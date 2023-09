La tensión crece por momentos en el PP. La semana próxima el líder, Alberto Núñez Feijóo, se somete al debate de investidura y, pese a haber ganado claramente las elecciones generales de julio (137 escaños), no ha conseguido las alianzas suficientes para ser el próximo presidente del Gobierno. En estas semanas desde los comicios ha conseguido sumar solo dos diputados (uno de Unión del Pueblo Navarro y otro de Coalición Canaria) a los suyos y a los de Vox (33). En total, 172 respaldos.

La elección del presidente del Gobierno se puede hacer por mayoría absoluta en la primera votación (necesitaría 176 'síes') o por mayoría simple, más 'síes' que 'noes', en la segunda. Y es de esta última forma, el próximo viernes, 27, como algunos en el PP creen que Feijóo puede convertirse en presidente. Consideran que diputados del PSOE molestos con una posible amnistía de Pedro Sánchez por el 'procés' podrían abstenerse y dejar de votar 'no' a Feijóo. Es decir, repetir el 'tamayazo' que, en 2003, permitió a Esperanza Aguirre (PP) llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras la repetición electoral. Dos diputados del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) se abstuvieron en la segunda votación de investidura e impidieron la elección de su jefe de filas, Rafael Simancas.

El primero en verbalizar que ahora se pueda repetir una escena similar fue este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en 'El Confidencial'. El hasta ahora casi siempre barón moderado ha llamado a los diputados del PSOE a rebelarse "por sus principios" y romper la disciplina de partido en el debate de investidura, para recabar los cuatro apoyos que aún le faltan a Feijóo para sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno.

"Más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios", recalca el dirigente andaluz, que precisa que el acta del diputado es personal y debe tomar sus decisiones, aunque se presente a través de una formación política.

Para Moreno, no obstante, sus palabras no suponen ningún llamamiento al "transfuguismo". Ciertamente, el diccionario, como él recordó, define que tránsfuga es el que abandona una organización "para pasarse a otra generalmente contraria". "En ningún momento yo a lo largo de mi vida he pedido que dé un salto hacia el transfuguismo. Lo que sí he dicho, en una reflexión en voz alta, es que hay muchos diputados, dirigentes y militantes que a mí en privado me dicen que es un disparate pactar con Puigdemont y acordar una amnistía general y un referéndum. Lo que le digo a esos señores es que defiendan sus principios del marco de la Constitución de 1978 y lo defiendan con su voto, que es libre y el acta es de cada diputado. Eso no significa que abandonen el PSOE sino que defiendan al PSOE”, dijo a los medios de comunicación después del revuelo por sus palabras en 'El Confidencial'.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), exportavoz nacional del partido en la anterior etapa, ha mandado un mensaje en esa línea cuando le han preguntado por las palabras de Moreno. "Estoy seguro de que hay muchos diputados socialistas a los que les repugna la idea de amnistiar a Carles Puigdemont aunque eso suponga la investidura de Pedro Sánchez. Saben lo que supone una amnistía", ha declarado en una entrevista en 'Al rojo vivo', de la Sexta.

La llamada a Page

Y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre también ha insinuado la vía de que Feijóo logre la mayoría simple en la segunda votación. "Descarto totalmente que ningún diputado del PSOE vote a Feijóo. Lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote a Pedro Sánchez", ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4 . Según Aguirre, la ley española recoge que el escaño "es del diputado, que se debe a sus electores y principios", y no del partido.

El propio Feijóo telefoneó al socialista Emiliano García-Page este jueves. Según fuentes del presidente de Castilla-La Mancha, en la conversación no se habló de la votación de investidura propiamente, porque Page no lo habría "aceptado", aunque esas fuentes a renglón seguido concretaron que el barón rechaza la posibilidad de capitanear una rebelión interna contra Sánchez ante la posibilidad de que conceda una amnistía. El PSOE tiene ocho diputados en el Congreso que corresponden a Castilla-La Mancha.

Tema de conversación

La opción de que parlamentarios socialistas faciliten la investidura a Feijóo por estar en desacuerdo a las cesiones y las alianzas de Sánchez con los independentistas y nacionalistas es un asunto que dirigentes autonómicos del PP han hablado lejos de las cámaras desde el día siguiente de las generales de julio. "A lo mejor alguno se lo piensa este mes de agosto", se pudo escuchar el 26 de julio a uno de los que más peso tienen.