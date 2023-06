Arriel Domínguez, propietario de la quesería O Xortical de Villanúa (Huesca), ha recogido este viernes en Santander el primer premio de la Cata Internacional de Quesos Azules, organizada por la cofradía de Cantabria, por el queso Azul de Búnker que elaboran en este enclave situado en el Pirineo aragonés.

La concesión de este galardón se hizo público el pasado mes de abril y ahora, dos meses después, Domínguez, uno de sus artífices, ha asistido al acto donde se han coronado a los mejores quesos azules de España. El segundo premio ha sido para un queso de Lácteas Castellano-Leonesas, del Grupo Reny Picot, elaborado en Fresno de la Ribera, Zamora, y el tercero se lo ha llevado la Quesería Colladín , de Tielve, Asturias, de la denominación de origen protegida de Cabrales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido la encargada de entregar estos premios, que este año ha alcanzado su 39 edición, acompañada por el gran maestre de la Cofradía del Queso de Cantabria, Miguel Ángel Díaz.

La propuesta oscense, que a la postre ha sido la que se ha impuesto, se trata de "un queso azul de gran formato elaborado con leche cruda de oveja, a mitad entre picante y consistente y cremoso y dulce", según lo definió el propio Domínguez en una entrevista con este periódico.

La fórmula definitiva fue, en parte, fruto del azar, en un sector donde abundan las propuestas, afirmaba entonces el cerebro de este lácteo. "Buscamos un queso algo particular, que fuera algo bestia, espectacular", decía, en referencia a los 8 o 9 kilos que pesa de media cada ejemplar. Y en ese proceso, Domínguez dio con la tecla: "Me dio por probar con leche de final de temporada y tuve la mala o buena suerte de que la primera vez que hice este queso azul no apunté prácticamente nada. Y salió buenísimo. Viendo que era una posibilidad hacer esta magia, me di algún cabezazo que otro por hacer algo bueno que no fuera casualidad".

Ese fue el primer paso que ha culminado con la proclamación del mejor queso azul de España.

Unos quesos que "han roto los pronósticos"

Además de los tradicionales quesos elaborados en las localidades cercanas a los Picos de Europa, de las comunidades de Asturias, Cantabria y León, han participado otros de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Murcia, Levante, Cataluña, Castilla La Mancha y Aragón.

La alcaldesa ha felicitado a las ganadores, que, según ha destacado, "han roto los pronósticos que suelen apuntar a quesos de las regiones atlánticas del norte de España e incluso franceses".

Además de los tres primeros premios, la cuarta posición ha sido para Lácteas Guadamur de Toledo; la quinta para Quesería La Iria, de Villaviciosa (Asturias); la sexta para Quesería Rojo-Prieto, de Arenas de Cabrales (Asturias); la séptima para Quesería Los Puertos, de Poo de Cabrales (Asturias); la octava para Quesería Río Corvera de Bejes (Cantabria); la novena para Quesería Andara, de Bejes (Cantabria) y la décima para Quesería El Duje, de Tielve (Asturias), ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.