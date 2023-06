El XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre, que se celebrará los días 22 y 23 de julio en la localidad monegrina, contará con la presencia de Sara Khadem, ajedrecista de élite, que trasciende lo deportivo.

El torneo se ha presentado este martes en la Diputación Provincial de Huesca, en una rueda de prensa en la que han intervenido el alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén, el presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, Rubén Cajo, y el periodista, escritor y Premio Nacional de Ajedrez, Leontxo García. Todos han coincidido en subrayar la importancia de contar con una figura como Sara Khadem en el torneo. En palabras de Leontxo García, “es una de las personas más fascinantes que me he encontrado en mis 40 años de profesión”. El periodista, que será un año más maestro de ceremonias del torneo, ha añadido que Alcubierre es un caso único en el mundo, ya que, ha dicho “puedo asegurar con el cien por cien de certeza que no conozco otro municipio de unos 400 habitantes como Alcubierre por el que hayan pasado tantos campeones del mundo y grandes ajedrecistas”. En este sentido, el alcalde ha destacado que el torneo para Alcubierre “significa mucho y nos permite dar a conocer el municipio en todo el mundo”.

Sara Khadem nació en Irán en 1997 y ha sido campeona del mundo sub12, subcampeona sub 16, dos veces subcampeona del mundo (2017 y 2018), así como Gran Maestra de la Federación Internacional (FIDE), entre otros hitos de su impresionante currículum. En el Campeonato del Mundo disputado a finales de 2022 en Kazajistán, la ajedrecista decide jugar sin velo en protesta por la muerte de una activista iraní en Teherán. Una decisión que fue noticia internacional y que le obligó a exiliarse en España, ya que pesaba sobre ella una orden de arresto. Sara Khadem está nominada al Premio Princesa de Asturias de la Concordia y es Premio Clara Campoamor 2023.

Con la presencia de esta figura internacional, continúa el alto nivel del Festival de Alcubierre que el pasado año contó con la presencia de Judit Polgar, la mejor jugadora de la historia, quien clausuró el evento y jugó unas simultáneas, tal y como está previsto que realice este año Sara Khadem. En anteriores ediciones han protagonizado el evento, jugadores de la talla de Anatoly Karpov, Boris Spassky, Francisco Vallejo, Veselin Topalov, Ljubomir Ljubojevic, Jam Timman, Miguel Íllescas, Nigel Short, Ruslan Ponomariov, David Antón, Yifan Hou, Anna Muzychuk y Vlastimil Hort.

Como ha recordado Rubén Cajo, el XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre se disputará por sistema suizo a nueve rondas, en la modalidad de partidas de 15 minutos, más 3 segundos por jugada. Participarán, como cada año, en torno a un centenar de ajedrecistas de todas las edades. La fecha límite para apuntarse es el 20 de julio. El Torneo es valedero para el campeonato de Aragón. Comenzará el sábado 22 de julio a las 10 horas y a las 20 horas será clausurado por Sara Khadem, quien jugará la ya tradicional partida de simultáneas el domingo, 23 de julio, a partir de las 18 horas. La cuota asciende a 20 euros e incluye comida y desplazamiento en autobús desde Zaragoza. Las inscripciones pueden realizarse en la Federación Aragonesa de Ajedrez, teléfono 686 17 42 58, o en el correo electrónico torneoalcubierre@gmail.com

El Torneo está organizado por el Ayuntamiento de Alcubierre y financiado por la Diputación Provincial de Huesca y cuenta con la colaboración de la Federación Aragonesa de Ajedrez y de Comarca de Los Monegros.