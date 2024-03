Soledad Puértolas: "He planteado la literatura como he querido, y eso es lo más importante para mí"

Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947), es una de las quince académicas de los 485 que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) ha tenido desde su fundación en 1713. La escritora aragonesa, Premio Planeta en 1989 por su novela 'Queda la noche', llegó a la institución como la sexta mujer de la historia en ocupar una de las 46 letras de la RAE, y desde entonces ha sido testigo de la incorporación de otras nueve académicas, hasta las once que hay en la actualidad. Puértolas es autora de doce novelas, y ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de Zaragoza o el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Asesora en el gabinete del ministro de cultura Javier Solana de 1982 a 1986, la autora zaragozana se lamenta de la actual “polarización” de la sociedad, donde “no hay lugar para los matices”, así como de los “clichés” que inculcamos, comenta, sin darnos cuenta, a los más pequeños.

La autora aragonesa ocupa desde el 28 de enero de 2010, el sillón 'g' en la Real Academia de la Lengua Española, y, desde entonces, ha contemplado la entrada de otras nueve académicas, hasta llegar a las once que hay en la actualidad. "La RAE ha cambiado muchísimo desde que yo entré", apunta la sexta mujer de la historia en entrar como académica en la institución, tras Carmen Conde (1979-1996), primera académica de la historia de la RAE, Elena Quiroga (1984-1996), Ana María Matute (1998-2014), Carmen Iglesias (2002) y Margarita Salas (2003-2019). Una progresión reseñable, sobre todo teniendo en cuenta que no fue hasta hace 45 años (de los 311 de recorrido de la RAE) cuando entró la primera académica, y que las últimas cuatro incorporaciones han sido también femeninas: Paloma Díaz-Más en 2022, y Dolores Corbella, Asunción Gómez-Pérez y Clara Sánchez en 2023. Las académicas Paz Battaner (2017), Clara Janés (2016), Aurora Egido Martínez (2014), Carme Riera Guilera (2023), e Inés Fernández-Ordoñez (2011), completan el total de mujeres que han entrado a formar parte de los sillones de la centenaria institución.

Una entidad “conservadora”, comenta Puértolas, en el sentido de que la RAE no "impone" el lenguaje, sino que "recoge" los cambios procedentes de la evolución social. Como puede ser todo lo que tiene que ver con definiciones y matices relacionados con el género, que, según explica, han cambiado mucho el diccionario en los últimos años.

Nombre: Soledad Puértolas Villanueva Profesión: Escritora y articulista Cargo: Miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Lugar de nacimiento y año: Zaragoza, 1947 Trayectoria: Licenciada en Periodismo y máster de Lengua Española y Portuguesa por la Universidad de California. Tomó posesión de su cargo como académica en la Real Academia de la Lengua Española en 2010. Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Planeta en 1989 por su novela “Queda la noche”, el Premio Glauka como reconocimiento a su trayectoria en el campo cultural (1993), Premio Anagrama de Ensayo (1993) por su ensayo “La vida oculta”, el Premio de las Letras Aragonesas (2004), el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008), la Medalla de Oro de Zaragoza (2012), el Premio José Antonio Labordeta de Literatura (2016) y el Premio Ex-Libris de la Semana Cultural Internacional de Murcia (2020). Desde septiembre de 2018 es presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. En septiembre de 2022 fue reconocida con el Premio Liber al autor hispanoamericano más destacado. Frase que aplica en su día a día: "Soy de mucho suspirar, algo que me digo mucho es: ' ¡Ay! Ayúdame”

Polarización y falta de matices

Soledad Puértolas ha trabajado como articulista, periodista y profesora de español y literatura. Ha realizado estancias en lugares como Noruega, EEUU o la India, una experiencia esta última que refleja en su novela `Queda la noche´, ganadora del Premio Planeta en 1989. Una carrera literaria que ha dado como fruto una docena de novelas, y que, según define de la autora aragonesa, “es algo tan distinto a todo, depende de factores tan variados… Sobre todo, depende de que tengas una vocación firme, porque, si no, no hay manera de salir adelante”. A pesar de lo cual, tal y como reconoce, “he podido plantearme la literatura como he querido, y eso es lo más importante para mí”.

La escritora zaragozana ha sido testigo de la evolución de la sociedad en las últimas décadas, en particular, todo lo referido a la igualdad. “Tengo claro que ha evolucionado mucho”, manifiesta, sobre todo el trato hacia las mujeres, “de la generación de mi madre, a la mía, y a la de mis nietas. No tiene nada que ver, la educación y todo, ha cambiado muchísimo. Hubiera sido muy difícil que mi madre hubiera hecho la vida que yo hago. La evolución social es indiscutible”. En este sentido, cree que “la generación de mis nietos, que tienen ahora de seis a diez años, va a ser clave. Veo que reciben una educación mucho más igualitaria. Con todo, hay clichés que se mantienen, por ejemplo, en los juguetes”, comenta, algo que le hace reflexionar sobre “cómo hay unos clichés dentro de nuestras cabezas que son muy difíciles de cambiar. Y que los inculcamos de forma espontánea y natural”.

"Estamos en un momento de pocos matices, habría que hacer un esfuerzo por parte de todos"

Unos cambios que conllevan un incremento, en la escena pública de "la diversidad", que "“es lo que hace que la vida sea tan interesante". Y que se han visto condicionados por la irrupción de la comunicación digital, en particular de las redes sociales. En este sentido, Puértolas apunta a que vivimos "un momento muy difícil" debido a la "polarización de la sociedad", donde no hay lugar para los “matices. Estamos en un momento de pocos matices. Habría que hacer un esfuerzo por parte de todos”. Y también de “simplificación, no se distingue la verdad de la mentira” en determinadas plataformas digitales, a pesar de lo cual, a su juicio, “no hay que sucumbir al pesimismo”.

La exigencia del cuidado

Soledad Puértolas señala también la conciliación como un elemento que condiciona determinadas carreras profesionales, particularmente en el caso de la mujer. "Depende de la profesión que tengas, y de la legislación de cada país, de qué manera protege o perjudica. Yo como escritora no he tenido ese problema", asevera, aunque también comenta que la maternidad “condiciona muchísimo”, sobre todo si "quieres dedicarte a su educación y seguir atentamente su desarrollo, para que se conviertan en las personas que tienen que ser, según tus valores. Eso exige mucho, tanto del padre como de la madre". Unas nuevas generaciones, que hoy requieren de cuidados, y a las que Puértolas lanza un mensaje. “Si quiere ser novelista, le diría que no se lo tome como una profesión de entrada. Que lea, que escriba, se puede vivir o no de la literatura, pero lo importante es poder expresarse y comunicar a los demás", afirma.

"Hubiera sido muy difícil que mi madre hubiera hecho la vida que yo hago. La evolución social es indiscutible"

Soledad Puértolas es autora de doce novelas: El bandido doblemente armado, (1980); Burdeos, (1986); Todos mienten (1988); Queda la noche (1989), Días del Arenal (1992); Si al atardecer llegara el mensajero (1995); Una vida inesperada (1997); La rosa de plata (1999); La señora Berg (1999); Historia de un abrigo (2005); Cielo nocturno (2008); Mi amor en vano (2014). "Todavía tengo ganas de escribir, tengo cosas que necesito filtrar por la literatura, tengo esa necesidad", comenta. "Todo está contado, pero hay que contarlo de nuevo", concluye.