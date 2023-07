Está siendo una campaña ardua, planteada casi entre 'sanchismo' y 'antisanchismo' y dejando un tanto de lado asuntos tan importantes como la economía, que es el que precisamente más le atañe a Nadia Calviño. ¿Existe el 'sanchismo' económico?

Ese tipo de expresiones reflejan una estrategia política que consiste en demonizar a una persona. Lo hemos visto en otros países y lamentablemente ha llegado a España. En este caso, además, no se corresponde en absoluto con la realidad. Nuestra política económica en estos cinco años ha sido responsable, coherente, alineada totalmente con las recomendaciones de las instituciones internacionales y de la mano de los agentes sociales. Y es también una política económica que funciona.

¿Van mejorando los tiempos?

La economía española está resistiendo mucho mejor que las europeas el impacto de la guerra en Ucrania. He estado en Bruselas jueves y viernes presidiendo el primer Ecofin (reunión de ministros de Finanzas de los Veintisiete) bajo presidencia española y todos los países destacan la buena marcha de nuestra economía, en términos de crecimiento, creación de empleo e inflación. España es la primera gran economía que ha situado la inflación por debajo del 2% y entiendo que la estrategia del PP es justamente la de embarrar para que no se hable de lo que va bien.

A pie de calle la gente se queja. No perciben esa mejora de la que habla, cuando van a la compra, por ejemplo.

Es fundamental que la macroeconomía vaya bien para que la micro pueda ir bien. Cuando la economía crece se crea empleo, pueden mejorar los salarios y, como consecuencia, las rentas de las familias. Por eso es tan importante que la macro vaya bien, porque eso antes o después se traslada a la calidad de vida de los ciudadanos. Y la buena marcha de la economía, además, nos da margen para poder adoptar medidas de ayuda a los ciudadanos y las empresas. Hemos movilizado 47.000 millones de euros de recursos públicos para dar ayudas directas al sector agrario, pesquero, ganadero, al transporte... Todo eso no podríamos hacerlo si no estuviéramos creciendo con tanta fuerza. Por eso digo que la macro vaya bien es importante, aunque no sea suficiente para contrarrestar la inflación y la subida rápida de los tipos de interés, que es un problema común a todos los países europeos.

¿Van a estabilizarse los tipos de interés?

Estamos pendientes de la decisión del Banco Central Europeo (BCE). Deberían de preguntarle al gobernador del Banco de España y al representante del BCE, que son los que están en esas reuniones. Queda la reunión de julio y estamos todos pendientes de ver qué pasa. Yo espero que acierten. Es verdad que la dificultad es que, si bien en España ya estamos por debajo del 2%, en Europa hay países que todavía tienen un déficit de dos dígitos. Tomar una decisión que sea adecuada para la economía de todos es complejo. Tienen que tratar de bajar la inflación rápidamente pero sin generar una recesión en Europa.

Se ha sabido esta semana que a Ferrovial se le ha adjudicado un contrato de 59 millones del proyecto del AVE entre Zaragoza y Pamplona. Justo esta empresa ha sido protagonista de la legislatura al trasladar su sede fiscal a los Países Bajos. ¿Qué le parece esa adjudicación?

Evidentemente, los procesos de licitación pública funcionan bien y nuestra gestión se caracteriza justamente por la honestidad. Desde el punto de vista de la empresa, no comento nada de manera individual.

La ministra de Defensa, Margarita Robles; y las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se mantienen como las mejor valoradas del Gobierno central, todas por encima del 5. No sucede lo mismo con Pedro Sánchez. ¿Por qué?

Yo creo que se ha dado una imagen del presidente que no se corresponde en absoluto con la realidad de la persona. Se ha tratado de deshumanizarlo cuando, evidentemente, se está viendo que es una persona limpia, que defiende lo que cree y hace lo que le parece más correcto aunque no sea lo más popular. Eso es lo que yo he visto estos cinco años, un líder en el Consejo de Ministros que nos ha orientado bien y ha sido valiente para enfrentarse a situaciones como la pandemia o la guerra teniendo que tomar decisiones sin precedentes, muy duras. Es una persona que representa el interés general dentro y fuera de nuestras fronteras y defiende muy bien a España. Ha sido importante en muchas cosas, algunas que han afectado directamente a Zaragoza.

¿A qué se refiere?

A los fondos europeos. Sin el presidente Sánchez no los hubiéramos conseguido. Tampoco habríamos tenido los ertes, ni las ayudas a las empresas... Ha hecho mucho y muy bueno para España.

¿Habría encarado usted el cara a car con Feijóo de una manera distinta a la que los hizo Sánchez?

Cada persona tiene sus propias características, pero lo lamentable es que, más que un debate, lo que veamos es una pelea que solo beneficia a quien se encuentra cómodo en el barro. Se vio claramente al presidente del Gobierno intentando explicar sus propuestas de futuro y enfrente a una persona que no tiene una proposición económica. De hecho, no conocemos cuál sería la política económica del Partido Popular.

¿En el programa electoral?

El programa electoral es un agujero en las cuentas públicas de 20.000 millones de euros, un aumento del déficit estructural de un punto y medio. Estas cifras las he compartido ya y nadie ha conseguido contradecirlas porque es lo que pone en el programa electoral del PP. Esto no cuadra ni cumple con las reglas europeas salvo que haya un programa oculto de recortes masivos de gasto. Esa es la pregunta que tienen que hacer los ciudadanos: ¿dónde va a estar los recortes del PP?

Da por hechos los recortes...

¿Y por qué no quieren tener un debate público? ¿Y por qué no sabemos quién liderará la política económica del PP? Creo honestamente que en estos cinco años hemos demostrado que sabemos gestionar bien la economía y, además, tenemos un proyecto para que nuestro país siga avanzando. Enfrente lo que hay es una gran incógnita, pero con las cosas del comer no se juega.

En noviembre de 2022 pasó por el Edificio Pignatelli y se refirió a Aragón como una palanca de la economía española. ¿Lo sigue viendo igual?

Sí. Está claro que Aragón es uno de los motores económicos de España. Gracias a la gestión del presidente Lambán estos años, es una de las comunidades que mejor estaba aprovechando los fondos europeos para poner en marcha proyectos que sirvan de palanca para que Aragón se posicione en la nueva economía verde digital. El compromiso del Gobierno de España con Aragón está claro.

¿En qué se puede percibir?

Hay nuevos proyectos estratégicos que hemos lanzado en los que Aragón es una de las protagonistas. Desde el vehículo eléctrico y conectado a la salud de vanguardia, la digitalización del ciclo del agua... Hasta en el proyecto de computación cuántica, que se llama Quantum Spain, está la Universidad de Zaragoza. Es decir, Aragón tiene un gran protagonismo en todos esos proyectos estratégicos. Y yo creo que era gracias al impulso del presidente Lambán. Es lo que ha hecho que renta per cápita de Aragón esté muy cerca de la de Cataluña.

¿La salida de Lambán, o lo que es lo mismo la entrada del nuevo gobierno, podría alterar este camino del que habla en la economía aragonesa?

Esa es mi gran preocupación con el PP, a nivel nacional pero también de las comunidades y los ayuntamientos. Tenemos una dinámica establecida en estos 5 años y hay que culminar ese proceso de avances que se ha dado. Pero la agenda del PP solo consiste en dar marcha atrás, volver a la casilla de salida. Y este no es el momento de dar bandazos, frenar o cambiar el rumbo dado que nuestra política económica funciona. Y los proyectos que hemos puesto en marcha requieren de otra legislatura para culminarse.

En Inglaterra, Bloomberg y la BBC anunciaron que Tata Motors había decidido instalar su fábrica de baterías de en Inglaterra. Han pasado dos meses de aquella noticia y no hay anuncio oficial. ¿Qué sabe la ministra de Economía de esta decisión?

Yo no tengo una información definitiva en ese sentido. Lo que puedo garantizar es que nosotros nos hemos volcado para que Tata estableciese su primera fábrica de baterías aquí, en Zaragoza. Yo personalmente estuve en la India hablando con el señor Tata y mostrando nuestro apoyo decidido para que esta fuera la sede elegida.

¿Y se pronunció Tata?

Nos dijo que la oferta del Gobierno de España era muy importante para él y que subían mucho los puntos para que fuese Zaragoza la elegida, pero que se trataba de una decisión estratégica para la compañía y que tenía que pensarlo bien. Evidentemente, se trata de una empresa que tiene una huella muy importante en el Reino Unido y que para ellos sería un cambio significativo, claro que el apoyo del Gobierno de España para él era muy importante.

¿Está más cerca Stellantis o Tata?

No quiero especular, pero quiero decir que España es el mejor sitio para invertir y a las pruebas me remito con todos los proyectos que estamos atrayendo, y no solo en el ámbito de la automoción. En los últimos días hemos tenido dos anuncios de dos inversiones estratégicas extraordinarias para la fabricación de chips en España. Nos hemos puesto en el mapa europeo con los chips. Y Aragón no tiene que posicionarse solo en el ámbito de la automoción, que también porque es muy potente, sino en otros activos que tiene. Nuestra apuesta es que Aragón esté presente en toda la nueva economía verde y digital. Ya tiene una capacidad de energías renovables como la de Navarra, por ejemplo.

¿Quiere decir que no debe dejar pasar otros trenes?

Aragón tiene que ir a por todo, a por todas las oportunidades, y no centrarse solo en una. En unos días vamos a sacar la convocatoria del vehículo eléctrico y conectado. Estamos lanzando la segunda generación de convocatorias, que son más ágiles, y espero que Aragón participe en esta nueva de 850 millones, que es justamente para la fabricación de baterías. Pero que no esté solo en el automóvil, también en los chips, en la salud de vanguardia, en la digitalización del ciclo del agua, la nueva economía de la lengua. En fin, Aragón tiene muchos activos para poder aprovechar plenamente esta oportunidad.