Yo no miento y por eso he tenido que recorrer estudios y platós para decir que no miento. Yo no miento, nunca dije piolines. Yo no miento, Zapatero nunca congeló las pensiones. Yo siempre digo la verdad: si no, no podría dormir por la noche. Yo no miento, España es el segundo país con más desaparecidos por detrás de Camboya y el segundo país con más desaparecidos por detrás de Birmania. Yo no miento, somos el país que mejor gestionó el covid-19. Es cierto que fuimos el último país de la UE en recuperar el nivel de antes de la pandemia, pero qué tiene que ver una cosa con la otra. La economía va como una moto y España es el país de la OCDE donde más cayó el poder adquisitivo en 2022. Yo no miento, el golpe de 2017 se lo hicieron al PP y no a los españoles.

Yo no miento, a ETA la derrotó el gobierno de Zapatero. Yo no miento: nos separa un abismo con Bildu; yo no miento: Otegi dice que llevamos cuatro años pactando. Yo no miento y dije que el golpe de Cataluña en el 17 fue rebelión. Yo no miento, cambié al abogado del Estado que se empeñó en que era rebelión y no sedición. Yo no miento y luego derogué el delito de sedición. Yo no miento, eso lo dije cuando no era presidente del gobierno. Yo no miento, y quien lo dude que lea mi tesis. «Yo no miento aunque mi ministro del Interior sí: por ejemplo, cuando declaró en sede parlamentaria acerca del cese ilegal del comandante Pérez de los Cobos; por ejemplo, cuando habló de la tragedia de la valla de Melilla. Yo no miento, aunque Fernando Simón sí al decir que las mascarillas no eran recomendables cuando apenas había otros remedios. Yo no miento, pero mantuve la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores cuando ya había vacunas y se sabía que las mascarillas en exteriores no valían de nada.

Yo no miento, pero atribuí las decisiones de la desescalada de la pandemia a comités de expertos que no existían. Yo no miento, pero cuando el Financial Times y la OCDE utilizaron cifras engañosas que aportaba mi gobierno presumí de lo que decían el Financial Times y la OCDE. Yo no miento, dije que se hacían 20.000 test diarios de covid porque algo había que decir. Yo no miento, pero Our world in data de Oxford eliminó a España de su índice porque no daba información suficiente. Yo no miento, pero en 2022 España batió su récord de información denegada. Yo no miento, aunque presento gráficos de las pensiones que son un trampantojo. Yo no miento, me homologo con Europa. Yo no miento, la ley de memoria democrática sugiere que el franquismo llegó hasta el 83 (de momento). Yo no miento; la ley habla de «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugénesica», algo que según el Tribunal Supremo no se produjo. Yo no miento, la del solo sí es sí es muy buena ley. Yo no miento, he reformado la ley. No miento y no he votado la reforma de la ley, que era una buena ley. Yo no miento, son los bulos de la prensa de derecha y ultraderecha, que son lo mismo. Yo no miento, digo que son mis adversarios los que mienten. Yo no miento, cambio de opinión. Yo no miento, acuso de mentir a mis adversarios.