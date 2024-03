Natalia Chueca: "El Eifolk es bonito pero ya lo hemos tenido durante muchos años"

Un día después de que trascendiera la noticia de que el Eifolk no se celebraría más después de 37 años haciéndolo motivado porque el Ayuntamiento de Zaragoza le había retirado la ayuda al proyecto, la alcaldesa Natalia Chueca se ha pronunciado al respecto: "Sinceramente, creo que a la hora de elaborar el presupuesto se decidió crear nuevos proyectos y como los recursos son limitados había que prescindir de algunos. Y se prescindió de este festival bonito e interesante, pero ya lo hemos tenido durante muchos años y ahora es la hora de otros proyectos nuevos que queremos traer a la ciudad".

La organización del festival asegura que sin la ayuda del consistorio es "imposible" sacarlo adelante, ya que esta representa "casi el 50%" del presupuesto. "Estamos muy tristes y muy defraudados. En la clausura del año pasado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, brindó por el futuro del festival y se despidió diciendo hasta el año que viene, y ahora nos retiran el apoyo", lamentó ayer el director del encuentro, Ángel Martínez.

Reconocido por la Unesco

El Eifolk, que estaba reconocido por la Unesco, llevaba muchos años asentado en Zaragoza. Concretamente desde 1986, cuando tuvo lugar la primera edición. La del año pasado fue la 32 (al principio se celebraba cada dos años) y nunca había dejado de celebrarse en la capital aragonesa salvo en el año de la pandemia. "Cuando fuimos a presentar el proyecto de esta edición a principios de febrero ya nos dijeron que nos retiraban la ayuda y ni siquiera lo leyeron", indicó Martínez, que ahora solo espera que esta situación se pueda revertir de cara a un futuro: "Si en próximos años se recupera el apoyo no descarto que se pueda volver a celebrar, pero solo si me lo dan por escrito porque ya no me fío de nadie".

En la Comisión de Cultura celebrada el martes en el ayuntamiento, Sara Fernández, indicó que "el ayuntamiento no ha cancelado nada si no que se ha retirado nuestra aportación como ya hizo la DPZ hace unos años". Lo justificó en la baja asistencia de público al evento, que cifró en 1.827 personas en 2023, "con invitaciones incluidas y nuestra aportación directa fue de casi 100.000 euros".