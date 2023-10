Los discos de Javier Losilla: A este otoño le falta una pistola

El título de este texto es una cita de William Morris (1834-1896), arquitecto, poeta, novelista y activista político inglés. Mas no se apuren, a cambio les propongo algunos disparos musicales de precisión. 'Flying Wind' (Mexican Summer / Popstock!), por ejemplo, el undécimo y reciente álbum de Devendra Banhart, inspirado en un poema japonés (de Kobayasi Issa) del siglo XIX. Devendra, con producción de la galesa Cat LeBon, que aporta además toda una panoplia instrumental, da un giro al sonido al que nos ha acostumbrado, caminando ahora por la senda de los sintetizadores y con las colaboraciones de Nicole Lawrence ('pedal steel' y guitarra), Todd Dahlhoff (bajo), Greg Rogove batería) y Euan Hinshelwood (saxofón).

El conjunto presenta una colección de canciones atmosféricas, expansivas, algunas de ellas atravesadas por una melancolía que, no obstante, parece balsámica: "El mismo espacio desolado / la misma duda infinita / el mismo sabor amargo / el mismo miedo al que enfrentarse / Y sin embargo..." Y hay piezas como 'Twin y Siren' en las que la deuda con Roxy Music (o Brian Ferry, si lo prefieren) salta al oído. Devendra siempre sale airoso de cada trance.

Y este viernes se ha publicado 'God Games' (Domino / Music As Usual), el sexto disco de estudio del dúo angloamericano The Kills. Alison Mosshart (voz) y Jamie Hince (guitarra) son paradigma del blues-rock garajero de siglo XXI. Y en esta nueva entrega han construido lo que llaman "espirituales impíos", con Nueva York y Los Ángeles como nuevas Babilonias (por cierto: no se dejen llevar por la literalidad de la portada, metáfora de un Dios que juega con la suerte). Hay guitarras tralleras, sí, pero la pareja ha trabajado en la búsqueda de una sonoridad de fondos de fanfarria, a veces, de texturas y de capas superpuestas. Diríase que hay un cierto aroma a incienso, pero no hablamos del llamado rock cristiano ni algo por el estilo. "No busques días mejores / el destino está en nuestro camino / pero sé que seremos buenos / Si Dios quiere".

¿Quién escribe a estas alturas de siglo para una big band de una veintena de músicos? Darcy James Argues’s Secret Society, sin ir más lejos. Su nueva entrega se titula 'Dinamic Maximum Tensión' (Nonesuch Records) y es doble. En ella traspasa espléndidamente las fronteras del jazz y dedica las composiciones a creadores/as que le han inspirado: de R. Buckmister Fuller, diseñador, arquitecto e inventor futurista, a la actriz, cantante y guionista Mae West, pasando por Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación. Además, da la réplica a 'Diminuendo and Crescendo', de Duke Ellington , con 'Tensile Curves'. Por cierto: 'Mae West Advice' la canta la gran Cécile McLorin.

Julio Resende, Nomades y Gecko Turner

Un jazz diferente, aliñado con fado (o fado aliñado con jazz, vaya) es el que oferta Julio Resende Fado Jazz (piano, guitarra portuguesa, contrabajo y batería) en 'Sons of Revolution' (ACT), con la Revolución de los claveles como fondo. Se escucha aquí fado, sí, pero también el latido africano que importó José Afonso. Y justo sobre una pieza de ese cantautor y otra de Amàlia Rodrigues improvisa gozosamente Julio Resende. Un trabajo hermoso que, con 'Fado Poinciana for Ahmad Jamal', rinde tributo al gran pianista estadounidense. Y de postre, Salvador Sobral cantando 'A Casa Dela'.

Nomades es el resultado de la unión del laudista de origen magrebí Alaoua Idir y del trío de músicos occitanos formado por Etienne Leconte (flauta), Alain Angeli (saxos) y Laurent Guitton (tuba). La vitalidad de esta formación se muestra en todo su esplendor sobre un escenario, pero el disco 'Afrique' (Mazeto Square) da una idea más que aproximada de su devenir musical, un encuentro abierto y detallista del jazz con las músicas mediterráneas. La peculiaridad instrumental proporciona al grupo un lenguaje propio que, en 'Afrique' tiene uno de sus mejores exponentes en la pieza 'Mirage'.

Gecko Turner, el ya desaparecido grupo zaragozano Couscous Party, Kwame Adzraku & DJ Panko, Eskorzo y la banda portuguesa Kumpania Algazarra (con Ikonoklasta) sobresalen en 'Afrobeat Ibérico' (Kasba Music) la nueva entrega de la serie discográfica República Afrobeat. El que nos ocupa es el sexto volumen y, como en los anteriores recopilatorios, el incansable DJ Floro ha hecho la selección musical, y Sagrario Luna firma los textos de presentación de los artistas. Iberia, como otros territorios baila afrobeat y demás meneos africanos a través de una serie de grupos en los que militan músicos procedentes del continente negro que han encontrado acomodo tanto en España como en Portugal. En resumen, afrojamón ibérico. ¡Dale!