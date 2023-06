Los libros salvan España

Tras varios meses de sequía pertinaz, llegan las ansiadas lluvias. Menos mal. En abril no tuvimos aguas mil, desde luego, y no llegaba el agua de mayo por mucho que lo anheláramos. El cambio climático es todo un problema, no nos viene bien a nadie, ni siquiera a los que lo niegan. Y echábamos de menos la necesaria lluvia. «Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros», como canta Pablo Guerrero; y muchos lo emulábamos cantando estos días, a ver si así rompía a tronar (yo cantaba mal adrede, que dicen que eso provoca mucho a las sensibles nubes, pero ni por esas). Sin embargo, ha sido montar casetas con libros y se ha puesto a llover como si llegara el diluvio universal. Bien por la Feria del Libro de Madrid, por la de Huesca y por todas las ferias de la geografía nacional que están obrando el milagro. Y es que no falla, ni siquiera en estos tiempos tan locos e inciertos. Es poner casetas con libros y no hay lluvia que se resista. La cultura nos salva. Así ha sido siempre. Y lo seguirá haciendo (si la dejan los gobernantes). La cultura nos hará libres. Hay que montar más ferias del libro, está visto; por toda la geografía nacional y en cualquier época del año, y así podremos mantener las precipitaciones precisas. Nada más fácil. Más casetas con libros, por favor. Como para mantener semejante plan maestro, hoy sábado 3 de junio se inaugura la trigésima edición de la Feria del Libro de Zaragoza, en el parque Grande José Antonio Labordeta, en el Paseo de San Sebastián, y tendremos nueve días para disfrutar de la gran fiesta de las letras aragonesas, con firmas, cuentacuentos, talleres, encuentros y batallas de dibujantes (y tendremos lluvias, por supuesto, pero tenemos casetas y carpas para protegernos, y paraguas y chubasqueros que amortizar). Nos vemos entre libros.