La jugadora del Barcelona e internacional con España, Mapi León, habló sobre la situación que vive la selección femenina, y aseguró que "hay unas cosas que se tienen que cambiar y si no se cambian, no se irá", haciendo referencia al Mundial, que se disputará este verano en Australia y Nueva Zelanda.

"Quiero ir, sí quiero ir. ¿Me jode si al final no voy? Me va a joder, por supuesto me va a joder mucho porque es una oportunidad muy grande. Es un Mundial. Es que es un Mundial. Es que veías el Mundial de los chicos y piensas ‘es que yo quiero estar ahí’", sentenció León en una entrevista en Mundo Deportivo.

La futbolista de Zaragoza afirmó que es una persona de ideas "muy claras" y "bastante cabezona". Si cree que algo "no está bien" o que el equipo no está sacando su máximo rendimiento lo sabe.

"Una cosa es que llevemos una semana jugando a esto y quieras exigir, pero cuando ya llevamos años y, no quiero comparar, pero yo estoy en el Barça y estoy muy contenta a nivel de todo. No quieres comparar, pero al final comparas y obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar", destacó Mapi León.

La defensa del Barcelona, que ha participado en Eurocopas y en un Mundial, recalcó que "da pena" no sacar "el máximo" por el estrés, ya que no depende de ellas: "Hay muchas cosas que influyen, incluso que haya algo que te angustia o que no estás cómodo. No es que no quieras, es que hay cosas que no puedes…", afirmó Mapi León.

En septiembre de 2022, quince jugadoras de la selección española, entre las que se encontraba Mapi León, renunciaron a jugar con el combinado nacional si el seleccionador, Jorge Vilda, no era destituido de su cargo. Desde entonces, la situación no ha cambiado.