Rap en toda su dimensión. Del clásico, de la vieja escuela, ese que siempre ha estado en la línea del underground por mucho que a veces alguien haya asomado un poco la cabeza. Es la apuesta de Kami y RdeRumba en un nuevo disco conjunto que hoy ve la luz, 'Cosas simples', que supone la vuelta del MC (miembro de CPV, precursores del hip hop en España) a la palestra después de muchos años en silencio más allá de las colaboraciones con otros artistas.

"Es que soy bastante vago", dice con naturalidad Kami cuando se le pregunta el motivo de tanto silencio: "Soy entre vago y callado, entonces se juntan las dos cosas porque no me gusta nunca nada de lo que escribo... El 80% de lo que escribo lo tiro, no me gusta nunca nada. Me callo mucho", dice con naturalidad el MC del mítico grupo El Club de los Poetas Violentos (CPV).

A su lado, RdeRumba bromea, "es de esos", y ahonda en la idea de la vieja escuela: "Este disco es una manera de decir que seguimos vivos. Los tiempos han cambiado mucho, la música, la industria... Pero nosotros aquí seguimos en la lucha con la música y al que le guste pues bien. Somos un poco dinosaurios, no tenemos 20 años, está claro pero también hacemos cosas chulas", se reivindica el miembro de Violadores del Verso.

Aun así, Kami explica que también él ha cambiado: "Yo no soy tan ortodoxo como antes, en la época de CPV era un talibán del rap. Y eso creo que me lo he quitado, no me rayo tanto cuando escucho algo que no me parezca hip hop auténtico. Antes todo lo que sonaba mínimamente comercial me parecía una puta mierda. Me he quitado todos esos perjuicios y si alguien se lo pasa bien con su música y haciéndolo, de puta madre por esa persona. Lo importante al final del día es pasárselo bien y disfrutar con lo que haces. Ya no critico tanto a lo que no me gusta". Eso sí, la exigencia la sigue teniendo consigo mismo, "eso no ha cambiado".

Corto pero directo, como un disparo certero

El disco no engaña desde el propio título, 'Cosas simples', "viene a decir que para qué complicarse. Hay que disfrutar de la vida, pasárselo bien y dejar a la peña que lo haga, si no me gusta, no le hago caso y ya está. Y no rayarse", dice a modo de filosofía de vida. Algo que queda plasmado de la manera que es habitual en Kami en las letras de un disco en el que RdeRumba ha estado al frente de las bases: "Tenía claro que tenía que ser una cosa potente y dura teniendo en cuenta de donde viene él. Y por eso aquí hay más soul que funk ya que no hay mucha felicidad funkera, no es muy bailable, este disco es para escucharlo tranquilito. Sigo en la búsqueda del sample perfecto y en eso no ha cambiado. En este disco no había que innovar, había que hacer la misma mierda con mejor sonido pero no es un disco para evolucionar", explica el disc jockey zaragozano.

'Cosas simples' es un disco corto, pero muy directo, como un disparo certero. ¿Es algo buscado? "Nos hubiera molado tener igual un par de temas más pero tampoco muchos más, queríamos una cosa currada, corta y al grano", apunta con rotundidad RdeRumba.

Sin colaboraciones

"Tenía ganas de sacar unos temitas y es lo que hemos hecho. Había ganas de sacarlo y yo tardo mucho en escribir... Seguramente la gente que me estaba esperando ya se habrá cansado de esperar pero bueno, más vale tarde que nunca", confirma Kami, que desvela que quería algo puro: "No me apetecía meter muchas colaboraciones, quizá porque es lo único que he hecho los últimos años. Yo disfruto colaborando con la peña pero sentía que ahora no era el momento".

La conversación lleva inevitablemente de nuevo a la evolución de la música y el papel que tiene el rap en la actualidad: "Siempre han sido malos tiempos para el rap clásico que nos mola tanto a nosotros", asevera RdeRumba, que continúa con sus pensamientos: "Pero ahora hay gente que hace rap rap que le va muy bien, mira a los jóvenes, es verdad que son sonidos más frescos y hay menos samples pero todo evoluciona. Sí que es verdad que con la etiqueta de música urbana se meten muchas cosas y no. Yo lo que hago es rap, el de siempre, no música urbana, no me metáis en vuestras etiquetas raras, en vuestro pop rapeado... Nosotros somos gente del rap y este siempre ha estado ahí".