Las Fiestas del Pilar dan para mucho, bien lo saben los más mayores de la ciudad, que esta tarde han podido disfrutar de una gran función con el espectáculo Viva el Show. La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza ha acogido dos sesiones en las que la risa y la música han sido el hilo conductor.

Más de 500 personas han ocupado sus asientos con el cachirulo al cuello y la mirada fija en el escenario. Los más tardanos se han tenido que contentar con la última fila, pero eso no ha impedido que varios asistentes se levantaran y se asomaran al pasillo para ver mejor la acción.

Carcajadas a raudales

El primero en subirse a las tablas ha sido Alfonso Cebrián que con su potente y grave voz ha sabido meterse al público en el bolsillo. Como buen aragonés, Cebrián no ha dudado en introducir una pieza muy nuestra en su repertorio. El mítico S’ha feito de nuey de José Lera ha resonado en la sala mientras los focos iluminaban el escenario con tonos amarillos y rojos representando la bandera. Para concluir su tiempo bajo los focos Cebrián ha interpretado Soy Aragón, un gran pasodoble con el que ha conseguido que hasta los más tímidos cantaran.

Tras la música le ha llegado el turno a la fuerza. Ivo Stankov ha ofrecido toda una atracción visual y plástica con su gran talento para el equilibrio. Ha comenzado su número haciendo acrobacias sobre una silla, pero conforme iba apilando una detrás de otra la tensión aumentaba, la música aceleraba y la audiencia contenía la respiración.

Por si el ambiente estaba poco caldeado, la vedette Marián Nadal ha llegado con su boa de plumas para revolucionar a los asistentes. Ha afirmado que hoy día «existe una censura total hacia el género de la revista» por lo que en ese momento se hacía un paréntesis para que todo el mundo pensara y dijera lo que quisiera. Un «arriba esas palmas que esto es una fiesta» ha sido el pistoletazo de salida de un número musical que ha hecho de máquina del tiempo y ha transportado a los asistentes a 1940. Con pícaros golpes de cadera y sensuales movimientos, la vedette ha rendido homenaje a Celia Gámez, actriz y bailarina hispano-argentina que fue una de las estrellas más populares de España en la primera mitad del siglo XX. Marián Nadal incluso ha bajado del escenario para interactuar con su entregada audiencia. Su boa ha pasado por los hombros de muchos asistentes, y a más de uno le ha sacado los colores, manteniendo siempre el buen ambiente y las carcajadas.

Sorpresa y gran final

Por último, le ha llegado el turno a Luis Miguel, cantante y humorista. Como las grandes entradas son las que se recuerdan, este aragonés lo ha hecho entonando una versión jotera del Gracias por venir de Lina Morgan. Tras este despliegue musical, ha llegado el momento de ponerse serio, aunque no tanto, ya que el humorista no ha dejado títere con cabeza haciendo un repaso por los cotilleos más jugosos de los famosos españoles. Desde imitar al presidente del Gobierno en funciones y preguntar «si es verdaderamente guapo o no», hasta comentar la vida sexual de Bertín Osborne, Luis Miguel no ha parado hasta que a alguno de los asistentes se le han saltado las lágrimas.

Los estereotipos españoles, el precio del aceite, la gasolina y la electricidad o el polémico caso Rubiales han sido algunos de los temas sobre los que el humorista ha hecho mención. Tampoco se ha olvidado de Vladimir Putín, a quien le ha dedicado una jota llamándolo tontolaba; ni de Messi, a quien ha imitado hablando sobre sus problemas con Hacienda; como no podía ser de otra forma, ha alabado la fuerza y la pasión de la afición blanquilla; y no le ha faltado tiempo para mencionar a las nuevas generaciones y sus excéntricas modas. Todo ello con un marcado acento maño y un toque satírico que encantó al público.

Grandes artistas que han conformado un espectáculo que ni la alcaldesa se ha querido perder. Natalia Chueca ha visitado la sala Multiusos para felicitar las fiestas a los más mayores y agradecerles el gran servicio que prestan a la sociedad y a la ciudad. Ha concluido su discurso con sus mejores deseos a la audiencia y con la promesa de una de las Ofrendas de Flores más bonitas de la historia.