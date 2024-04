Ezequiel Gurría: "Estoy ante la puerta de mi vida"

Cuando hace algo más de dos semanas Ezequiel Gurría entregó uno de los premios de la música aragonesa sintió en su interior un alivio desmedido. Y no por él, sino por el boxeo, su pasión desde muy joven. Aquel sencillo gesto se convirtió de repente en un pequeño ejercicio de exorcismo que llegaba oportuno para un deporte que trata de resurgir, de alejarse de los estereotipos y leyendas negras que durante tanto tiempo lo han degradado. Si un boxeador, el número uno de Aragón, accedía al escenario del teatro Principal de Zaragoza para dar un galardón como aquel junto a otros representantes destacados de la sociedad aragonesa, quizá entonces el panorama no fuera tan malo.

Ahora, dos semanas después de aquella escena, Ezequiel pasea por la plaza del Pilar como si no estuviera a dos días del combate de su vida. Tranquilo, satisfecho de la intensa preparación realizada en los últimos tres meses, a sus 31 años afronta su duelo con el sevillano Óscar Díaz consciente de que le toca asumir el protagonismo ante esa afición latente que cada vez más se percibe en Zaragoza. Hay muchos focos apuntándole. Mucha expectación por primera vez en mucho tiempo. Quizá desde los viejos tiempos.

Confidencias

Dado que mide sus pensamientos igual que sus palabras, Ezequiel Gurría comparte confidencias con el autor de este artículo mientras mucha de la gente que abarrota el corazón de la ciudad le observa. Unos lo han reconocido. Otros intuyen que se trata de alguien destacado, aunque sólo sea por las fotos que le hacen sin parar, bandera de Europa incluida. "El boxeo lo es todo", dice. "El viernes voy a dar todo lo que tengo delante de mi gente, suceda lo que suceda. Gane o pierda, no guardaré nada". Poco que añadir. Quizá una cosa: "Estoy ante la puerta de mi vida, la tengo que cruzar sí o sí. Si gano, se abrirán ante mí muchas más".

Ezequiel Gurría charla con el autor del artículo, este miércoles en la plaza del Pilar / Jaime Galindo

El encuentro con este diario se produce en las horas más duras de la preparación. Justo cuando, de la mano de un nutricionista, el púgil está en plena operación de pérdida de peso --está obligado a dar por debajo de 69,900 kilos este jueves en el pesaje--. "Ya sabemos lo que toca. Perder antes del pesaje y ganar después. Es un proceso muy duro, pero estoy en buenas manos". El zaragozano, que es entrenador en el gimnasio MTZ Fight Gym de la capital aragonesa, donde se ha preparado todos estos meses, confiesa que esta es la pelea a la que más esfuerzo ha dedicado, en tiempo, sacrificio y concentración. "Me juego mucho, pero estoy preparado".

Antiguo Campeonato de la Unión Europea

El de Gurría y Díaz será este viernes el combate estelar de la velada organizada por LBS Promotions con Luan Borges da Silva a la cabeza. Será en el pabellón Siglo XXI, donde Díaz ha aceptado poner en juego el cinturón EBU Silver del peso superwélter -antes llamado Campeonato de la Unión Europea-. Quien gane se situará entre los cuatro primeros del ranquin para pujar a corto o medio plazo por el Campeonato de Europa. No es poca cosa.

Díaz y Gurría, en noviembre de 2023, tras el combate que ganó el sevillano / Instagram

El combate llega a la capital aragonesa por la senda de la revancha. Óscar ‘El Toro’ Díaz venció al zaragozano en noviembre del 2023 en su tierra, Alcalá de Guadaira, en un duelo marcado por un KO técnico en el octavo asalto que Gurría, que había logrado tumbar momentáneamente a su oponente en el segundo, aún no ha comprendido. "El árbitro se precipitó, se equivocó", considera el zaragozano. Allí mismo, sobre el cuadrilátero, reclamó el desquite. "Díaz es un deportista de honor. No estaba obligado a aceptar la revancha, pero lo hizo. Es un gesto que dice mucho de él". También es cierto que el sevillano, que no conoce la derrota en su carrera profesional (acumula 12 victorias) se lleva una buena bolsa por venir a Zaragoza a defender por primera vez el título.

"Díaz es un deportista de honor. No estaba obligado a aceptar la revancha, pero lo hizo. Es un gesto que dice mucho de él" Ezequiel Gurría — Boxeador aragonés

Gurría, con 18 victorias -4 KO- y tres derrotas en su carrera profesional, ya sabe lo que es salir con un cinturón en la mano del pabellón Siglo XXI. Fue en diciembre de 2019, cuando venció al asturiano Jony Viña por una inapelable decisión unánime. En febrero del 2020 perdió el título nacional en Pamplona ante el navarro David 'Infierno’ Soria. Ahora sus aspiraciones son más altas. El boxeo aragonés tiene los ojos puestos en él y él los tiene clavados en la puerta de Europa. Que nadie descarte que el viernes la derribe a golpes.