La colección Goya del Museo de Zaragoza que se expondrá temporalmente en el palacio de la Aljafería tal y como adelantó este diario lo hará en la "zona histórica del palacio". La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, que ha hecho el anuncio este viernes en el Salón del Trono no ha aclarado nada más. Es decir, se desconoce todavía desde qué fecha se podrán contemplar (aunque ha hablado de "antes del verano") ni las obras que definitivamente se podrán visitar ni el plan de visitas ni el presupuesto de tal acción.

La presidenta de las Cortes, que ha comparecido siete meses después por primera vez ante los medios aunque no contestó más que preguntas sobre la colección Goya, ha desgranado la cronología de un proyecto "sin precedentes en Aragón ni en España". Marta Fernández ha explicado que el 13 de noviembre le mandó un escrito al Gobierno de Aragón "solicitando el depósito provisional de las obras para acoger una exposición temporal". La respuesta en positivo llegó en diciembre y, a partir de ahí, se formó una comisión con equipos técnicos de las Cortes y del Gobierno de Aragón para sacar adelante el proyecto.

"Una selección de variado formato"

Aunque no ha precisado el contenido de la exposición (ha asegurado que será una comisión la que tome las decisiones) sí ha asegurado que se podrá ver una "selección de obras de Goya de variado formato, cartas, estampas, dibujos... y de todos los periodos, para conformar una narrativa completa del autor". Tampoco ha cerrado la puerta a que la muestra se complete con alguna obra que no proceda del Museo de Zaragoza pero no ha desvelado más.

Sí se sabe que el proyecto técnico trabaja para poner el énfasis en aspectos del artista como los grabados o los retratos reales. Del mismo modo, se pretende destacar la exhibición de piezas singulares de Goya sobre los 'Caprichos', los 'Desastres de la Guerra', la 'Tauromaquia' y los 'Disparates'.

Con respecto a las visitas, más allá de que se creará un denominado "Espacio Goya" no se sabe si será una visita diferente a las del palacio o estará incluida en la misma. La presidenta de las Cortes del único lugar del que ha hablado es de la sala de Pedro IV.

El siguiente paso es la firma de un convenio entre las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón para ir "dilucidando todas estas cuestiones". Aunque este proyecto lo sufragará las Cortes, Marta Fernández emplazó a la firma del convenio "para desvelar todos estos datos con transparencia".