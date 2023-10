La cuenta atrás para el inicio oficial de las Fiestas del Pilar 2023 ya ha comenzado en Zaragoza. En honor a la verdad hay que decir que la ciudad ya lleva un día -y una noche- festivo o al menos con programación de ocio en marcha. Este pasado viernes Joaquín Sabina o Taburete ya pusieron la nota musical a 10 días de conciertos, los primeros pases pilaristas lucieron en el Teatro del Mercado, Teatro de las Esquinas o el Arbolé; y la tradicional feria de artesanía echó a andar en la plaza de Los Sitios.

Este sábado, el plato fuerte es el pregón, protagonizado por las jugadoras del Casademont Zaragoza de baloncesto como una suerte de homenaje y reconocimiento (uno más) a una temporada pasada que fue brillante y que concluyó con la conquista de la Copa de la Reina.

Pero antes y después de ese momento, la ciudad no se detendrá. Esta es la programación de fiestas durente este sábado 7 de octubre:

Sábado, 7 de octubre

09:00 h.: ITF IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TENIS MASCULINO. "Trofeo Grupo Los Sitios". S.D. TIRO DE PICHÓN. (Avda. Almozara, 56).

09:00 h.: TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE TIRO DE BOLA ARAGONESA. (Camino de Tiro de Bola de Zaragoza, Torrero).

09:30 h.: VI CARRERA DE LA MUJER CONTRA EL MALTRATO. RUTA 091. (Parque José Antonio Labordeta).

10:00 h.: XXXVII CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA. SALA MOZART DEL AUDITORIO. (Eduardo Ibarra, 3).

11:00 h.: LA TRADICIONAL EDICIÓN LA HABANA.ESTUDIO 12. (Manuel Lasala, 12).

11:00 h.: TALLERES FAMILIARES: “Artefacto” (+5 años) De 11 a 14 h y de 16 a 20 h. CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. Castillo Palomar y Parque de los Donantes (Montañana).

Org. Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras verdes.

11:30 h.: TALLERES ARTESANOS: "¿Cómo se elabora un Tiluz?". "Modela una Estrella Mudéjar (+6)". "Joyería en plata con Turquesas". "Esmaltado a la fresca". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA (Plaza de los Sitios).

12:00 h.: LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h.EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ (Calle Moret).

12:00 h.: NOWHERE BEAT. ROCK AND BLUES CAFÉ. (C/ Cuatro de Agosto, 5).

12:30 h.: FAEMINO Y CANSADO. ESPACIO ZITY. (Recinto Ferial de Valdespartera).

12:30 h.: PINTACARAS INFANTIL. SESIÓN VERMUT CON ALEX CURREYA (13:00 h.). VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

13:00 h.: AS LONG AS YOUR FATHER. "Vermut concierto". MOLINER 7 SALA (C/ Mª Moliner 7).

13:00 h.: ESBARIZACULO. Actividad infantil. B DE BRUIL. (Parque Bruil).

16:00 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA DE ESPAÑA. 17:00 h: Lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. Plaza España. 17:30 h. DESFILE DEL PREGÓN DE INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de España, Coso, c/ D. Jaime, Plaza de la Seo.

16:00 h.: ZOE "Tardeo Canalla Club". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

16:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA SANTA ENGRACIA. 17:00 h: Lectura del PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Plaza Santa Engracia. A continuación DESFILE DEL PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Recorrido: Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

17:00 h.: LA HISTORIA INTERMINABLE. EL MUSICAL. Funciones: 17:00 y 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL (C/Coso, 59).

17:30 h.: TALLERES ARTESANOS: "Crea tu propio bullet journal". "Realización de una pieza"(+6)". "Haz un monedero de piel (+6)". XXXII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. (Plaza de los Sitios).

17:30 h.: CAZADORES DE MONSTRUOS. "Espectáculo Infantil" VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

17:30 h.: GREASE, EL MUSICAL. Funciones 17:30 h. y 21:00 h. PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez).

18:00 h.: TALLERES FAMILIARES: "Del Oveja A Estrella" (+5 años) CAIXAFORUM ZARAGOZA. (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:00 h.: LA ILUSIÓN CONYUGAL. Pases a las 18:00 y 20:00 h.TEATRO DE LAS ESQUINAS (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

18:30 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

19:00 h.: ENIGMA GARGALLO. Museo Pablo Gargallo. (Plaza San Felipe,3).

19:00 h.: PASACALLES PREGÓN FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. Con la participación de: BATUKADA SERVICIO DE JUVENTUD, K DE CALLE "Funky", CALEIDOSCOPIO TEATRO "El Ebronauta enamorado", COSCORRÓN "La Atlántida", CIA. PEP PALAU "Zloty", COMPAÑÍA PYROS ESPECTÁCULOS "Paseantes", CIA. EFÍMER "El Peluche", CARROS DE FOC "Biosfera", CÍE. REMÙE MENAGE "Gueule d'Ors". Recorrido: Paseo María Agustín, Puerta Del Carmen, Avenida Cesaraugusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar.

19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA. "La Dolorosa". COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO VIRGEN DEL CARMEN. (Albareda, 23).

19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA. CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO. (Pl. de la Inmaculada, s/n).

19:30 h.: ABBA, QUEEN, BEATLES Y OTROS GRANDES DEL POP. SALA MOZART DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Eduardo Ibarra, 3).

20:00 h.: DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN "The Cortos". CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. (C/Mª Zambrano, 56).

20:00 h.: REY DE COPAS. EL REFUGIO DEL CRÁPULA. (C/ Mayor, 56).

20:00 h.: BLUES MOON "Girl In Trouble". CENTRO CÍVICO DELICIAS. (Avda. Navarra, 54).

20:00 h.: AREY. LA MILONGA (Parque Pignatelli).

20:00 h.: RASMIA SHOW "El Talento de los Artistas Aragoneses". PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS. (Auditorio WTCZ, frente entrada principal de Gran Casa).

20:00 h.: EL ROCE DE PLATERO. "Tributo a Fito y Fitipaldis". VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023.

(Parque de San Pablo).

20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta "Comisaría en Fiestas: La Loca Academia". TEATRO DEL MERCADO. (Plaza Santo Domingo,27).

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. "Musicales. La Edad de Oro 1ª parte: Grandes compositores y Jazz". (Fuentes del Parque José Antonio Labordeta).

20:30 h.: CÍA DIVINAS presenta "Moonlight Serenade". TEATRO ARBOLÉ. (Parque del Agua Luis Buñuel).

21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación FUEGOS ARTIFICIALES.

21:00 h.: I LOVE REGGAETON. ESPACIO ZITY. "Recinto Ferial de Valdespartera".

21:00 h.: JERE. LA LEY SECA (C/Sevilla,2).

21:00 h.: BONEBRAKER, "Versiones de Heavy". SALA Z. (C/ Félix Latassa, 14).

21:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Ronda: SIMPATÍA ARAGONESA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Verónica, Don Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación y calle Alfonso I.

21:00 h.: KISS OF DEATH "Tributo a Kiss". LA CASA DEL LOCO (C/ Mayor, 10).

21:15 h.: CADENA 100 presenta DANI FERNÁNDEZ. ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA. (Plaza del Pilar).

22:00 h.: COPACABANA + DJ EMBID. VI FESTIVAL EBRO FOOD 2023. (Parque de San Pablo).

22:00 h.: 4 DE COPAS + DJ MANOLÓN. SALA CREEDENCE. (Plaza San Lamberto, 3).

22:00 h.: RUTA 80 LIVE VERSION presenta: "B- Movie (Nowhere Girl, Mansfield UK)" + DJ FRANK. SALA LÓPEZ. (C/ Sixto Celorrio, 2).

22:00 h.: SELVAJES. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

22:15 h.: RAFA MAZA ES FABIOLO. "El Genoma Del Pavo". TEATRO DE LAS ESQUINAS. (C/ Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

22:30 h.: ANA MENA. AUDITORIO DE ZARAGOZA. (Sala Multiusos, Eduardo Ibarra, 3).

23:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Rondas: BRAVURA ARAGONESA (FFAMA) Recorrido: plaza San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, calle Verónica, calle Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, Manifestación y Alfonso I. XINGLAR (FFAMA) recorrido: plaza de las Tenerías, Coso, calle Trinidad, calle Sepulcro, San Vicente de Paúl, calle Mayor, Manifestación y Alfonso I.

23:30 h.: BRIAN DE CALMA. B DE BRUIL. (Parque Bruil)

00:00 h.: TRIBUTO. Carpa aragoneses y tributos. DJS. Carpa Remember. ESPACIO ZITY (Recinto Ferial de Valdespartera).