Hoy en día vivimos en lo que se denomina la ‘Sociedad del Ya’, donde los ciudadanos parecen moverse a un ritmo de placer a corto plazo, en el que todo lo que ansíen debe obtenerse al instante. Por supuesto, este fenómeno se atribuye a cualquier sector, como puede ser el de la música, donde se requieren artistas cada vez más jóvenes y prematuros antes de que lleguen a lo que la industria parece considerar como 'el ocaso de sus vidas': los tan temidos 30 años.

Sin embargo, siempre debe haber una excepción que confirme la regla, y Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, es la prueba de ello. A sus 39 años de edad, y tras muchos años actuando como la mente maestra en la producción de canciones icónicas como 'Tú me dejaste de querer', de C. Tangana, o 'Me quedo', de Aitana y Lola Índigo, el productor ha decidido dar el salto definitivo a su faceta como cantante solista después de estar caminando en el limbo de estas dos vértebras musicales.

En estos años, el catalán ha dado a luz a varios temas muy conocidos (como los citados anteriormente), aunque en este 2023 ha decidido pisar el acelerador para brindar al mundo canciones que han dado mucho de qué hablar, como 'Que pasa nen' o la más reciente 'Sexo en la playa', que cuenta con la colaboración de Amaia Romero, con las que ha ido girando por diferentes localidades este verano. Y, en este sentido, la capital aragonesa está de suerte, puesto que Alizzz aterrizará este sábado en la sala Multisusos del Auditorio, en el marco del Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ).

Frente a su velada, Quirante presenta buenas sensaciones por su horario a las dos de la madrugada. Dado su bagaje laboral como disc jockey, lo define como «una buena hora, muy de fiesta para animar al público, aunque exhaustiva. Pero estoy seguro de que será una velada espectacular». Su estancia en Zaragoza se trata de uno de los conciertos finales de su gira de este año, cuya última actuación se celebrará en Lanzarote. Frente a esta puesta a punto, el artista asegura que «todavía no se han visto todas las sorpresas que tengo preparadas. Este show en Zaragoza será bastante diferente al resto de conciertos que he ido haciendo, con alguna que otra canción nueva y varios rearreglos». Un adelanto que Quirante complementa con su adoración por el público zaragozano: «Es una audiencia muy viva, que no sueles encontrar en muchos sitios y que te hace terminar tu concierto con un subidón de energía muy grande».

Lejos de la zona de confort

Por supuesto, el natural de Castelldefels lo deja claro, 'Sexo en la playa' estará presente en la velada. Frente a este trabajo, del que ya han pasado cuatro meses desde su salida, Alizzz se siente muy orgulloso del resultado, pues para él "trabajar con Amaia siempre es un gustazo, tengo una sinergia muy buena con ella que me permite sacarla de su zona de confort, tanto aquí como en 'El encuentro' (tema que lanzaron en 2020)". Y es que salir de la zona de confort es algo que caracteriza bastante al ahora solista, pues ya dio bastante que hablar con 'El encuentro', al mostrar a una Amaia mucho más enérgica y radical, o en 'Que pasa nen', con el que mandaba un mensaje de reivindicación de su hogar, Castelldefels, que llegó a tener mucha repercusión, sobre todo en Cataluña.

El artista catalán ya está preparando su segundo disco y sigue centrado en su carrera como solista

"Me supuso un momento de popularidad para bien y para mal. Hubo muchas críticas, con muchos artículos políticos sobre el tema", afirma el artista. Pero como también aclara, "no me arrepiento en absoluto de hacer la canción. A mí siempre se me ha tachado de ser un artista ‘español’ en el sentido más peyorativo. Y, simplemente, quise dejar claro que yo siempre me he sentido muy catalán". ¿A qué cree que se debe ese despecho? Alizzz deja entrever que es por su pertenencia al Bajo Llobregat: "Es una comarca un poco más alejada de lo que es Cataluña, por el hecho de que tiene una concentración inmigrante muy grande y casi todo el mundo tiene raíces que vienen fuera del país. Pero siempre nos hemos sentido muy catalanes, no pretendemos ser menos que el resto", afirma con rotundidad mientras también da espacio para una reflexión sobre su trayectoria.

El productor echa la vista atrás de una forma agridulce, con algunos sentimientos encontrados. Por una parte, poder dedicarse en cuerpo y alma a la música "es un verdadero sueño, jamás llegué a pensar que podría lograrlo. Pero creo que mi camino no es uno que se deba imitar. He podido empezar a ganarme la vida con esto a partir de los 30 años, cuando la treintena marca el ocaso de la carrera de muchos artistas, y muchas veces pienso que he llegado demasiado tarde en comparación al resto. No obstante, sé que estoy en muy buena posición y que dentro de unos años recordaré todo de forma muy emotiva".

Por el momento, el catalán no ha parado de evolucionar. Este año ha realizado menos conciertos para centrarse en la composición de más temas. De hecho, ya adelanta la preparación de un segundo disco en un futuro cercano. ¿Y qué hay del Alizzz de sus inicios, el que ha producido varias de las canciones emblema de los últimos años? Por el momento, subraya que su figura como productor "se ha quedado más en un segundo plano. Sigue estando ahí y cuando me apetezca volver lo haré. Pero por ahora prefiero considerarme alguien que busca tener una visión amplia de la música, para conseguir una visión general de todas sus partes".