El gran debut de Rebollo: El lepero va en serio

Al término del partido, ya sin público en la grada, su pareja y su familia irrumpieron sobre el césped de La Romareda pastel en mano para compartir con Dani Rebollo uno de los momentos más especiales de su vida. El 23 cumpleaños del portero del Real Zaragoza será inolvidable al haber coincidido con su debut con el primer equipo en el derbi aragonés ante el Huesca. «Soñaba con este momento y ha llegado cuando menos lo esperaba», admitió poco después el andaluz.

Su presentación en sociedad fue inmejorable. Seguro y sobrio por arriba, el Huesca se estrelló en la solvencia del lepero, muy querido en un vestuario en el que escapa del estereotipo de andaluz gracioso y bromista. Rebollo es un chaval afable y extrovertido, pero, sobre todo, un trabajador nato.

Desde que llegó el pasado verano procedente del Betis, Rebollo ha derrochado esfuerzo y sacrificio con un único objetivo: abrirse camino en el fútbol profesional. Por eso, no escatima en horas de trabajo y casi siempre es el último en salir de un gimnasio en el que acumula sudor para potenciar su físico y mantener un óptimo estado de forma.

Rebollo es, en definitiva, un proyecto de buen portero consciente de estar dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Si en el Betis ya participó en entrenamientos con el primer equipo verdiblanco, en el Zaragoza ya ha abierto la puerta con un acertado debut que, a buen seguro, le permitirá conservar la titularidad el próximo lunes en Leganés en el último partido previo al parón navideño. Con el año nuevo volverá Cristian Álvarez y eso es otra historia. Palabras mayores. «Como ya dije, estoy encantado con mis porteros. Era una semana de tres partidos y creía que este le iba bien a Rebollo. Ya veré qué hago en Leganés», expuso Escribá en un lógico mensaje destinado a mantener la tensión competitiva entre sus guardametas.

Pero, hasta entonces, él será el guardián del Real Zaragoza. «Estoy muy feliz. La verdad es que durante el partido me sentí muy tranquilo y seguro en cada acción», aseguró el cancerbero.

La Romareda bendijo su alternativa. El zaragocismo recibió con una sonora ovación el anuncio por megafonía de su presencia bajo palos y abrigó al recién llegado con calurosas ovaciones tras las acertadas intervenciones del meta, que dominó las alturas. La inmensa mayoría de los trece saques de esquina botados por el Huesca se estrellaron en la inspiración aérea de Rebollo, que, sin embargo, no saca pecho. «Hay que seguir. Nada está hecho. No miro más allá del entrenamiento del lunes y en seguir trabajando», advierte.

Porque eso, el trabajo, es lo que mejor se le da al andaluz, acostumbrado a emplearse a fondo para seguir creciendo. El sábado, en su cumpleaños más feliz, Rebollo vivió un día inolvidable. Su gran noche. «Al que no aguanto es al vago, al que no da todo en el entrenamiento. Conmigo no tienen nada que hacer. No es el caso de Rebollo o Ratón», afirmó el técnico.

El lepero, pilar básico en la brillante temporada del Deportivo Aragón, llegó al Real Zaragoza tras quedar desvinculado del Betis, en cuyo filial había permanecido las cuatro últimas temporadas. Firmó por un año más tres opcionales después de que el club renunciara a fichar a Gaizka Campos, del Celta B, por un tuit de 2013 en el que el meta vasco aseguraba que el Zaragoza le daba «asco». Ayer, Rebollo publicó otro bien distinto. «Sueño cumplido, ahora a por más. Increíble momento el que viví ayer y me hicisteis sentir. Disfruté como nunca. Gracias equipo, gracias afición».