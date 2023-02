¿Qué sucede con el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Aragón?

No es un proyecto sencillo pero, tras varios años de estudio, Javier Lambán le dio el espaldarazo definitivo en el debate sobre el estado de la comunidad celebrado en 2021 cuando habló de la «creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón». Algo en lo que se reafirmó un año más tarde:_«(...) Para los próximos meses está prevista la constitución de la fundación que gestionará la Orquesta Sinfónica de Aragón y comienzo de la actividad de la misma en el primer trimestre del año 2023».

Un hecho que viene a acabar con una anomalía histórica ya que Zaragoza, y por ende Aragón, es la única capital de la Unión Europea de más de 300.000 habitantes que no cuenta con un proyecto sinfónico sufragado públicamente. La noticia generó expectación en el sector ya que la simple creación de la sinfónica no solo servirá para potenciar la marca cultural de Aragón sino que ayudará a vertebrar el territorio y a empezar a obtener un retorno proporcionado a la inversión realizada en educación ya que cada año son muchos los talentos musicales que tienen que emigrar ante la ausencia de una infraestructura profesional donde trabajar.

400.000 euros de inicio

El modelo elegido para la gestión de este Sinfónica de Aragón es a través de una fundación ya que, como aseguró el propio consejero Felipe Faci, «los músicos no pueden depender del departamento y, por eso, se va a crear una fundación». La misma tiene una consignación presupuestaria para este 2023 de 400.000 euros si bien es cierto que desde el Gobierno de Aragón se ha garantizado que llegará más dinero de otros departamento para este primer año.

La cuestión es que el tiempo va pasando y los plazos empiezan a estar muy ajustados ya que en mayo hay elecciones autonómicas y concluye la legislatura. A día de hoy todavía no se ha aprobado la creación de la fundación y, desde luego, no parece de fácil cumplimiento el anuncio de Lambán de que en este primer trimestre del año comenzaría la actividad de la sinfónica. Desde el Gobierno de Aragón se asegura que el proyecto sigue su curso aunque desde el departamento de Cultura no barajan una fecha concreta, al menos de cara al exterior: «Se está trabajando en la creación de una fundación, tal y como anunció el consejero en sus últimas comparecencias», fue la respuesta al ser preguntados por este diario.

Audiciones de músicos

Hay que tener en cuenta que una vez que se cree la fundación (para la que, según ha sabido este diario, ya se han emitido los informes necesarios), tendrá que elegirse a la persona responsable de la misma y, una vez, creada la estructura comenzar con las audiciones para los diferentes músicos que pasen a formar parte del proyecto. Un proceso que, como mínimo, se demorará unos meses por mucho que se quieran agilizar los plazos.

El mayor riesgo que se corre es que la legislatura acabe concluyendo (no quedan muchos Consejos de Gobierno de aquí a mayo) y no se haya aprobado un proyecto que, conviene recordarlo, cuenta con el aval de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón.

Marca Aragón

La Sinfónica de Aragón supondrá un impulso para la marca Aragón y será una oportunidad única ya que podría realizar alrededor de 40 conciertos al año incluyendo giras nacionales e internacionales (al tiempo que el 20% de su trabajo se dedicaría a actividades educativas y sociales) y, por supuesto, podrá llegar a todo el territorio de la comunidad, algo que difícilmente puede rentabilizar una orquesta privada.

Educación, turismo, industria y empleo son sectores que, además, podrían beneficiarse al haber una conexión evidente con el proyecto y supondrá también un posible punto de unión de todos los conservatorios que ahora mismo hay en Aragón.

Además, ahora se da la circunstancia que se puede aprovechar la experiencia de otras orquestas públicas para generar en Aragón un proyecto sostenible que, en principio, podría contar con 60 músicos y con una estructura en la fundación de siete trabajadores.