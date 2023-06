Vuelve a casa Raúl Rodríguez con 'La razón eléctrica' (Altafonte), su nuevo disco, tras un fructífero recorrido por la negritud de las músicas que participan en el universo del flamenco. Volver a casa significa que Raúl ha creado su propio espacio simbólico explorando África y el llamado Caribe andaluz, y trazando una geografía de lo jondo que no se escucha en vertical sino en horizontal. La portada del disco muestra una vista aérea de los Lucios de Doñana, pero en realidad lo que observamos es una metáfora del contenido de la grabación: un mapa rizomático de conexiones sonoras. Eso propone 'La razón eléctrica', trabajo que cierra la trilogía iniciada con 'Razón de son' y continuada con 'La raíz eléctrica'. Y para cocinarla, Raúl ha echado mano de su inseparable tres flamenco, varias guitarras, bajo, teclados, kora, ngoni, balafón, batería y percusión, y ha contado puntualmente con músicos como Nano Stern (espléndido el colorido de la nyckelharp) y Sirifo Kouyaté (kora en 'Suite para kora y quijadas'). El conjunto dibuja la memoria de un hermoso y vibrante viaje de ida y vuelta, en el que no faltan además de las referencias mencionadas, retazos de rock de largo y soliso recorrido.

La cantante y bajista Meshell Ndegeocello retorna a las canciones propias tras el álbum de versiones 'Ventriloquism', que grabó en 2019. Y lo hace con 'The Omnichord Real Boo'k (Blue Note / Universal), donde le acompaña un plantel de ilustres colegas: Josh Jonson, Jeff Parker, Joan As Police Woman, Ambrose Akinmusire, Julius Rodríguez... El resultado es un elaborado y bien armado mosaico de pop de lujo, electrónica, rhythm & blues y funk, con piezas sobresalientes como 'Clear Waters', 'Virgo' y 'Burn Progression'. El tono africano lo pone en 'Vuma' la sudafricana Thandiswa Mazwai, y el aire retro, The Hawplates, en 'Hole In the Bucket'.

Faizal Mostrixx y Mat Myers

Músico, bailarín y coreógrafo, el ugandés Faizal Mostrixx oferta en 'Mutations' una muestra agitadora de la nueva electrónica confeccionada en África oriental, todo un cóctel armado con patrones musicales locales y de otros lugares del continente, dub, dowtempo, amapiano (la variedad sudafricana del house) y otros meneos electro. Mostrixx le llama a eso afrofuturismo; o sea, «Una formade describir el encuentro entre lo electrónico y lo tribal. Se trata de traer el pasado al presente y luego imaginar cómo podría expresarse en el futuro». Colaboraciones de diverso pelaje (desde Giovanni Kiyingi hasta una señora que trabaja en un restaurante y canta a capella) transitan por esta mutación, perturbador reflejo del tiempo convulsamente presente.

Mat Myers es coreano–americano y graba en el sello de Don Auerbach (Black Keys), criado en el hardcore y el hip hop, sus querencias musicales van, sin embargo, por el camino del blues; del Delta blues, más concretamente. Su disco 'Yellow Peril' (Easy Eye Sound / Music As Usual), registrado en Nashville, es una gozosa muestra de blues clásico puesto al día a través de unas letras escritas durante la pandemia y que quieren contrarrestar el sentimiento de desconfianza hacia los asiáticos a raíz del covid. De ahí lo de peligro amarillo del título.

Raï moderno en Argelia

'À moi la liberté. Early Electronic Raï. Algerie 1983–1990' (Born Bad Records) es un arrebatador recopilatorio sobre el despegue del raï moderno en Argelia, la música que sacó de un obligado letargo a la juventud del país. No está aquí Khaled, pero sí su rival, el grandísimo Houari Benchenet, y Chaba Fadéla, Cheb Kader, Cheb Khaled Sghir, Chaba Malika Meddah, Cheb Hindi... Artistas pioneros que reinaron en el imperio de la casete, que buscaron rutas diferentes de expresión y que trabajaron más talento y entusiasmo que medios técnicos. Chebs y chabas (jóvenes, en masculino y femenino) que intervinieron variadas referencias sonoras para confeccionar una apuesta cosmopolita, acorde con sus deseos de cambio.

Y otra compilación excitante, también de título largo: 'Coco María Presents Club Coco ¡Ahora! The Latin Sound Of Now' (Bongo Joe). Coco María es una DJ y radiofonista muy despierta, nacida en Saltillo (México), que ha seleccionado para este disco a un puñado de artistas posdigitales que llevan la música tropical hasta fronteras casi bizarras. Por aquí anda Pedro Ojeda, de Frente Cumbiero, enrolado en Los Pirañas y Chúpame el dedo, formación de cumbia–punk que tranforma en Metalero la clásica 'Cumbanchero'; Dip In The Dub, con la singular 'La cumbia del sufí' que no sabía bailá; la anomalía electroacústica de Las Mijas, con Ronca; el productor israelí afincado en Londres Raz Olsher; Ronald Snijders y su latin–funk Off The Groove; Lola’s Dice, de Venezuela... En fin, puro gozo.