El Festival SoNna Huesca, que organiza la DPH, se va de gira por la Comarca de Ribagorza este fin de semana y salvo el concierto de este domingo a las 12.00 horas-- en el sendero Mirador del Isábena-Bonansa-Laspaúles-- a cargo de Jordi Fornells y Mario Mas, las otras dos citas tienen escenarios más urbanos.

Este viernes a las 22.00 horas, la plaza de la Iglesia de Benasque será el marco para visionar y escuchar el proyecto 'Soul Mountain', de Jordi Mestre, que inaugurará la jornada con un concierto atípico. Cada nota intentará transportar al público a idílicos paisajes de montaña a través del visionado de las cuatro filmaciones que han llevado a Jordi Mestre y su equipo a grabar en diferentes cimas de los Pirineos, incluyendo su última ascensión al Aneto y su grabación en Collado Maldito, que presentará por vez primera en el SoNna Huesca.

La búsqueda de una forma de unir la pasión por la montaña y la pasión por la música es lo que ha empujado al músico leridano a idear un proyecto para interpretar y grabar su música en sus cimas preferidas de los Pirineos con la colaboración del guía de montaña Roger López de Haro y el productor audiovisual Jordi Rulló. En el concierto colaborará Joana Jové. 'Soul Mountain' se lleva a cabo en armonía con el entorno de alta montaña, intentando concienciar y recalcar la preservación de la naturaleza y la cultura como dos de los pilares básicos de la vida.

"La DPH buscó ampliar el proyecto y me propuso el Aneto, con la situación del glaciar como telón de fondo. La grabación empezó en Mediano, que estaba prácticamente seco, y acabó en el Collado Maldito, a 3.200 metros. No pudimos hacer cumbre por las condiciones atmosféricas, pero la cumbre no era el objetivo y ya teníamos un plan B, que al final fue el que llevamos a cabo. Quizá el hecho de retirarnos también pueda resultar pedagógico. Este proyecto también quiere reivindicar el respeto a la montaña, la figura del guía de montaña. Buscamos el mínimo riesgo y por supuesto el mínimo impacto", ha resumido Mestre en una reciente entrevista.

Conciertos de Pau Vallvé en el castillo de Benabarre

Sin salir de la Ribagorza, aunque bastantes kilómetros más al sur, el SoNna Huesca volverá a instalarse en el castillo de Benabarre, el sábado a las 19.30 horas, donde se montará el escenario para el quinteto de Pau Vallvé, que en esta ocasión completan Jordi Casadesús --bajo, teclados--, Abril Saurí --batería--, Turre --batería-- y Julia Martín --percusiones, teclados, guitarra--.

Vallvé es un self-made man que compone, produce, graba, mezcla, arregla y toca todos los instrumentos en cada uno de sus proyectos. El último de ellos lo tituló con el emoticono ':)'.

Concierto de Jordi Fornells en el Mirador del Isábena

Jordi Fornells y Mario Mas presentarán en el Mirador del Isábena el domingo, a las 12.00 horas, su primer trabajo discográfico: 'La O'. Se trata de un viaje personal en búsqueda de los orígenes comunes de los ritmos y la lírica populares transatlánticos; un paisaje sonoro ecléctico que reinterpreta sonidos tradicionales mediante la adaptación poética y la creación propia en forma de canción, experimentando con sonoridades eléctricas.

Jordi Fornells --voz y percusiones-- y Mario Mas --guitarra flamenca, guitarra eléctrica y percusiones-- se funden entre la canción y la poesía para descubrirnos un lenguaje orgánico y genuino de resonancias ibéricas y americanas, donde se van sumando las más variadas influencias, desde Pata Negra a Ry Cooder.

El Mirador del Isábena discurre por el llamado bosque de Pegá, y es uno de los escenarios tradicionales del SoNna. Al final del recorrido se encuentra un mirador sobre el curso alto del río Isábena, pero el espacio se suele habilitar en el inicio. El sendero accesible, colindante con el espacio protegido de la garganta de Obarra y en una zona de especial protección para las aves forma parte de la iniciativa de la Diputación de Huesca 'Senderos para todos'.