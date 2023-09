Natalia Chueca ha hecho realidad una de las experiencias que casi todo el mundo ha soñado de niño: poder montar en un dragón. La alcaldesa de Zaragoza ha podido disfrutar de esta oportunidad única en el marco de su comparecencia ante los medios, este miércoles en el Teatro Principal, por la reciente inauguración de 'La Historia Interminable: El Musical' el pasado 8 de septiembre. Minutos antes de la hazaña a lomos de Fújur, Chueca ha realizado un pequeño alegato en compañía de la consejera de Cultura, Sara Fernández, el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo y el productor del musical, Dario Regattieri.

Frente a este pasado estreno, que casi alcanzó un 'sold out' en cada una de sus sesiones, Chueca ha aprovechado para destacar "el gran potencial que Zaragoza tiene como ciudad del teatro, así como el maravilloso público que hay para este tipo de eventos". Según ella, oportunidades de este calibre permiten "abrir cada vez más las fronteras de Zaragoza ya no solo como cuarta ciudad de España, sino como referente tanto a nivel turístico como gastronómico".

Dentro del marco de este musical, tanto Fújur como muchos otros míticos personajes del reino de Fantasia se encuentran realizados a través de un proceso animatrónico, un elemento que como ha destacado Regattieri, "sumerge al espectador en una experiencia única desde el momento en el que pisa el hall del teatro". Tal es el efecto que no solo causan los muñecos animatrónicos, sino también el decorado presente en toda la entrada del Teatro Principal o la pasada autoescuela para pilotos de dragones, donde la alcaldesa también ha hecho acto de presencia este miércoles para conseguir su licencia oficial.

Por supuesto, Regattieri ha agradecido en primer lugar a "todos los miembros del equipo técnico, que son más de 100 personas detrás de los escenarios y a veces no reciben el reconocimiento que merecen. Son un centenar de personas que hacen posible todo este performance con los animatrónicos". La obra busca generar "un resplandor en los ojos del público. En una época donde las redes sociales han vuelto nuestras vidas cada vez más solitarias, no podemos hacer que el espectador venga solo a sentarse en la butaca. Tenemos que conseguir que interactúe con la obra, que sea parte de ella", según ha confesado el productor de Beon Entertainment.

Un centenar de personas componen el equipo de producción y el elenco de la obra

Como también ha dejado claro, "el envoltorio debe tener un buen contenido para asentar al espectador, para poder traer a la vida la ilusión de los niños y esa fantasía que los adultos dejaron atrás hace años". Porque, al final, Regattieri ha afirmado que "esto no es una historia contada solamente, es un viaje personal, con un ciclo que sigue perdurando de generación en generación". Parece ser que el también CEO de Beon Entertainment guarda razón, pues ha declarado que "los valores no han cambiado desde que se profesaron hace 50 años. Se sigue luchando contra el bullying y la sociedad sigue intentando demostrar que todo debe ganarse con argumentos y no con fuerza. Esos son los valores que predicamos con esta obra, fidedignos a la historia original".

Una obra icónica

"Para mi generación, 'La Historia Interminable' fue una de las obras icónicas de la infancia, al igual que 'Los Goonies' o 'E.T'. Y yo quiero transmitir ese sentimiento a las siguientes generaciones, que los niños de ahora vengan a ver la obra con sus padres. Y, quién sabe, puede que dentro de 50 años esos mismos niños vengan con sus hijos a ver una nueva versión de la historia, mientras recuerdan ese momento que pasaron junto a sus padres", ha reflexionado Regattieri.

"El ciclo debe continuar, quiero que los niños de ahora traigan a sus futuros hijos a ver el musical"

Con este memorable momento, el Ayuntamiento de Zaragoza ha terminado de consolidar la llegada del espectáculo a la capital aragonesa, con el que sin duda dejará momentos inolvidables en estas semanas venideras. El musical de 'La Historia Interminable' estará disponible en el Teatro Principal de Zaragoza hasta el 22 de octubre, las entradas pueden adquirirse en la página web del Teatro o en taquilla una hora antes de la sesión. El espectáculo tiene una duración de dos horas y media, con un descanso intermedio de 15 minutos.