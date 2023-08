El legendario dragón plateado de la suerte, Fújur, alza el vuelo sobre el Teatro Principal de Zaragoza hasta el próximo 6 de septiembre, a través de la primera autoescuela para piloto de dragones en todo el mundo. Como motivo del estreno inminente de 'La historia interminable: El Musical', la productora Beon Entertainment ha decidido inaugurar esta actividad gratuita, para todos los públicos, en la que los participantes tendrán la oportunidad de sobrevolar el Reino de Fantasia a través de unas gafas oculus de realidad virtual y salvar a a la Emperatriz Infantil de su enfermedad mortal. La autoescuela estará disponible en horario de mañana y tarde, de 11.00 horas a 14.00 y de 18.00 a 22.00, en el hall del Teatro Principal.

Durante el recorrido, el cual dura aproximadamente 5 minutos, los aspirantes a piloto deberán montar sobre Fújur y superar una serie de pruebas junto a Atreyu y Bastian, todo mientras cruzan varios grupos de aros en el aire y pasan por los distintos escenarios del reino, asolado por la tristeza y la ruina. Conforme vaya avanzando, el usuario se encontrará con varios de los icónicos personajes de la historia original, como el Comerrocas, Vetusta Morla o el Caracol de Carreras; hasta llegar al escenario final, la Torre de Marfil. Los valientes guerreros que consigan completar el trayecto recibirán su merecida recompensa: un carné oficial de piloto de dragones.

Como ha querido adelantar María Eugenia Domínguez, miembro de Beon Entertainment, "el carné conlleva una serie de ventajas: como ser de los primeros en enterarte de las novedades del musical, participar en futuros sorteos y experiencias únicas e, incluso, conocer todos los secretos que escondemos entre bambalinas". Como también ha dejado claro Domínguez, todavía quedan muchas sorpresas y secretos por desvelar, algo a lo que solo los pilotos oficiales podrán tener acceso cuando llegue el momento.

Reseñas de la experiencia

Desde luego, la experiencia no se ha hecho de rogar puesto que desde el punto de la mañana varios padres y niños de la capital aragonesa se han acercado para disfrutar de la experiencia. Tal ha sido el caso de Andrés, de 10 años, quien ha podido pasar por todos los aros del viaje menos uno. Aunque no ha sido una partida perfecta, el joven ha afirmado que "el videojuego me ha gustado mucho", y que sin duda "vendré a ver el musical. La historia ya la conocía de antes, porque he visto la película, y me encanta". También ha sido la situación de Alberto, de 8 años, y su padre, Javier, quienes recomiendan la experiencia a todo el mundo: "Esto es algo único, sobre todo si eres fan del libro o de la película. La sensación que da volar sobre el dragón es increíble", ha explicado Javier.

Para los más pequeños, el aprobado también ha estado a la orden del día con Andrea, de 6 años: "Tenemos entradas para ir a ver el musical, algunas partes estaban muy chulas como ver las Esfinges o el Comerrocas". Estas reseñas no son de extrañar, puesto que como ha subrayado Domínguez, esta experiencia en realidad virtual ya se realizó la pasada temporada con el estreno de la obra en Madrid, la cual contó con un gran éxito por su innovación. De esta manera, Beon Entertainment calienta ya los motores para el próximo estreno estelar de 'La historia interminable', cuyo musical podrá verse en el Teatro Principal de Zaragoza del 8 de septiembre al 22 de octubre.

Tras estas fechas, el espectáculo se trasladará al Teatre Apolo de Barcelona para concluir con su temporada actual, donde se encontrará disponible desde el 22 de noviembre hasta el 7 de enero de 2024.