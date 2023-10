Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez realizan un salto de fe hacia el mundo de la dirección cinematográfica con la llegada de su producción 'Alimañas', que se estrenó en todos los cines de España el pasado viernes 27 de octubre. Frente al magnánimo estreno, que cuenta con un elenco de élite con figuras como Silvia Abril, Loles León, Carmina Barrios o Carlos Areces, la ciudad de Zaragoza no ha querido perderse esta ocasión, por lo que el ciclo La Buena Estrella del Paraninfo ha aprovechado este lunes la oportunidad para invitar a las mentes maestras detrás de la producción. Asimismo, también ha hecho acto de presencia la única figura aragonesa que hay entre sus filas, la actriz bilbilitana Pilar Bergés, quien interpreta al personaje de Chita en el largometraje.

Desafortunadamente, Jordi Sánchez no ha podido hacer acto de presencia por motivos personales, un hecho que Pep Antón Gómez ha tratado de solventar con el doble de energía en sus declaraciones ante este diario. Para el dramaturgo, este proyecto ha supuesto "cumplir mi sueño principal desde que era pequeño". El filme ahonda en el género de la comedia y el humor negro, y bebe de figuras clave en la crítica social como Fernando Fernán Gómez o Luis García Berlanga.

La historia presenta a dos hermanos muy distintos, Carlos (Carlos Areces) y Paco (Jordi Sánchez, quien también actúa en la película), que acabarán unidos por la ambición de heredar un edificio propiedad de su madre, ya anciana. Con ese patrimonio, los hermanos pretenden mejorar su precaria situación económica. Sin embargo, las inquilinas del edificio, a sabiendas de lo que pretenden y por miedo a un desahucio, tratarán de evitarlo a toda costa. A través de una trama que "desnuda las miserias humanas", como ha destacado Antón Gómez, los directores tratarán de mostrar cómo "el dinero puede destruir hasta los vínculos más fuertes".

El relato adapta el libro y la obra teatral que el mismo dúo de dramaturgos crearon en 2006 y 2012 respectivamente, bajo el título de 'Mamáááá!!!' y, como ha querido dejar claro el director de 57 años, ha supuesto un "un proceso de creación y adaptación muy natural que comenzó con una simple pregunta entre Jordi y yo: ¿Seremos capaces de escribir un guion de cine?".

Desde luego, el creador de 'El eunuco' ha querido subrayar que, aunque fue un proceso "feliz y lleno de ilusión", también se trató de un recorrido de varias semanas que supuso "un aprendizaje autodidacta entre todos los miembros del equipo". "El rodaje se realizó en un edificio real de Madrid que Jordi y yo acabamos visitando tantas veces que se volvió parte de nuestras almas", continuó. Un aprendizaje lento, pero sostenido, que ha acabado dando como resultado una producción "con esencia costumbrista y que formula un discurso sociológico universal y atemporal".

Presencia aragonesa

Entre ese gran elenco de excelencia hay también espacio para el talento aragonés con la actriz Pilar Bergés, quien ha definido el rodaje como "una experiencia única, que mezclaba la ternura y la acidez y que ha podido dar forma a personajes mezquinos y miserables".

La bilbilitana ha concluido su comparecencia declarando que "jamás olvidaré este proyecto. Me ha permitido conocer a figuras como Loles León, que tiene comedia por todos los poros de su piel. Tampoco me olvido de Pep y Jordi, he podido experimentar maravillas con mi personaje porque han cumplido el factor más importante que necesita un buen director de cine: tener claro qué quiere hacer".