Al boxeo no lo tumba nadie

No es fácil sostener ahora mismo que el deportista aragonés más destacado de todos los tiempos ha sido un boxeador. Al parecer, en el subconsciente colectivo de las nuevas generaciones, aquellas que no conocieron el boxeo como un deporte de masas, esa afirmación chirría según se pronuncia. Los ojos buscan ahora ídolos y referentes en muchos sitios, pero ya no encima de un ring.

Aparentemente, hablamos de un deporte al que justo le viene para respirar. Atrás ha quedado ya la gloria del pasado, cuando nada tenía que envidiar al fútbol en popularidad y repercusión. Ahora ha perdido tanto peso que no hay espacio para el proselitismo y es difícil argumentar que de ahí surgiera la leyenda de Perico Fernández, aquel hijo del hospicio que terminó por poner a Aragón en el mapa del mundo, lo cual no fue un asunto menor en la década de los 70 del siglo pasado.

28 de enero de 1983: Perico se proclama campeón de España del peso wélter frente a Alfonso Redondo, su último gran título / ARCHIVO EFE / Manuel H. de león

Lejos del impacto social, mediático e incluso político en la España franquista que supuso el ‘fenómeno Perico’, igualmente lejos del éxito del otro boxeador aragonés que alcanzó un título mundial --José Antonio López Bueno, rey del peso mosca en 1999--, en la actualidad el boxeo parece que se mueve en círculos sumergidos, semiescondicos. No son términos correctos ni justos, ya que es ahora cuando más regulación existe y más y mejores medidas de protección y seguridad se toman, pero son palabras que ayudan a describir de forma muy gráfica su realidad. Hay veladas, sí, pero no grandes acontecimientos, que no es lo mismo. Eso se ha acabado.

El escritor zaragozano Antonio Cardiel, que entre otras cualidades tiene la de ser un concienzudo estudioso del boxeo, da algunas claves que explican la caída de este deporte desde lo más alto. "Podríamos señalar dos grandes conjuntos de motivos --dice--: los endógenos y los ataques externos". Cardiel, que tiene claro que el inicio de la cuesta abajo coincide con el fin de la carrera de Perico, allá por los últimos años 80, detalla sus argumentos: "El boxeo se hizo mucho daño a sí mismo por la codicia de los promotores, que convirtieron a los púgiles en carne de cañón, pagándoles siempre menos de lo convenido. Además, no se protegía a los boxeadores como se debía, permitiendo más violencia de la necesaria. Se cometieron muchos errores. Demasiados. En general no se dieron cuenta de que este deporte merecía un mejor trato. Más respeto".

El escritor zaragozano Antonio Cardiel, estudioso del boxeo, en una imagen reciente, en Barcelona / SERVICIO ESPECIAL

En el apartado de los "ataques externos", Cardiel, que tiene ya terminado su manuscrito sobre Perico Fernández -más pronto que tarde verá la luz-, tiene identificados a dos de los principales culpables: el diario ‘El País’ y el PSOE. "La muerte tras un combate del boxeador almeriense Juan Jesús Rubio Melero en febrero de 1978 marca un punto de inflexión. Desde ese momento se genera en España una ola antiboxeo de la que se hacen eco especialmente los partidos y movimientos políticos de izquierda. ‘El País’ se sube al carro y con el paso de los años el PSOE hasta maneja un anteproyecto de ley para prohibir el boxeo en España". El escritor aragonés añade que la concesión de los JJOO de Barcelona 92 mandó a un cajón perdido esa iniciativa parlamentaria. “Después de todo, el boxeo era y es deporte olímpico”.

"La muerte tras un combate del boxeador almeriense Juan Jesús Rubio Melero en febrero de 1978 marca un punto de inflexión" Antonio Cardiel — Escritor

Siguiendo la estela de las voces autorizadas, no está de más recoger la versión de José María Gómez Chamón, probablemente la persona que ahora mismo tiene en su cabeza todo el boxeo aragonés de los últimos 40 años. Púgil, entrenador, directivo, presidente de la federación, director técnico… lo ha sido todo y sigue siendo todo. “El boxeo no ha muerto, para nada, está ahí. Diría incluso que hay más afición que nunca, pero es cierto que desde fuera parece desaparecido porque ya no es protagonista de grandes acontecimientos. Pero hay muchas veladas, más de las que se cree, y combates muy interesantes”, dice Gómez Chamón, vinculado al equipo de entrenadores del barcelonés Sandor Martín, el actual número uno del boxeo español.

José María Gómez Chamón, en el gimnasio Iron Salfer de Zaragoza / SERVICIO ESPECIAL

Además, el boxeo, explica Gómez Chamón, tiene un gran impacto en el mundo de la preparación física. “Los gimnasios están llenos de personas que hacen boxeo; otra cosa es que luego no peleen. A la gente le gusta como preparación, como actividad física, sin necesidad de subir al ring”, añade el entrenador aragonés, que instruye en tres gimnasios de la capital aragonesa: Iron Salfer, Indesport y Sabáh.

Otra cosa es cuando llegamos al cuadrilátero. "No dejan crecer al boxeo otra vez", reflexiona Gómez IV --tres de sus hermanos también fueron púgiles--, que en gran parte sitúa la clave en las televisiones. "La tele lo es todo para un deporte como el boxeo, porque es ahí por donde se empieza a mover el dinero”. Ahora apenas se retransmiten combates por televisión y si se hace, es a horas intempestivas. Nada que ver con los viejos tiempos. “Hacer algo en el mundo del boxeo hoy en día, me da igual promover una velada que subirse a un ring y ya no te digo ganar un combate o un título, tiene un mérito extraterrestre".

"Al final lo tumbé. De no ser así, creo que él hubiera ganado a los puntos" Jonathan Valero — Boxeador

Ese mérito del que habla Gómez Chamón nos lleva directamente al nombre de Jonathan Valero, el último boxeador profesional aragonés en llevarse un titular de prensa. Fue hace dos semanas, en la localidad francesa de Châteaubriant, donde se hizo con el título intermedio WBC Mediterráneo del peso wélter al noquear en el último asalto a Benjamin Dubois. "Tengo 35 años y reconozco que ha sido la victoria más importante de mi vida. Fue una pelea tremenda, con los dos en plena forma. Muy bella. Lo tuvo todo. Al final lo tumbé. De no ser así, creo que él hubiera ganado a los puntos". Valero tiene su cinturón de campeón encima de una vitrina de su casa. Antes de un año, lo pondrá en juego, pero de momento es solo suyo. “El boxeo lo es todo para mí”.

El Periódico de Aragón

Además de boxeador y entrenador, Valero, que cuenta con el apoyo infinito de su padre dentro y fuera del cuadrilátero, promueve veladas. En Alagón, Casetas y Tarazona hay un Old School Boxing Valero y en esta última ciudad se celebrará el día 6 de abril una velada en la que el nuevo campeón figurará como cabeza de cartel. “En mayo organizaremos otra en Casetas --dice Valero--. Estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de que cada vez hay más afición al boxeo. Y en proporción, cada vez hay menos apoyos. Todo el mundo que está en el boxeo sea donde sea es un héroe”.

"El boxeo necesita mucho y a la vez sabe salir adelante sin nada. Está claro que sabe sobrevivir por sí solo" José María Gómez Chamón — Expúgil y entrenador de boxeo

Un día antes de la cita de Tarazona, en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza se celebrará otra velada con dos títulos europeos en juego. Los focos se centrarán especialmente en el aragonés Ezequiel Gurría, que se juega el campeonato de la Unión Europa Superwélter ante Óscar Díaz. Además, en el mismo escenario, la también aragonesa Asun ‘Valkiria’ Lacruz pujará en la especialidad de muay thai con la francesa Seynabou Konaté por el título de WBC Europeo sub-18.

Cartel de la velada del próximo 6 de abril en el pabellón siglo XXI / SERVICIO ESPECIAL

"Ningún deporte de contacto está muerto", sostiene Valero. "Solo hay que ver la que lía Ibai Llanos con la organización de sus veladas, este año nada más y nada menos que en el nuevo Bernabéu", añade Cardiel. "El boxeo necesita mucho y a la vez sabe salir adelante sin nada. Está claro que sabe sobrevivir por sí solo", concluye Gómez Chamón.