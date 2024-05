Fisac: "Si ganamos al Granada, el domingo nos jugamos una final"

"Es todo o nada, así ha calificado Porfirio Fisac el encuentro de este viernes ante el Covirán Granada, un partido en el que el Casademont ya no se juega nada, mientras que los andaluces lucharán por no descender. Pero a pesar de ello, el técnico rojillo exigirá lo máximo a sus jugadores: "Solo tengo un objetivo, es un partido en el que sabemos lo que ellos se juegan, necesitan ganar o ganar. Sería mal entrenador si confundiera a mis jugadores diciendo que la temporada está hecha. Es importante también para el club y sobre todo para nuestra gente porque es el último partido en casa. Si alguno de mis jugadores en este partido no se está jugando el descenso, entonces no tenemos nada que hacer y nos ganarán el partido fácil. No jugamos para nosotros, si no para nuestra gente, explicaba.

La noticia del día ha sido la renovación de Santi Yusta hasta 2027, un jugador con mucho peso en el vestuario, como ha explicado Fisac: "Siempre digo que es un jugador muy importante para nosotros. Es la única opción en la que estaba trabajando el club y me alegro muchísimo de poder tenerle porque es de esos jugadores que es imprescindible para mí”. Además, los próximos tres años en Zaragoza servirán al alero madrileño para seguir progresando en su carrera: "La gente debe saber escoger donde va a crecer más y donde puede llegar al máximo de su carrera. La elección de Santi ha sido buena.

Tanto Santi como Dejan son los dos jugadores que llegan tocados a estos dos últimos encuentros de Liga, aunque el serbio ya ha entrenado en la mañana del jueves: "Yusta llega con problemas, veremos a ver porque en el entrenamiento solo ha hecho una parte con trabajo de recuperación. Dejan si se ha podido incorporar con normalidad”, confirmaba el técnico del Casdemont.

A diferencia de los aragoneses, el Granada si se juega la salvación ya que está empatado a 9 victorias con el Obradoiro, penúltimo clasificado: "Si no somos capaces de competir como si nos jugáramos el descenso en este partido, Granada nos va a pasar por encima. Es un equipo muy bien hecho y entrenado que ha tenido muchas dificultades y ha tenido que ajustarlo para recomponerse. No hay nada que hacer si no entendemos que tenemos que jugar por nuestra gente, comentaba Fisac.

El de este viernes será el último encuentro de la temporada en el Príncipe Felipe, por lo que el equipo se despedirá de la afición que tanto le ha apoyado durante un año que ha costado mucho sacar adelante, algo que Porfirio Fisac ha reconocido y agradecido: "Han ayudado al equipo durante todo el año más que nunca. Me he sentido muy arropado y querido. Mis jugadores han luchado más de lo que a veces daban sus fuerzas por ellos. Es momento de no pedir y entregar todo lo que sea a nuestros aficionados".

En cuanto a las rotaciones, el técnico rojillo ha dejado claro que no va a dar minutos a ningún jugador que no se lo gane en la pista: "Yo no regalo nada a nadie. El que se lo gané durante la semana y partidos lo tendrá. El entrenador toma decisiones de apostar más por uno u otro como me pasa con Didac o Rati. Pero es momento de ganar, no de participar”.

Una victoria ante el Granada dejaría con posibilidades al Casademont de asaltar la undécima plaza, que otorgaría acceso a Europa para la próxima temporada. Por lo que el equipo todavía tiene un objetivo por el que luchar: "Yo solo tengo una cuenta muy clara que es el partido del viernes a las 20.30, mi vida cambiará a las 22.30 de la noche si he ganado o perdido. A partir de ahí haré las cuentas. En el caso de ganar, entonces sí que el domingo nos jugamos una final. Esto es todo o nada, declaraba Fisac.