. Además, ha confirmado que mañana no podrá contar todavía con Mark Smith, que a pesar de sentarse en Gran Canaria no contó con él en ningún momento, ya que sigue con su proceso de recuperación. Del también lesionado Mencía ha dado alguna pista acerca de que su periodo de baja puede rondar entre las seis y ocho semanas.

Fisac hablaba de cómo ve el partido de vuelta de mañana, y a pesar de la aplastante muestra de superioridad que mostró el equipo alemán en la ida, se ha mostrado orgulloso de hasta dónde ha llegado el equipo: "Yo creo que hemos hecho una buena competición, no nos acordamos de todo lo que hemos sufrido a lo largo de este año. Esto ha hecho que mi grado de confianza en la gente que tengo sea máxima. Creo que hemos estado todo el año con un roster corto y que en un momento clave nos han afectado una serie de circunstancias como son las lesiones. Me siento muy orgulloso de mis jugadores y no voy a perder la perspectiva de lo que somos ni por lo que luchamos".

Además, también confesaba que, de haber contado con los lesionados Yoanki Mencía y Mark Smith, el equipo podría haber dado otra imagen en el Príncipe Felipe: "Con Mencía y Mark en el equipo habríamos sido más competitivos y hubiéramos peleado la eliminatoria, pero creo que si nos hubieran ganado es porque habrían demostrado ser más sólidos. Para mí nos ha tocado el mejor equipo que he visto en Europa en los últimos tiempos, y llevo años compitiendo".

Sobre la lesión de Mencía, Porfirio confirmaba que puede estar entre seis y ocho semanas de baja: "La de Mencía que se nos va a alargar bastante en el tiempo, no sabemos cuánto, pero probablemente se vaya otra vez, como nos ha pasado con Mark y Rati, entre las seis y ocho semanas". También hablaba sobre la presencia de Smith en la convocatoria frente a Gran Canaria, y que en ningún momento iba a contar con él, ya que se espera que hasta la semana que viene no esté disponible: "No estaba convocado el otro día, a pesar de que estaba en el roster, porque quería cumplir con las doce fichas y era el que teníamos para poner. Veremos a ver cómo evoluciona, creemos que para la semana que vine podrá estar en condiciones".

El técnico rojillo comentaba sus palabras tras la derrota en Gran Canaria sobre la falta de físico de los jugadores más jóvenes: "Es un problema físico, creo que tienen la capacidad de ir hacia delante. Tienen que optimizar sus cuerpos. Nos mete todo el mundo 100 puntos, y no puede ser, es un tema de saber sufrir e indudablemente de tener un roster diferente del que tenemos ahora”.

Esta falta de contención e intensidad a nivel físico debido a lesiones de jugadores clave, se ve reforzada con llegadas como la de FinnDelaney: "Estará seguro para el sábado ante Palencia. Es un guerrero, que nos va a dar algo parecido a Yoanki en cuanto a disposición y actitud. Tengo una cierta preocupación por el grado de competitividad que no estamos teniendo, pero no voy a perder ni un segundo de confianza en el grupo que tengo", afirmaba Porfirio.

También le ha dedicado unas palabras a Bell-Haynes, uno de los jugadores más importantes, con una gran carga de minutos durante toda la temporada: "Trae está recuperando un poco después de no tener vacaciones y para nosotros es alguien imprescindible en juego y emotividad. Nos desarrolla tantas cosas que cada vez que lo sentamos parece que estemos conduciendo con una rueda menos y no es justo. El poder recuperarle a él a nivel de tono físico es importante, y en las siguientes semanas le podamos tener ya en condiciones".